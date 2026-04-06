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剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳

保健养生
更新时间：12:00 2026-04-06 HKT
发布时间：12:00 2026-04-06 HKT

每次剥烚蛋壳时，常遇上蛋白紧紧黏在蛋壳上，有何方法解决？有专家教烚蛋时只要掌握3招秘技，并在烹煮前多做一个简单步骤，蛋壳就能轻易剥下，蛋白完整光滑不沾黏。

即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳

烚蛋看似简单，但剥壳一步往往最困难。有时蛋壳能轻易剥落，有时蛋白却紧紧黏在蛋壳上，剥得十分狼狈。究竟如何才能剥出完美光滑的烚蛋？日本媒体《grapee》就此向「日本鸡蛋产业协会」请教，并归纳出以下3大秘诀：

3招剥烚蛋壳秘技
3招剥烚蛋壳秘技

3招剥烚蛋壳秘技：

  1. 想烚蛋更容易剥壳，可使用放了一段时间的鸡蛋煮烚蛋，比新鲜鸡蛋更好剥壳。这是因为新鲜鸡蛋的蛋白含有较多的二氧化碳，蛋白和蛋壳之间几乎没有空隙。二氧化碳会在鸡蛋产下后一星期左右排出。此时，蛋白和蛋壳之间会形成空隙，使鸡蛋更容易剥壳，口感也更好。
  2. 煮蛋时，可先用图钉或扣针，在鸡蛋较圆的一侧轻轻刺穿一个小孔。这个简单的步骤，能让水在烹煮时渗入蛋壳膜和蛋白之间，从而使两者更容易分离，剥壳时自然更顺畅。
  3. 将煮熟的鸡蛋立即放入冻水，从而让蛋白与蛋壳之间形成更明显的空隙，令剥壳过程变得轻而易举。

烚蛋的保存期限有多长？

报道亦引述日本光琳株式会社出版的《鸡蛋：化学与加工技术》一书，指出烚蛋的保鲜期受多个因素影响：

  • 在严格控制的环境下，连壳的全熟蛋在摄氏5度下可保存2至3个月；在摄氏10度下可保存3星期；在摄氏25度以上的室温则只能保存3至7天。值得注意的是，一般家庭的储存环境不及实验室，因此保鲜期会较短。
  • 若蛋壳完好无裂缝，放入雪柜约10°C可保存3至4天。如果不确定蛋壳何时出现裂缝，为安全起见，最好避免进食。若已经去壳的烚蛋，建议应在当天内食用完毕。

延伸阅读：买啡壳鸡蛋/白壳鸡蛋好？蛋黄越橙越有营养？拆解鸡蛋6大迷思

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