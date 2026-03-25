执子之手50年爱你如初 82岁伯伯日日探望中风妻 泪别「世上顶好的老太婆走了 我心如刀割」

内地一名82岁陈阿重伯伯和薛婆婆携手走过风雨50年，但去年薛婆婆不幸中风入住ICU。陈伯伯为探望薛婆婆，每日跨越山海，只为那短暂的半小时相守。尽管医护全力救治，仍无法挽回薛婆婆的生命。在最后的告别中，陈伯伯泪崩道：「世上顶好的老太婆走了，我心如刀割！」

执子之手50年爱你如初 82岁伯伯日日探望中风妻

据内媒《宁波晚报》报道，2025年10月，82岁陈阿重伯伯相伴五十余载的妻子薛婆婆因脑中风并发食道狭窄，长期靠鼻胃喉喂食导致营养不良，后又突发严重肺部感染，病情迅速恶化，被紧急送入浙江宁波市医疗中心李惠利医院消化内科ICU抢救。由于子女工作繁忙，无法时刻陪伴在侧，陈伯伯便成为了薛婆婆最坚实的依靠。

在薛婆婆留院的3个多月里，这位白发苍苍的陈伯伯，每日风雨不改地从舟山金塘跨越一片大海，来到宁波市区的医院。为了赶上每日仅有3班、票价最便宜的长途巴士，陈伯伯每日清晨4点半便起床，6点前出门，辗转多程交通，只为在早上8点前便抵达ICU门外，静静等候探望。探望结束后，他继续坐在医院走廊，吃几口自备的饭菜，一直到下午3点，才坐上返程的大巴回家。一天下来，单是路程便要花费超过9个小时。

这份坚持背后，陈伯伯不是一个人在努力。为了支付ICU每日近4000元的费用，他们的儿子早已卖掉房子。在此之前，家中十多万元的积蓄已花光，甚至向亲戚朋友借款，但全家人从未想过放弃。陈伯伯一字一句地说：「钱没了没关系，背了一身债也不要紧，只要她在，哪怕我去讨饭我也情愿。」

陈伯伯跨海奔波的艰辛，原本只是藏在他甘之如饴的坚持里，直到一次闲聊，ICU的医护人员才得知背后的不易。ICU病区副护士长得悉后，立即与科主任商量，在不影响其他病人的前提下，为陈伯伯单独调整探病时间。这个小小的调整，为陈伯伯省下了大量等待时间，让他下午还能抽空打理农务，随时准备好迎接薛婆婆回家。

最后泪别：「世上顶好的老太婆走了 我心如刀割」

面对所有人的关心，陈伯伯只是一遍又一遍地说：「她是世界上顶好顶好的老太婆」。3月13日清晨，一如过去的104天，陈伯伯坐上了前往宁波的巴士。与往日不同的是，医护人员看著这位日日奔波的老人，轻声说：「今日病房人少，再多待一会吧。」这是105天里，陈伯伯第一次在ICU陪伴薛婆婆一个半小时。离开医院，他心里还盘算著回家要趁天色好晒晒被子，让薛婆婆出院时能盖上香喷喷的棉被。岂料，他到家没多久，连午饭都来不及吃，医院的一通电话便让所有期盼瞬间破碎：「薛婆婆心跳停止了，正在全力抢救。」陈伯伯与儿子立即赶往医院，但终究还是没能见到最后一面。李惠利医院ICU副主任李桃红医生眼眶泛红地表示，医护团队已全力以赴、尽心救治，但遗憾的是，最终仍未能挽回薛婆婆的生命。在病床前，陈伯伯紧紧握住薛婆婆冰冷的手不愿松开，泣不成声地呢喃著最后的道别：「心如刀割啊，老太婆这辈子跟著我太苦了，没有让你好好享福，对不起……」

陈伯伯儿子的表示，母亲一生勤俭，晚年却饱受病痛折磨，未能安享晚年，令他深感遗憾。对于父母相濡以沫的感情，他看在眼里，也由衷羡慕。他坦言，目前最担心的是父亲的状态，母亲是他长久以来的精神支柱，恐怕需要很长一段时间才能走出伤痛。最后，陈伯伯父子俩再次委托记者，向所有曾给予他们帮助的社会各界表达谢意：「宁波是个充满爱心的城市，非常感谢大家对我物质上、精神上的帮助，我们无以为报。」

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