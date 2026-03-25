不想一世食血压药？专家教晚间做好9件事血压自然降 揭最佳晚餐餐单

很多长辈都有高血压的问题，如果血压持续处于高水平，更导致肾脏、心血管受到不可逆转的损伤。有医生提出「夜间降压黄金时间表」，包括晚餐、睡前仪式等9大晚间习惯，能够轻松降低血压，让血压水平长期回复稳定。

不想一世食血压药？专家教晚间做好9件事血压自然降

根据日媒《女性自身》报道，高血压专科名医渡边尚彦医生表示，心肌梗塞、中风等突如其来的恶疾，并非真的毫无先兆。其实，身体早已发出手脚麻痺、胸口翳痛等警号。他强调，只要养成每日量度血压的习惯，就能及早察觉身体的细微异变，在毋须依赖药物的情况下，预防大病的发生。

渡边医生本人已持续佩戴自动血压监测仪、记录血压近40年。他从海量的个人数据中，总结出一套真正有效的血压控制法。关键就在于掌握「夜间降压黄金时间表」，做好以下9件简单的生活小事。

夜间降压黄金时间表

夜间降压黄金时间表

18:00：晚餐

晚餐多摄取富含钾质的食物，例如菠菜、小松菜、菇菌、海藻和豆类。钾质能有效帮助身体排出多余的钠质，从而达到降血压的效果。如果平日有小酌习惯的人，喝1杯红酒是最佳选择，其多酚成分已被研究证实有助降低血压。

18:30：饭后水果

首选是苹果和柑橘，不只钾质丰富，更富含膳食纤维有助调整肠道环境，促进翌日畅顺排便。渡边医生提到，自己的太太曾因吃太多米饼而手脚水肿，最后就是靠吃苹果成功去水肿。

19:00：拍小腿体操

小腿被誉为「人体第二心脏」，但高血压患者的小腿肌肉往往比较僵硬。因此建议每日早、午、晚进行各一次「拍小腿体操」，每次5分钟。只需安坐椅上，用双手由下而上、轻轻拍打小腿的内外侧面。这个简单动作能有效促进血液循环，帮助降低血压。

20:00：浸浴

天气寒冷时，浴室与房间的温差容易引致血压急剧上升，严重更可引发温差休克，非常危险。建议先用浴室宝等提高浴室的温度，再浸泡在约40°C的温热水中，让身体缓缓暖和起来。

20:30：睡前特饮

研究证实，每日饮用1汤匙（约15ml）的醋，能使血压下降约4mmHg。渡边医生分享指，曾有病人的日间血压曾高达143mmHg，饮用1汤匙醋后，迅速降至124mmHg。将苹果醋等加入梳打水或清水中稀释，更易入口。

21:00：听音乐放松

睡前充分放松是确保优质睡眠和有效控制睡眠血压的关键，因此要避免剧烈运动或任何可能引发情绪波动的事情。让身体进入放松模式，听一下舒缓的音乐，能帮助血管扩张、促进血液流动，从而降低血压。

21:30：自律训练法

这是一种自我催眠疗法。只需舒适地躺下，在心中不断默念：「我的脚好温暖」、「我的手好温暖」、「全身都好温暖」等，透过自我暗示，能奇迹地让体温实际上升1-2度，从而扩张血管、降低血压。有病人持续练习3个月后，血压成功回复稳定。

21:45：记录当天的饮食与活动

花几分钟，简单回顾当日的饮食、运动及血压数值，能够更好地掌握自己的身体状况，对血压的变化更为敏感。

22:00：睡前量血压

与早上量血压一样，睡前应在固定的时间和状态下进行。优质的睡眠，是身体修复血管的黄金时间，绝对不可或缺。

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