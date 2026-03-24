走过丧夫抗癌之痛 82岁婆婆开便当店用料理治愈自己和客人：做喜欢的事就是长寿之道

在大多数人已经在安享晚年的年纪，日本一位82岁的婆婆却仍在经营著一间小小的便当店。这间店支撑著她照料患病丈夫的日子，陪著她走出丈夫离世的悲痛时期，见证她熬过了患癌和伤患，重新振作起来，用热爱和擅长的料理，疗愈自己也带给周围的人们温暖。

走过丧夫抗癌之痛 82岁便当店婆婆用料理治愈自己和客人

根据日媒《FNN》报道，在宫崎县延冈市，82岁的金井喜代在宁静的住宅区一角，经营著一间小小的便当店。虽然每周只营业两天，却深得附近居民的喜爱。喜代婆婆出生在务农之家，由小学四年级就开始为家人做饭，料理和吃就是她最热爱的事情。但真正将这份热爱变成事业的契机，却是由于对丈夫的爱。喜代婆婆性格外向，往时经常出门到处去，但自从10年前丈夫患上重病，因为要就近照顾，让她的世界顿时变得很小。

只为客人满足的笑容

为了寻找寄托，也不耽误看顾丈夫，当时73岁的她灵机一动：「不如用我最擅长的料理，开一间属于自己的小店。」自此，这间温馨的便当店正式开张，她用平凡却实在的美味，疗愈自己和客人。

然而暴风雨却接踵而来。在2020年，久病的丈夫离世不久后，喜代婆婆自己却确诊了癌症；到了2023年又因为意外跌倒，导致腰骨骨折。所幸喜代婆婆在女儿的陪伴下，走过丧夫、抗癌和腰部伤患的痛苦，撑过艰难的治疗、身体康复后，回到专属于她的厨房。虽然体力不如以前，只能够支撑她一星期开店两天，但只要听到客人满足地说一句「好吃」，她就觉得好开心，「从来没有想过，自己的兴趣，可以变成为一份如此有意思的事业。」

做自己喜欢的事就是长寿之道

每到开店的日子，便当店会在上午八点半准时开始一日的运作。喜代婆婆站在厨房里，在女儿和女儿的友人协助下，一起忙碌地处理食材和烹调每道菜式，为11点的开店做准备。店里贩卖的便当和小菜，没有固定的菜单。每天的菜式，全凭她当日的心情和街市里新鲜的食材决定，有时多达23款。她坚持使用在地食材，对料理的颜色配搭一丝不苟。「我对味道其实没有太讲究，就是自己喜欢的口味。所以每次可能都会有点不同。」正是这份独一无二的「喜代婆婆的味道」，吸引了无数街坊。无论是熟客，还是第一次到访的陌生人，她都会以最温暖的笑容去迎接。

过了忙碌的午餐时段，下午一点就是喜代婆婆的休息时间。她会回到家中，吃著自己做的料理，然后打理一下心爱的小花园。稍作休息后，又马不停蹄地出门采购。她的生活忙碌而充实。

「73岁才开店？绝对没有问题，绰绰有余！」喜代婆婆的便当店，今年即将迎来第10周年。年龄于她而言从不是限制，她的目标是持续经营下去，至少多做3年，甚至更长时间。即使忙碌了一整天，她谈到自己的工作仍然兴致高昂、眉开眼笑，「只要一直做著自己喜欢的事，就是长寿的方法。」

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