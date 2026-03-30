不烟不酒确诊肺癌四期 90后港女乐观抗病获男友求婚：爱是最好良药

「谁说肺癌是吸烟者的专利？」90后女生Cathy早前勇敢在社交媒体分享自己确诊第四期肺癌的经历，触动无数人心。尽管正接受标靶药物治疗，她依然如常上班、享受生活，而这份力量源自于爱。确诊癌症后，她的男友非但不离不弃，更向她求婚许下终身承诺。Cathy在接受《星岛头条》专访时感言：「身边人给予我的爱与支持，感觉比标靶药更有效。」她希望透过自身故事提醒年轻一代，肺癌并非遥不可及，更应正视情绪健康，并及早为自己规划合适的保险。

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任职文职的Cathy，人生在2025年底被按下了暂停键。去年10月，她因一次意外的食物中毒而入院，在接受肠胃X光检查时，医生意外地发现她的肺部出现阴影。「当时我还笑著问医生，会不会是肺癌？」Cathy回忆道。医生当时安慰她，认为她如此年轻，可能性不大，但仍需进行电脑扫描（CT Scan）作进一步检查。然而，同年12月底，检查结果证实了最坏的猜想——她确诊患上肺腺癌第四期。

确诊的那刻人生仿佛「晴天霹雳」，Cathy表示自己当下很冷静，其后才默默流泪，她坦言「从没有想过自己会患癌，毕竟自己不是高危人士，有种感觉是我仿佛被判了死刑，只是不知道何时执行」。

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压力或是无形杀手 收获身边人的爱

Cathy不烟不酒、没有家族病史，中小学时还是田径校队队员，Cathy再三强调从未想过癌症会与自己扯上关系。大学时期主修与健康有关的科目，她表示自己近年留意到癌症年轻化，自己不敢忽视，她更曾经做过子宫颈癌及大肠癌筛查，结果显示正常。她回想确诊前的一段日子，由于同时遭遇情感和职场上的困境，使她长时间陷入崩溃和不快的负面情绪中。她相信，虽然医学上没有绝对的因果关系，但巨大的情绪压力，或许正是蚕食她免疫力的元凶。

不过，基因检测结果显示Cathy属于ALK基因突变类型，这意味著她暂时无需接受传统化疗，只需服用标靶药物，便能有效控制病情，Cathy也直言身体没有感到非常不适，只是确诊时颈部出现肿块，「我好像个正常人，只是服食标靶药后说话会差，情绪间中也会躁底」。这份不幸中的大幸，让她确诊后毅然决定暂时放下工作，飞往欧洲旅行一个月，亲身感受世界的美好。旅途中陌生人的善意，身边亲友的支持，更让她深刻体会到「爱」的力量。

令Cathy感动的是，她确诊肺癌4期后曾想过向男友提出分手，男友却对她不离不弃，更向她求婚，许下一生一世的承诺。身边的朋友得悉她确诊癌症后，她形容「朋友喊得俾我更难过，她们觉得我太后生」。Cathy说，被爱包围的幸福感，甚至让她偶尔会忘记自己是个病人，「原来身边人的支持和体谅，才是最有效的药。」

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开threads与病友同行 寄语同路人勿放弃

末期两个字没有打沉Cathy，她积极抗病，每日照常上班、照旧玩乐，「要当自己是普通人，做自己想做得事。」至于在社交媒体分享自己的经历，Cathy坦言曾非常挣扎，担心会收到负面或刻薄的评论，影响自己的抗病心情，结果却完全出乎她的意料。她收到的，是来自无数陌生人的温暖祝福与鼓励。

谈及在Threads开设账户，Cathy坦言是希望与病友分享更多的抗病资讯，她举例指自己服食的标靶药，每个月大约要5至6万元，申请资助后每个月获减1万多元，但如何申请的资讯在网上相当混乱。最后，她再次以自己的经历呼吁公众，特别是年轻人，切勿忽视身体发出的任何警号，应及早进行身体检查。同时，她也提醒大家，在经济能力许可的情况下，及早购买保险，防患于未然。