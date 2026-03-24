33岁女OL血便半年以为痔疮 一验竟是大肠癌晚期 揭2大生活习惯惹祸

大便有血以为只是普通痔疮，还可能是患癌的警号！内地一名年仅33岁的OL，因血便半年，一直以为是痔疮而不以为意，岂料求医一验，竟已是大肠癌中晚期。医生指，该女子有2大日常坏习惯，恐成为诱发大肠癌的诱因。

33岁女OL血便以为痔疮确诊大肠癌 揭2大生活习惯惹祸

据《钱江晚报》报道，该名33岁的莉莉（化名）因在电商公司工作，生活作息日夜颠倒，经常熬夜久坐。在出现便血症状的半年期间，她一直以为只是普通的痔疮问题。直到出血情况逐渐加重，她才赶往肛肠科求医。经肛门指检后，医生怀疑是低位大肠癌。肛肠科医生刘志先形容，肿瘤距离肛门仅约5厘米，已占满肠道一圈。最终，手术后的病理报告证实为低位大肠癌中晚期，并已出现淋巴结转移。经过两次保留肛门的手术，该女子目前仍需接受化疗。

【同场加映】大肠癌成因及常见症状：

刘医生惋惜地表示，如果能早一点做个肛门指检，结果可能完全不同。他特别介绍，痔疮便血多为鲜红色，血便通常是分开，表现为大便后滴血、喷血，或在厕纸上擦到血渍；而大肠癌便血多为暗红色，或出现带有黏液的血便，部分个案甚至会伴随脓液。不过，由于症状有时并不典型，最终仍需依靠专业检查才能确诊。对于低位大肠癌而言，肛门指检正是其中一种最简单、经济及有效的初步筛查方法。

他亦强调，虽然肛门指检能发现大部分的低位大肠肿瘤，但对于位置较高的病变，则仍需依靠大肠镜检查才能发现。他呼吁，一般大众建议应由40岁开始进行肠癌筛查；但若属于高危险族群，包括有肠道疾病家族史、或大便习惯持续改变，如次数增多、不成形、粪便变细等，则应将首次筛查年龄提早至35岁，以达至「早发现、早治疗」的原则。

大肠癌有何常见征状？

据香港癌症资料统计中心资料显示，大肠癌是本港第3大常见癌症，同时亦是本港第2大致命癌症，按最新公布数据显示一年录得5190宗大肠癌新症及2270宗死亡个案。根据本港癌症网上资源中心资料，早期的大肠癌有机会完全无症状。如有征兆，身体则可能出现以下变化：

大肠癌症状：

大便带血、或呈黑色、带黏液，或直肠出血

排便习惯突变（持续便秘或腹泻）、粪便形状改变（幼条状）、大便后仍有便意

无故体重下降

下腹不适（腹部发胀或肠绞痛）

身体出现贫血征状：手脚冰冷、疲倦、心跳加速、气喘、面色苍白、头晕

大肠癌风险因素：

饮食纤维含量不足

进食大量红肉和加工肉

缺乏体能活动、肥胖

饮酒和吸烟

带有遗传性的肠病，例如「家族性大肠腺瘜肉病」或「连氏综合症」

大肠长期发炎，例如「溃疡性结肠炎」

过往有大肠瘜肉

直系亲属有大肠癌家族史

资料来源：《钱江晚报》、癌症网上资料中心、香港癌症资料统计中心

延伸阅读：吃这10种高纤食物 防大肠癌最好！早餐必吃燕麦？营养师大推这种番薯！

---

相关文章：

24岁女研究生患大肠癌晚期 曾边备考边照顾患乳癌母 慨叹：人生的路不白走会坚持下去

长辈溺爱惹祸！3餐常食炸鸡杯面辣条 12岁男童腹痛揭大肠癌晚期

大便3大变化自测健康 这2种颜色恐患胰脏癌/大肠癌 伴随3情况须求医

虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松