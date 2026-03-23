长期胃痛不能吃粥？医生揭5大「养胃」习惯恐伤胃 喝1饮品也易胃酸倒流！

胃痛时，不少人第一时间便会选择吃粥以纾缓不适，认为是「养胃」的黄金法则。有医生就拆解5大常见的「养胃」习惯，可能无助于健胃，反而更可能引发胃酸倒流等肠胃问题。

医生揭5大「养胃」习惯恐伤胃 喝1饮品也易胃酸倒流！

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文表示，很多以为是「保护胃」的习惯，其实正在让胃变得更脆弱。肠胃不是一个需要过度保护的器官，而是一个需要适度刺激、规律运作、动态平衡的系统。当长期用太软、太单一、太安全的方式对待它，胃会慢慢失去原本的适应能力，他特别拆解以下5大看似养胃的习惯，实际上可能伤胃：

1.长期吃粥可健胃？

黄医生指出，曾遇过一位患者，因长期胃痛，几乎每天三餐都喝粥，结果半年后胃功能反而更差，一吃正常食物便出现胀气与疼痛。其实，长期饮食过于单一，例如全流质、极低纤维、缺乏咀嚼，可能导致胃排空与蠕动模式改变、食物刺激不足、胃肠动力变弱、消化适应性下降，以及消化酶分泌调节异常，进而降低对正常饮食的耐受度。但胃并不会因为吃太软而退化，只是因刺激不足而出现功能适应变弱。在急性期，例如胃炎、术后，低刺激、吃粥等软食是标准建议，但若长期维持单一饮食型态，则可能造成营养不足与胃肠适应性下降。

2.牛奶可健胃？

牛奶并非胃药，它只是短效缓冲剂和潜在刺激物。牛奶的pH值约为6.5至6.8（弱酸性接近中性），可暂时稀释并缓冲胃酸，因此部分胃酸倒流或胃痛的患者在饮用后几分钟内，烧心、胃痛等不适感会短暂改善。然而，喝牛奶健胃，须小心反弹性胃酸分泌的问题。胃酸倒流的人有时喝牛奶，起初几分钟或许有效，之后反而更不舒服，原因在于牛奶中的蛋白质会刺激G细胞，增加胃泌素分泌，进而促进胃酸分泌；牛奶通常含高钙，钙离子又会直接促进胃泌素释放；此外，牛奶中的高脂肪会延迟胃排空，使胃内容物停留时间延长，胃酸分泌时间也随之拉长。结果约30至60分钟后，胃酸可能比原本更高，形成反弹现象。

3.吃素比较健胃？

吃素并不直接等同于能保护胃部，胃的黏膜上皮细胞更新速度快，约每2至5天就会更新一次，而修复过程需要蛋白质。若蛋白质摄取不足，胃黏膜修复会延迟，抵抗胃酸的能力下降，溃疡愈合也会变慢。因此，吃素时必须吃对蛋白质才能健胃。部分植物蛋白属于不完全蛋白，需要透过搭配豆类加谷物类的方式，才能获得完整的蛋白质摄取。素食确实可以达到健胃的效果，但必须经过妥善搭配，确保蛋白质含量充足，这样才能有效维护胃部健康。

4.梳打饼干健胃？

梳打饼干并不等于健胃食物，只能算是低效、短暂的自救食物。它并非在健胃，而只是暂时骗过胃酸。其效果非常有限，原因在于饼干中的碳酸氢钠含量远低于医疗用制酸剂，无法持续抑制胃酸；加上饼干很快被消化排空，中和效果的维持时间极短；且过程中产生的二氧化碳可能导致打嗝、胃胀气等不适，反而更不舒服。因此，不建议将其当作健胃零食来食用。此外，多数梳打饼干含油脂，会延缓胃排空，增加胃酸倒流风险；其精致碳水成分升糖快，导致胰岛素波动，且缺乏纤维与营养密度；若长期用来取代正餐，可能因蛋白质不足而使胃黏膜修复能力下降；长期频繁中和胃酸，也会干扰胃酸原本消化蛋白质与杀菌的正常功能，进而影响消化与肠道菌相平衡。

5.吃姜就能暖胃？

吃姜的作用并非在于健胃，而是帮助胃动起来，但对于胃酸型问题则可能适得其反。姜的效果仅限于特定族群，例如功能性消化不良患者，即是常感到胃胀、早饱、消化慢的人，这类问题的根源在于胃的动力不足，而非胃酸分泌，因此吃姜可能有效。然而，在以下情况下吃姜反而可能使情况恶化，包括胃酸倒流、胃溃疡或胃炎急性期，以及高敏感胃，例如肠躁症或功能性胃肠道疾病患者，因为姜并非温和食物，而是一种具有活性的植物药理成分，对这些敏感状态可能造成刺激，相反对于动力型问题较有效。

黄轩医生提醒，真正的养胃，不是避开食物，而是恢复功能，包括规律进食、细嚼慢咽、均衡营、少油少辣少刺激，以及压力管理。

资料来源：重症科医生黄轩

专家履历：黄轩医生

台湾林口长庚胃肠肝胆科副教授，专项是发炎性肠道疾病如克隆氏症、溃疡性结肠炎等。

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