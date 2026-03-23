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照顾植物人弟弟22年！女歌手亲吐24小时全年无休：「放下他要醒来的执著！」

保健养生
更新时间：11:28 2026-03-23 HKT
发布时间：11:28 2026-03-23 HKT

昔日「玉女歌手」林佳仪的弟弟因一场工作意外导致脑部受损，从此成为植物人，自此她肩负起24小时全年无休的沉重照护责任。近日，她公开谈及多年来的辛酸坦言，这条路「看不到尽头」，由最初坚信弟弟「一定要醒过来」，到如今学会放下执著。

照顾植物人弟弟22年 林佳仪亲吐24小时全年无休

综合台媒报道，50岁歌手林佳仪担任创世基金会公益活动传爱大使，她透露弟弟林元桢于2004年在工作场合意外吸入过量干冰，因缺氧导致脑部受损，从此成为植物人，需要长期卧床，令整个家庭陷入前所未有的冲击。对这条漫长的照护之路，她坦言心态由最初坚信弟弟「一定要醒过来」，到后来学会面对现实，并放下执著。

回忆起意外发生的一刻，林佳仪语气沉重地表示，弟弟当年正值事业起飞，在公关公司发展顺利，却「突然之间全部归零」，让全家措手不及。「没经历过真的不知他人苦，外人很难理解那种每天都在撑的感觉。」她坦言，照顾植物人是一份24小时不能间断的责任，生活被无数细节填满。由固定时间喂食、翻身，到身体清洁与医疗护理，每一步都必须精准安排，稍有疏忽便可能影响健康。这种日复一日的循环，几乎没有任何喘息空间，也让照顾者长期承受极大的心理压力与身体负担。

谈到最崩溃的时刻，她毫不避讳地分享：「通常都是他身体出状况的时候。」例如因肺积水被送进深切治疗部（ICU），甚至需要进行肺部开洞手术，「那段时间真的很崩溃，你甚么都不能做，只能在外面等。」她无奈地说：「那种无力感很强，只能告诉自己撑下去。」正因深切体会到长照家庭的困境，她不断呼吁社会大众给予更多关注，「有力出力、有钱出钱，因为这真的需要很多资源。」

母亲付出最伟大 对长期照顾者需要无限的爱

林佳仪强调，弟弟目前已接回家中照护，虽然有聘请外援协助，但仍精打细算，因为根本不敢去计算长年累月的庞大开销。她提到，这条路能走下去，最关键的还是母亲的付出，「妈妈真的很伟大，年纪也大了，还是每天这样照顾。」她感性地说：「能让弟弟22年来维持稳定，其实靠的就是妈妈的爱。」同时，她也庆幸现时的长照制度有所进步，「至少妈妈可以有几个小时喘息时间，哪怕只是一下下都很重要。」

最后，林佳仪藉著出席活动，希望替所有长期照顾者发声，「照顾者真的很需要被看见，一点点帮助都很重要。」她以自身经历总结：「我觉得就是要无限的爱，这条路才走得下去。」

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