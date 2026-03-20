坚守「母亲的抉择」33年 用爱守护每个被遗弃的幼儿 感悟「看见小朋友被领养我也开心」

香港「母亲的抉择」有位最资深的幼儿工作员，用爱与温柔守护著每个被遗弃的幼儿。近日，她的无私付出荣获机构「年度之星」奖项。对她而言，最大的感悟是：「看见小朋友被领养，我也很开心！」。

坚守「母亲的抉择」33年 用爱守护每个被遗弃的幼儿

据母亲的抉择Facebook专页发布视频指，机构内最资深的幼儿工作员淑芬，已默默坚守岗位超过33年。本身育有一名孩子的她，因非常喜欢小朋友，当得悉在「母亲的抉择」可以照顾逾30名宝贝时，便感到兴奋不已。多年来，她一直努力为数以百计等待永久家庭的孩子，提供一个安全、充满关爱的家。为表扬她多年来的坚持与无私付出，机构今年特别向她颁发「年度之星」奖项。

被问到最难忘的经历，淑芬分享了一个Francis小朋友，她忆述，小朋友初来时非常瘦弱，不愿作声，总是不开心的模样。透过日复一日的接触，小朋友慢慢地打开心扉，「你好似见到一朵花咁开」。无论工作多忙碌，只要她突然唱起歌来，所有小朋友都会马上看著她，然后瞬间安静下来。她分享道：「每个小朋友都有唔同嘅性格喜好，当佢哋喊，而你接触惯佢，知系咩原因，你觉得你明佢又满足到佢，咁你就会觉得好开心！」

即将退休仍心系孩童：「看见小朋友被领养我也开心」

淑芬坦言，自己温柔的性格也是在「母亲的抉择」这里磨练出来的。对于即将到来的退休生活，她直言非常不舍，「我就嚟要退休，我都好唔舍得。」但她早已为自己规划好下一步：「我会返嚟做义工，因为真系见到佢哋呢，有人长大咗又开心，特别𠮶啲可能细个唔系好开心嘅，咁你见佢慢慢开心，好开心见到有人领养。」

资料来源：母亲的抉择

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