首战马拉松中途倒下揭患癌噩耗 75岁妈妈战胜血癌与女儿再战圆梦：今次我会冲过终点！

英国一位75岁的妈妈，毕生的梦想就是与女儿挽手完成伦敦马拉松赛事。3年前，她曾经在将要达到目标之际倒下了，更被医生告知确诊血癌的噩耗。但她终凭著跑手无比坚韧的意志力，打败了癌细胞，休养过后重新投入训练，为的就是再次走上赛场，与女儿一起向目标冲刺。

首战马拉松中途倒下揭患癌噩耗 75岁妈妈战胜血癌与女儿再战圆梦

根据《独立报（The Independent）》报道，2023年，在伦敦任职百货公司的销售助理的Pritpal Kaur，与45岁女儿首次携手挑战伦敦马拉松。然而，就在距离终点不到一半的地方，Pritpal却因为严重的抽筋被迫退赛。赛后的几星期，极度难受的背痛和莫名疲惫猛然向她袭来。起初，她们以为这只不过是挑战极限后，身体发出的自然抗议。

赛后莫名全身剧痛 却被归咎于「年纪大」

Pritpal求医时，血液检查一切正常，医生当时将症状归咎于「年纪大」，只给她开了止痛药。但接下来的却是女儿Minreet口中「地狱般的五个月」。第1个月后，Pritpal身上的剧痛丝毫未见消退，连止痛药也完全失效，甚至开始呼吸困难。心急如焚的Minreet带妈妈冲到急症室，但一番检查过后，依然找不到答案。后来Pritpal再接受了扫描检查，结果显示胸部有中度阻塞，被诊断为心绞痛。但治疗开始后不久，她竟在工作时突然左半身抽搐，几乎要倒下。

眼见妈妈病情异常恶化，Minreet的忧虑与愤怒达到了顶点。她坚信医生的诊断有误，让妈妈停止服药，并毅然向医院投诉，事情才有了转机。有一位资深心脏科医生介入，安排Pritpal接受更深入的检查。经历了骨质密度扫描、异常蛋白血液测试和骨髓检查后，终于揭晓了造成一切痛苦的答案——多发性骨髓瘤。这是一种影响血液和骨髓的癌症。

确诊血癌如晴天霹雳

Pritpal听闻噩耗当场崩溃：「我忍不住痛哭起来。不知如何是好，真的好震惊。」陪著妈妈一同得知诊断结果的Minreet，也形容那一刻如同整个世界天旋地转，头脑一片空白。「我们坐在那间细小的诊症室，只有两张椅子，四面是冰冷的白墙。然后医生说：『骨髓报告，证实你患上血癌，需要即刻开始治疗。』」

在经历了一星期的震惊与悲痛后，Pritpal开始了漫长而艰苦的化疗。在那段日子，她大部分时间都在睡觉，吃不下咽。而只能望著妈妈因为治疗而痛苦煎熬、却无能为力的Minreet，内心也感到非常可怕。

然而，Pritpal顽强的生命力在濒临绝境时展露无遗。经过半年的治疗，奇迹发生了，她体内的异常蛋白水平显著下降，虽然往后的人生仍需每月接受输液治疗，但她已然挣脱了梦魇，重新夺回生命的主导权。

康复后再度挑战马拉松

母亲坚毅的意志力，让女儿深受鼓舞。2024年，Minreet与父亲一同完成了伦敦马拉松，为英国血癌研究机构筹款。她更创立了一个名为「亚洲女性齐步跑」（Asian Women Run）的跑步团体，鼓励更多亚裔女性透过运动，活出自信。抗癌成功后，Pritpal的身体逐渐复原，她决心要实现和女儿一起成功挑战马拉松的梦想：「一生人，一定要完成一次伦敦马拉松。」，努力提升体能。母女们再次开始了严格的训练，她们一起完成了多次10公里、15公里的比赛，甚至在母亲节当天，也用一场10公里长跑来庆祝。

下个月，她们将再次肩并肩，站上那条既熟悉又陌生的跑道。Pritpal对于将要成真的愿望，感到兴奋不已：「那将会是梦想成真的一刻。这是我一直以来都想做的事。只要我还有力气，我一定会奋力冲过终点线！」Minreet补充道：「那是属于妈妈和女儿的时刻，一个毕生难忘的回忆。我希望我们的故事，能鼓励更多像我们一样的人。」

甚么是多发性骨髓瘤？

根据中大医学院资料，「多发性骨髓瘤」与「淋巴瘤」和「白血病」并列为三大血癌，好发在老年人，男多于女。这种血液恶性肿瘤，因体内浆细胞异常增生所致，常见于骨髓外之硬骨上，且会扩散至全身各处的骨骼、骨髓，故称为「多发性」骨髓瘤。常見症状包括因溶骨性病变导致的持续胸骨及背痛、因贫血及肾衰竭导致的气喘及疲勞，以及因免疫力下降导致的发烧。中大研究发现，近十年全球的发病率呈上升趋势，发达地区的升幅更为显著，与缺乏体能活动、超重、肥胖、糖尿病因素密切关连。

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