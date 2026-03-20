追剧、夜跑竟损心脏健康！心脏科医生「自保清单」 晚上绝对不做的7件事

在一整天的疲劳后，把握睡前几小时珍贵的自由时间，做自己喜欢的事，便是最大的享受。然而，有一些下班后休闲放松的习惯，竟然会给心脏造成巨大的负担和压力，妨碍身体自我修复的机制。有医生提出了7个为了保护心脏健康，绝不会做的晚间习惯。睡前煲剧、夜晚做运动都是令心脏无法真正休息的元凶！

追剧、夜跑竟损心脏健康！心脏科医生晚上绝对不做的7件事

根据外媒《CNBC》报道，心脏科医生Sanjay Bhojraj表示，心脏病是日积月累的结果。有一个对心血管健康影响至深，却经常被忽略的因素，就是「从下班后到睡前」的晚间习惯。这段时间所做的事情决定了身体能否顺利进入「修复模式」，日复一日地对血压、身体发炎指数、血糖调节能力和睡眠质素，产生重大的影响。

1. 放肆吃宵夜

人体的新陈代谢，跟随著生理时钟运作。到了晚上，身体处理血糖和脂肪的效率会显著下降。太夜食饭或食宵夜，会导致餐后血糖飙升、血脂代谢紊乱，并增加体内的发炎讯号。更重要的是，当消化系统在半夜被迫「开OT」时，便会直接妨碍身体自我修复，修复机制对于维持血管健康至关重要。

2. 大开灯光

日落之后，若继续暴露在猛烈、偏蓝的强光下，会严重抑制褪黑激素的分泌。褪黑激素不只是助眠荷尔蒙，也是心血管系统的重要「抗氧化剂」，以及是调节血压的关键物质。研究已证实，夜间的光线污染，与冠心病风险及夜间血压失衡有直接关联。睡前关掉天花灯，改用座地灯或座枱灯，选用暖光灯胆或将灯光调至柔和模式。

3. 追看紧张刺激的节目

无论是激烈的政治辩论、充满戏剧性的真人骚、剧情进入高潮的电视剧，或者陷入拉锯战的球赛，都不适合在最需要放松心情的夜间观看。因为神经系统分不清这只是一场表演，这些心理压力会直接启动身体本能「战斗或逃跑」反应，促进压力荷尔蒙大量分泌，令心率和血压即时飙升。数十年的研究表明，急性和慢性压力，都会导致「内皮细胞功能失调」。这是心血管疾病最早期的阶段。那些会挑起强烈情绪反应的节目、使人激动和紧张的剧情，都建议留待周末日间观看，让神经系统有足够的缓冲时间。

4. 剧烈运动

运动虽然是最有益心脏的习惯之一，但要选对时机。在晚间让身体好好修复，对于维持心血管健康同样关键。太夜进行高强度运动，会让压力荷尔蒙「皮质醇」持续高企，让身体迟迟无法切换至「休息修复模式」，从而令人难以入睡，或者导致睡眠期间心率过高，降低「心率变异性」（HRV），有损心血管韧性。因此不宜在晚上9点后进行高强度训练。

5. 饮酒放松

即使只是浅酌，夜间饮酒都会严重扰乱睡眠结构、压抑快速眼动睡眠（REM），并干扰褪黑激素的产生，睡眠不足会加剧发炎反应。同时，酒精会提高睡眠时的静止心率，并削弱血压在夜间的正常下降，这些都会导致心血管风险急升。

6. 情绪性的对话

「吵架要在睡前和好」其实不一定是好事。愤怒和激动的情绪都会为心血管造成压力，包括皮质醇飙升、心率变异性下降，如果心脏本来就不好的人士，更可能因此触发心律不正或心脏病发。因此，即使是再重要的话题，都应该避免在睡前讨论，以免与伴侣发生争执，破坏休息放松的状态。

7. 一直看萤幕

手机、平板电脑和电视所发出的蓝光，会延迟褪黑激素释放，扰乱生理时钟，导致入睡困难、睡眠质素下降。长期睡眠不足，已证实与高血压、胰岛素抵抗、身体发炎及心血管风险独立相关。保护睡眠的稳定性，就是在支持心脏的长期功能。

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