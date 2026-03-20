101岁婆婆无三高精通科技产品 公开长寿养生秘诀 直言「想吃就吃想睡就睡开心最重要」

内地有一位101岁的婆婆精力充沛，就连操作科技产品也驾轻就熟，活脱脱是位「科技达人」。她也公开自己多个长寿秘诀，更直言长寿没有高深的理论，而是「想吃就吃、想睡就睡，开心最重要！」。

101岁婆婆无三高精通科技产品 公开长寿养生秘诀

根据内媒《浪潮新闻》报道，101岁的陈阿菊婆婆来自浙江温州永嘉，她的长寿秘诀，没有深奥的理论，只有一句大实话：「想吃就吃、想睡就睡，开心最重要。」记者到访时，陈婆婆精神矍铄，百多平方米的家被她收拾得窗明几净，一尘不染，全然看不出已是百岁之龄。对此，陈婆婆与其家人特别公开了她的养生秘诀：



1.饮食均衡不挑食

陈婆婆的饮食习惯格外实在：「啥都吃，不挑食。」如今早上懒得煮饭，早餐有时会冲泡麦皮，午餐和晚餐的蔬菜大多是自家种植，想吃新鲜蔬菜时便随手采摘。她饮食上不挑咸淡，生活至今从未受「三高」问题困扰，一辈子也几乎没怎么吃过药。

2. 作息规律爱整洁

陈婆婆的生活非常有规律，但同时又讲求随性自在。她通常早上睡到八、九点才起床，晚上则八点多便上床休息。作为一位爱漂亮的老太太，她洗漱后习惯坐在镜子前，用木梳将一头利落的短发梳得服服贴贴。其儿子张崇益透露，母亲骨子里藏著时尚基因，衣服必须平整，绝不穿著有皱褶的衣物。在90多岁时，她还经常独自乘车到县城买新衣服。

3.坚持劳动做家务

尽管年事已高，陈婆婆依然闲不下来。吃过早饭后，她便会开始打扫家里和庭院。平日闲暇无事时，她喜欢到村口的桥边凉亭，与其他老人家闲话家常。

4.学习新事物

陈婆婆还是一位「科技达人」。据其儿子介绍，母亲虽然年纪大，但学习能力很强，对使用科技产品也毫不落后。她能熟练操作冷气遥控器，用老人机接电话、储存号码亦应付自如。洗衫时更懂得将衣物分类，轻便的内衣裤自己手洗，厚重的外套则交由洗衣机处理，晾衫时还会特意将衣角拉平。

5. 坚韧面对逆境

陈婆婆如今的从容豁达，源于昔日生活的坚韧。在子女的记忆中，她是咬紧牙关撑起一个家的「硬骨头」。在上世纪物资匮乏的年代，她要独力承担家中所有重活，包括凌晨摸黑走一个多小时山路去挑水，以及靠刺绣十多个小时来补贴家用。最惊险的是，她61岁那年在照顾4岁的孙女时，一辆拖拉机突然冲了过来，眼看就要撞到孙女，她想都没想就扑了过去，把孙女紧紧抱在怀里，自己却被拖拉机撞倒在地，幸好住院21天后康复出院。

6.心态平和不生气

然而，更深层的长寿秘诀，或许藏在陈婆婆的一句话里：「这辈子没跟人红过脸，也从未怠慢过任何人。」这份温和与包容，不仅塑造了和睦的家风，也滋养著整个家族。她的儿女事业有成，孙辈学业优异，甚至曾孙辈也考上了好大学。

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