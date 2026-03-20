自闭症｜本港自闭儿童患者逾2.2万人 陈锦鸿儿子以青年钢琴家演出诉说成长历程

每年4月2日为「#世界提高自闭症意识日」，协康会将推出「#自闭症关注周2026」，透过真实故事提升公众对自闭症人士及其家庭的理解与关怀，鼓励社会各界携手建立更包容的社区。协康会指邀请到艺人陈锦鸿与太太杜雯惠，以及他们的儿子陈驾桦，3月21日出席「同行ASD·听见爱」分享会。陈锦鸿夫妇将分享照顾自闭症儿子的心路历程，儿子陈驾桦亦会以青年钢琴家的身份登台演奏，以音乐传递成长心声。

照顾自闭症孩子不容易，陈锦鸿与杜雯惠过去曾多次分享照顾儿子陈驾桦的心路历程。杜雯惠在2007年诞下儿子陈驾桦，但驾桦到3岁半时仍未能说话，求医才发现驾桦患有自闭症。当时事业如日中天的陈锦鸿毅然停工，当好爸爸陪伴及照顾儿子。

陈锦鸿夫妇去年接受《星岛日报》访问时则坦言，不认为自己是「完美父母」，过去十多年来都是摸索前行。他们指，驾桦曾学习过多种才艺，如绘画、唱歌，直至2019年观看电影《波希米亚狂想曲》（Bohemian Rhapsody），驾桦突然对妈妈说：「我想学琴。」原因是希望像费迪．墨格利（Freddie Mercury）那样站上舞台演出。

从学琴到考取演奏级资格，驾桦只用了短短5年，更师从钢琴家张纬晴。2025年7月5日，陈驾桦更以青年钢琴家身份，在新蒲岗举行人生首场公开售票的钢琴独奏会，演奏萧邦、舒伯特、莫札特等经典作品。

驾桦找到了毕生的兴趣，行为上也有所改变。杜雯惠在访问中提及，以往驾桦不会帮人拉门、不会让人先走，如今会按着门让人通过，会留下好吃的给家人，也会关心妈妈是否累了，「不是我们教他的，而是他自己慢慢学会、理解的。」

杜雯惠劝慰其他家长「不用太担心，他们是会变的，只是慢一点。」，「孩子小时候做不好一些事，不是世界末日；他长大后会自行修正。」陈锦鸿也说，儿子最让他欣慰的改变，就是「愿意改变」。

自闭症｜本港儿童患者逾22000人 呈上升趋势

中大医学院于2024年在顶尖国际期刊《自然—微生物学》发表研究成果，首次明确揭示自闭症儿童肠道微生态中，有4组不同界别的微生物群出现变化，并据此开发全球首创的「多界别微生物技术」。为将科研成果落地，中大医学院与MicroSigX，已于2026年1月与非年利团体合作推出试点项目，为200名合资格学前儿童提供免费「多界别微生物技术」检测。试点对象聚焦于18个月至4岁、表现疑似自闭症特征而尚未确诊的儿童。

中大医学院副院长（研究）兼裘槎医学科学教授黄秀娟去年底在记者会上指，全球自闭症新发病例数量为20年前的4倍，本港儿童患者人数已超过22000人，且呈上升趋势。她解释，儿童自闭症症状多在12至18个月大时出现，但大多数个案要到3岁才获确诊。

资料来源：协康会