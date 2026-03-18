常吃葱竟可降50%冠心病风险？专家推荐5大护心血管食物 附最佳食法

如何通过健康饮食来保护心脏？有专家推荐5大护心血管食物，其中有研究发现常吃葱属植物竟可将冠心病风险降低高达50%。到底怎样吃可以发挥最大功效？

专家推荐5大护心血管食物 常吃葱竟可降50%冠心病风险？

据内媒《生命时报》报道，澳洲西澳大学早前于《营养学》期刊发表的一项综合研究显示，不同种类的蔬菜因其含有的活性成分各异，对心血管产生的影响亦有所不同。若能适量进食葱属植物、十字花科蔬菜、绿叶蔬菜、黄橙红色蔬菜和豆科植物，将对心血管健康起到一定的保护作用。报道结合多项研究，并邀请多位营养学专家，总结出一份养心菜名单，守护心脏健康。

5大护心血管食物

5大护心血管食物：

1.葱属植物

建议选择青葱、蒜头、洋葱及韭菜等，其独特的辛辣气味源于硫化合物，此成分同时使其具备抗菌、消炎、抗血小板聚集的功效，有助降血糖、降血脂及预防血栓形成。特别是洋葱，富含的类黄酮具有强大抗氧化能力，有助预防心脏病。一项芬兰研究更指出，每日食用5克以上葱属植物的人，患上冠心病的风险较食用少于5克者大幅降低50%。

由于大蒜素遇热容易失效，因此生食蒜头的效果比熟食更佳，建议可将其切片或捣碎后静置10至15分钟再食用，以利大蒜素生成。

2.十字花科蔬菜

可选择绍菜、西兰花、椰菜及萝卜等，此类蔬菜富含膳食纤维、多种矿物质与维他命，如钾、钙、镁、维他命C、维他命B2等，且具有高钾低钠的特点，有助于控制血压及维持血管健康。十字花科蔬菜富含的芥子油苷，降解成异硫氰酸盐后，可表现出多种生物活性，有助于抗氧化和调节免疫力等。澳洲一项研究显示，每日摄取量每增加10克十字花科蔬菜，患动脉粥样硬化的风险便会下降12%。另有芬兰研究发现，相比摄取量最少的人，摄取量最高者患上缺血性中风和脑出血的风险低了21%。

为免营养流失，建议新鲜蔬菜应先洗后切，并尽量保留大块，不宜切得太碎。烹调后应尽快食用，避免反复加热，亦可焯烫后凉拌，配搭富含蛋白质的食物，更有利于吸收其有效成分。腌制和酱制等方式容易导致盐分超标，不建议采用。

3.绿叶蔬菜

常见的绿叶蔬菜包括菠菜、芹菜、茼蒿、油菜及通菜等。新鲜绿叶蔬菜含有丰富的钾、钙、镁、维他命B2、叶酸、维他命C、维他命K、叶黄素及类黄酮等多种有益血管的营养成分，当中所含的硝酸盐亦已被证实有辅助降低血压的作用。需要留意的是，硝酸盐本身无毒，但若蔬菜煮熟后放置过久或反复加热，部分硝酸盐便会转化为具毒性的亚硝酸盐。美国一项追踪超过12万名、年龄介乎30至55岁护士的长期研究证实，进食绿色蔬菜能有效降低患上冠心病及缺血性中风的风险。流行病学研究亦指出，大量摄取蔬菜的人，其心血管疾病的死亡率，特别是缺血性心脏病，会相对较低。

这类蔬菜适宜凉拌或快炒，但选购时务必保证蔬菜新鲜，在肠胃情况许可下，部分绿叶菜可以生吃，以最大程度保留营养；若选择熟食，则可适当增加食用份量。部分蔬菜如菠菜含有较多草酸，可用热水稍作焯烫后再凉拌食用；其他绿叶蔬菜则适合炒食，切好后应尽快下锅，以高温急火快炒，减少维他命C的流失。

4.黄橙红色蔬菜

番茄、红萝卜、番薯及南瓜等都属于黄橙红色蔬菜。这类蔬菜大多富含胡萝卜素、维他命B杂及维他命C等营养素，有助于维持血管弹性，从而发挥保护血管功能的作用。有研究显示，每日多摄取一份番茄制品，不论是番茄酱或番茄汁，心血管疾病风险可降低6%，冠心病风险更可降低10%。此外，进食番薯、南瓜、红萝卜等黄橙色蔬菜，亦能使心脏病患病风险降低23%。

由于番茄红素、胡萝卜素等均属脂溶性营养素，与油脂一同烹调时更有利于人体吸收，因此这类蔬菜熟食的效果更佳。建议用少量油烹炒，这样对维他命C的破坏较小，而膳食纤维和矿物质等不受温度影响的营养素含量则不会有太大变化。

5.豆科植物

例如大豆、豌豆、荷兰豆及四季豆等，是营养价值极高的食物，属于高镁低钠的食材，并蕴含丰富的植物甾醇。经常食用豆类食物，有助降低体内的胆固醇及三酸甘油酯水平，对防止血管堵塞大有裨益，而其他豆类以及豆腐、豆奶等豆制品亦同样具有此功效。在美国食品与营养年会上发布的一项分析近9万人饮食数据的研究发现，在原有饮食基础上，每天额外增加100至200克豆类，能有效预防肥胖及心血管疾病。日本的研究亦指出，大豆摄入量为每周进食5天或以上的女性，因缺血性心血管疾病而死亡的风险可大幅下降69%。

建议打浆、熬粥、炒菜皆可。黑豆、黄豆可预先浸泡过夜，然后打成豆浆饮用；荷兰豆可先浸泡一段时间，再与大米一同熬粥或煮成杂豆饭；豌豆、四季豆则适合用来炒菜，与粟米粒或虾仁同炒，味道配搭相宜。

报道中亦指出，尽管上述几类蔬菜对血管具有保护作用，但目前临床上依然强调均衡饮食的重要性，不建议单靠食用某一种蔬菜来预防特定疾病或辅助治疗。假如因慢性病需要长期服药，绝不能擅自停药，具体用药方案应遵从医嘱。在日常饮食中，最好能确保每天摄入3至4种不同蔬菜，总量达300至500克，连同其他食物，每天总食物种类达到12种；每星期摄入蔬菜8至10种，总食物种类达到25种。在调整饮食习惯的同时，亦应避免吸烟和酗酒，并加强体能活动，透过适当消耗能量，以维持健康体重。

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