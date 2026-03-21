让湿发自然风干更伤发丝 专家教正确技巧吹头发同时护发 提升光泽/避免毛躁

很多人认为吹风机的热风会伤害头发，所以选择让头发自然风干。有头发专家讲解吹头发的3个正确步骤，能改善发质和头皮健康。

让湿发自然风干更伤发丝 专家教正确吹头技巧

根据日媒《FNNプライムオンライン》报道，头发专家本山典子指，很多人以为吹风机的热风会伤害头发，然而，自然风干反而更容易伤害头发。要接近摄氏100度的高温，才容易令头发的蛋白质受热受损，但风筒的吹著湿头发热力，不太可能达到摄氏100度，因此对头发的影响微乎其微。

洗完头发后尽快用毛巾或吹风机擦干非常重要。洗发后2到3个小时，头皮会分泌皮脂来保护皮肤。如果此时头皮上仍然残留水分，水和油脂就会混合，形成一个细菌容易滋生的环境，在最糟糕的情况下，甚至会滋生霉菌。本山典子提出吹头发的3个正确步骤：

步骤1：用毛巾擦干

首先，用毛巾吸干多余的水分，但避免用力搓揉头发，因为湿头发容易受损。为了吸收水分，将头发夹在毛巾之间，轻轻按压。如果是长发，用毛巾包裹起来并挤压，可令头发更快干透。如果是短发，也建议用毛巾包裹整个头部，并用手指按摩头皮。

步骤2：用风筒吹

彻底吹干头发和头皮十分重要。快速吹干头发的诀窍是将风筒的风力调到最大，并吹向头皮。耳后和后颈区域是比较容易忽略的位置，所以首先，将风从头部两侧吹向后脑勺，仔细吹干。如果头发较长，可以低头或撩起头发，让风吹向头皮。太阳穴是头部供血和控制这些血管肌肉的地方。据说从头部两侧吹热风可以促进血液循环。吹干头部两侧到后脑勺的头皮后，用同样的方法吹干头顶的头皮。发梢干得很快，所以吹干整个头皮之后再轻轻吹干发梢就可以了。

步骤 ​3：冷风收尾

头皮吹干后，可切换到冷风模式，吹遍整个头发和头皮。本山典子指，用热风吹头发会打开毛鳞片，使头发感觉粗糙。最后用冷风吹干，同时用手指梳理头发，可以收紧毛鳞片，使头发更有光泽。此外，用冷风吹头皮还能有效降温，减少汗水造成的黏腻感。冷热风交替吹干也有助于防​​止头皮干燥。

使用免冲洗护发素

本山典子提醒，对于容易受损的头发，建议使用免冲洗护发素。染烫过的头发毛鳞片更容易张开，因此更容易受损，建议在吹干头发前先涂抹免冲洗护发素。

资料来源：《FNNプライムオンライン》

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