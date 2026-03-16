常见乳癌后遗症！淋巴水肿致上臂浮肿难穿衣 乳癌基金会推出逾600个免费测量及护理名额

乳癌是本港女性常见癌症第一位，而淋巴水肿是乳癌治疗后常见但容易被忽视的后遗症，对患者日常生活可造成长远影响。香港乳癌基金会日前一连两日举行「乳爱 FUN 享」社区乳健教育日，宣布推出逾600个免费淋巴水肿测量及护理名额。

乳癌基金会推出逾600个免费淋巴水肿测量名额

基金会创会人张淑仪表示，不少妇女因资讯不足、经济压力或尴尬心理而延迟接受乳房检查，基金会一直呼吁妇女及早接受乳癌筛查。她指出，淋巴水肿是乳癌治疗后常见但容易被忽略的后遗症，因此基金会推出免费淋巴水肿测量名额及相关护理服务，希望协助初确诊、正接受治疗的患者，以及基层妇女及早识别问题，减低并发风险。

乳癌基金会推出逾 600 个免费淋巴水肿测量或护理名额

基金会创会人张淑仪。

基金会大使谭玉瑛和朱千雪，一同出席活动启动礼并进行启动仪式。

在600个免费淋巴水肿测量及护理名额其中，包括80个名额开始予初确诊或正接受治疗（0-6 个月）的乳癌患者；另向403名40岁以上低收入家庭妇女，提供两次免费淋巴水肿指数测量及护理服务；同时为160名已患淋巴水肿的基层妇女，提供两次指导式自助治疗及制定个人化处理方案。

拆解淋巴水肿征状/治疗方法

根据医院管理局资料，淋巴系统是身体其中一个循环系统，当中包含淋巴液、淋巴管、淋巴核和其它淋巴组织。淋巴液是从血液循环系统渗透出来的体液，当中含有大粒分子例如蛋白质、水分和油脂等。淋巴管和血管并列，负责运载淋巴液通往全身。淋巴核会过滤有害物质，以保护身体免受感染。

何谓淋巴水肿？

根据香港乳癌基金会资料，淋巴水肿是由于淋巴系统出现障碍，令淋巴液在细胞间的空隙积聚而引致的慢性炎症。淋巴水肿可能在接受乳癌治疗后几个月，甚至几年后出现。进行乳癌手术或放射治疗，均会令淋巴结受损，从而阻碍淋巴液的流动。调查发现有百分之五至五十六的患者，在接受乳房手术两年内，上臂出现淋巴水肿。

淋巴水肿的征状

常见的症状包括患肢肿胀、感觉沉重和酸软。积聚的淋巴液亦会导致由软组织慢性发炎而引起的组织纤维化。早期的征状是可以逆转的，而后期的征状则较容易反复出现。一般而言，淋巴水肿不会引起患肢疼痛。疼痛的原因大多为软组织绷紧，例如腋网症候群或神经线敏感所致。

处理淋巴水肿

淋巴水肿是无法根治的，但及早配合物理治疗如运动及淋巴引流，可减低患者在切除腋下淋巴后出现淋巴水肿的风险。适当的日常护理亦可纾减症状。若不加以适当处理，肿胀会持续，继而阻碍肢体的活动能力，对身心造成不良影响。

资料来源：医院管理局、香港乳癌基金会

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