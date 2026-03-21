降血压也可吃香蕉？营养师大推6种食物护心血管 吃1种食物中风风险降19%

不少人以为香蕉糖分高，对身体无益，但原来是降血压的健康食物？有营养师特此拆解6种常被误解的食物，实则上有保护心血管关系，其中有1种研究更证实可将中风风险降低达19%。

营养师大推6种食物护心血管 吃1种食物中风风险降19%

据外媒《EatingWell》报道，对于健康资讯，大众时常感到矛盾，今日有文章指某食物会增加中风风险，明天又可能变成超级食物。这种反复的说法令人无所适从。有营养师特此拆解6种最常被误解的食物，不但对心血管健康有益，更有助降低中风风险。

1.坚果

不少人因坚果热量高而却步，但其实当中富含的单元不饱和脂肪，对心血管健康大有益处，甚至有助降低中风风险。有研究显示，每周食用至少5次坚果，中风风险或可降低19%。此外，坚果亦是维他命E及多酚等抗氧化物的优良来源，有助于减轻体内发炎反应，从而预防可引致中风的动脉硬化。

2.香蕉

香蕉因其甜度及含糖量，经常被认为不利于减肥及整体健康。然而，香蕉的益处远不止于碳水化合物。它其实是钾质的极佳来源，这种矿物质有助于稳定血压。由于高血压是中风的主要元凶之一，每日摄取足够的钾，是降低中风风险的重要一环。不妨尝试在乳酪中加入香蕉片，或将急冻香蕉搅拌成奶昔。

3.咖啡

咖啡是许多人的提神饮品，但它对中风风险的影响一直备受争议。虽然咖啡因会短暂令血压上升，但不会引致长期的持续性高血压。事实上，有长期研究指出，适量饮用咖啡（每日2至3杯）与较低的中风风险有关。咖啡除了咖啡因，亦富含绿原酸和类黄酮等抗氧化剂，有助预防中风。但必须注意，过量摄取仍可能增加风险，建议每日不应饮用超过3杯。

4.燕麦

部分人担心燕麦会导致血糖急速上升而避免食用。其实，燕麦含有一种名为β-葡聚糖的水溶性纤维，有助降低胆固醇。它亦含有具抗氧化及抗炎特性的酚类化合物，有研究指与降低中风风险有关。建议选择加工程度较低、更容易消化的钢切燕麦或传统燕麦片，并加入蛋白质、健康脂肪及额外纤维，例如水果坚果燕麦粥，令早餐营养更均衡。

5.豆类

豆类中的凝集素是一种会引致恶心、呕吐等症状的蛋白质，让不少人却步。但只要经过适当浸泡和彻底烹煮，凝集素便会被中和，使豆类变得安全又营养丰富。豆类富含可溶性膳食纤维，有助于在肠道中与胆固醇结合，并将其排出体外。研究表明，这种作用在降低中风死亡率方面发挥著重要作用。同时，豆类亦是钾和镁的丰富来源，是维持心脏和大脑健康的理想食材。

6.豆腐

由大豆天然凝固而成的豆腐，富含异黄酮，这是一种有助维持健康血压的强力抗氧化剂。一项研究发现，多摄取豆腐等豆制品，与降低中风风险有显著关联。

除了上述食物外，营养师亦建议养成以下生活习惯，进一步降低中风风险：

健康饮食模式：参考地中海饮食或DASH饮食，多吃水果、蔬菜、全谷类、豆类、坚果和种子，适量摄取鱼肉、瘦蛋白和低脂乳制品，并限制加工食品及添加糖的摄取。

多做运动：每周至少150分钟的中等强度有氧运动，例如步行或骑自行车。此外，每周还要进行两天进行肌肉力量训练，例如举重。

戒烟：戒烟能显著降低中风风险，建议定下戒烟日期，并制定计划应对尼古丁的诱惑，亦可寻求专业人士协助。

重视睡眠质素：确保每晚获得7到9小时的优质睡眠，如患有睡眠窒息症，应及早接受治疗，因其会增加中风风险。

血管受损恐中风心梗 头痛胸痛是症状？

一般而言，若血管健康情况恶化，有可能会引致中风和心肌梗塞，威胁性命。一旦中风或患上心肌梗塞，会出现甚么症状？

中风11种常见症状

根据本港衞生署资料，中风患者一般会出现以下症状：

身体变得虚弱，脸部、手臂或腿部感到麻痺及/或颤动、半身不遂、言语不清或失去说话能力、嘴歪、眼斜、视力模糊不清、吞咽困难、头部剧痛、行动不稳或跌倒、大小便失禁、流口水，严重者更可能会昏睡，甚至死亡。

急性心肌梗塞症状

根据医管局资料，急性心肌梗塞的症状包括：

胸部疼痛或不适、有时会延伸至下颚和左臂疼痛、冒汗、呼吸困难、消化不良、头晕、心脏骤停。

由于心肌梗塞是一种可以危及生命的疾病，因此，一旦出现症状并怀疑急性心肌梗塞，就要尽早接受治疗。

资料来源：《EatingWell》、衞生署

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