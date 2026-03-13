Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

呼吸决定寿命！用口呼吸恐加速肺功能衰退细胞缺氧，医生教用1张纸巾秒测「肺年龄」

保健养生
更新时间：17:45 2026-03-13 HKT
发布时间：17:45 2026-03-13 HKT

健康有力的呼吸是决定寿命的关键之一！有医生提醒，60岁是「呼吸肌」衰退的分水岭，呼吸会变得更浅和急促，引发肺部功能下降、呼吸越来越困难的恶性循环。长期可能导致细胞缺氧，身体更容易出现各种毛病，继而影响寿命。即看如何自测「肺年龄」。

60岁后呼吸机能衰退更严重 肺部缺氧容易气喘

呼吸是一件自然的事，一个人一生的呼吸加起来可能多达5亿至6亿次。根据日媒《介护ポストセブン》报道，日本医学博士、昭和医科大学名誉教授本间生夫表示，随著年纪增长，容易走没几步路、上几级楼梯就喘不过气，这其实是「肺部老化」的警号。

对于呼吸功能，有一个重要的指标名为「残气量」。本间博士解释指，这代表的是在尽力呼气后，仍残留在肺部的空气量。一般而言，残气量约占肺总量的30-40%为之正常。但到了60岁后，比例可能上升至超过50%。残留的空气过高，让肺部长期处于膨胀状态，意味著实际能用来交换气体的空间只剩下不到一半。因此年长人士更常出现呼吸困难、容易喘的状况。

这一切的根源，来自于「呼吸肌」的衰退。人体约有20种辅助肺部呼吸的肌肉，统称为「呼吸肌」。当年龄增长导致这些肌肉衰弱，胸廓便无法充分扩张，令呼吸变得又浅又快。肺中「无用的废气」越来越多，能吸入「新鲜空气」的空间就越来越少，形成一个致命的恶性循环。

浅呼吸、用口呼吸加速衰老

呼吸系统外科医生奥仲哲弥则警告，呼吸功能的下降，对身体的危害远超想像。现代人仿佛忘记了深呼吸的重要性，呼吸浅或用口呼吸的习惯越来越常见，却是在悄悄地蚕食健康。

浅呼吸：无法充分吸入氧气，导致器官、肌肉及细胞功能下降。免疫细胞活性降低，更容易生病；新陈代谢变慢，则会加速老化，并可能导致慢性病恶化。

用口呼吸：鼻腔是人体最好的「空气清新机」。相反，用口呼吸等于让病毒、花粉、细菌等直接入侵肺部，容易引发过敏和感冒；口中杂菌繁殖也会导致口臭。而且，用口呼吸的效率远低于鼻呼吸，长期下来会让全身细胞处于缺氧状态，新陈代谢越来越差，手脚冰冷、肩颈僵硬、肥胖等问题接踵而至。

1张纸巾自测「肺年龄」

这些不良呼吸习惯，长期下来可能会导致「肺年龄」提早衰退。长者们不妨留意一下日常生活中的一些小细节，例如和同龄朋友散步时，只有自己特别容易气喘或心悸；或者女士弯腰洗长发时，途中需要站下来喘气，这些都可能是肺功能衰退的征兆。还有一个简单测试方法，在家里就能够轻松自测呼吸功能是否合格。

简单自测「肺年龄」
简单自测「肺年龄」

自测「肺年龄」检测步骤：

  1. 将2张纸巾用力揉成直径约2cm的紧实小球，用胶带固定。
  2. 将纸巾球放入保鲜纸纸筒的一端，并以这端为呼气口
  3. 身体站直，将纸筒水平举起，用尽全力「一口气」将球吹出纸筒。
  4. 测量卫生纸球飞行的距离。

检测结果：

  • 1.4m以下：这是非常危险的警号，代表肺功能可能已严重衰退，建议到医院接受进一步的专业肺功能检测。
  • 1.4-4.2m：肺年龄约为40-60岁。如果实际年龄超过60岁，保持这样的呼吸功能属于合理的范围；但若才40、50多岁，就代表肺功能已提早老化，需要开始注意保养了。
  • 4.2m以上：肺年龄约在30-40岁，还非常年轻。但呼吸功能其实早在20多岁便会逐年下降，千万不能掉以轻心。

延伸阅读：压力大恐削免疫易短命 10位名医亲教长寿减压法 必学1种10秒呼吸法

---

相关文章：

5个动作自测身体老化程度 单脚站立达这时间 死亡风险较低

呼吸都能降血压？专家推荐2大健康呼吸法 增强心肺/改善便秘失眠

运动贴布可舒缓感冒通鼻塞？专家教3式贴法+原理 改善喉咙痛/消水肿

20秒通鼻塞奇招网上爆红 拳头放这位置速见效 医生拆解原理

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
23小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
9小时前