呼吸决定寿命！用口呼吸恐加速肺功能衰退细胞缺氧，医生教用1张纸巾秒测「肺年龄」

健康有力的呼吸是决定寿命的关键之一！有医生提醒，60岁是「呼吸肌」衰退的分水岭，呼吸会变得更浅和急促，引发肺部功能下降、呼吸越来越困难的恶性循环。长期可能导致细胞缺氧，身体更容易出现各种毛病，继而影响寿命。即看如何自测「肺年龄」。

60岁后呼吸机能衰退更严重 肺部缺氧容易气喘

呼吸是一件自然的事，一个人一生的呼吸加起来可能多达5亿至6亿次。根据日媒《介护ポストセブン》报道，日本医学博士、昭和医科大学名誉教授本间生夫表示，随著年纪增长，容易走没几步路、上几级楼梯就喘不过气，这其实是「肺部老化」的警号。

对于呼吸功能，有一个重要的指标名为「残气量」。本间博士解释指，这代表的是在尽力呼气后，仍残留在肺部的空气量。一般而言，残气量约占肺总量的30-40%为之正常。但到了60岁后，比例可能上升至超过50%。残留的空气过高，让肺部长期处于膨胀状态，意味著实际能用来交换气体的空间只剩下不到一半。因此年长人士更常出现呼吸困难、容易喘的状况。

这一切的根源，来自于「呼吸肌」的衰退。人体约有20种辅助肺部呼吸的肌肉，统称为「呼吸肌」。当年龄增长导致这些肌肉衰弱，胸廓便无法充分扩张，令呼吸变得又浅又快。肺中「无用的废气」越来越多，能吸入「新鲜空气」的空间就越来越少，形成一个致命的恶性循环。

浅呼吸、用口呼吸加速衰老

呼吸系统外科医生奥仲哲弥则警告，呼吸功能的下降，对身体的危害远超想像。现代人仿佛忘记了深呼吸的重要性，呼吸浅或用口呼吸的习惯越来越常见，却是在悄悄地蚕食健康。

浅呼吸：无法充分吸入氧气，导致器官、肌肉及细胞功能下降。免疫细胞活性降低，更容易生病；新陈代谢变慢，则会加速老化，并可能导致慢性病恶化。

用口呼吸：鼻腔是人体最好的「空气清新机」。相反，用口呼吸等于让病毒、花粉、细菌等直接入侵肺部，容易引发过敏和感冒；口中杂菌繁殖也会导致口臭。而且，用口呼吸的效率远低于鼻呼吸，长期下来会让全身细胞处于缺氧状态，新陈代谢越来越差，手脚冰冷、肩颈僵硬、肥胖等问题接踵而至。

1张纸巾自测「肺年龄」

这些不良呼吸习惯，长期下来可能会导致「肺年龄」提早衰退。长者们不妨留意一下日常生活中的一些小细节，例如和同龄朋友散步时，只有自己特别容易气喘或心悸；或者女士弯腰洗长发时，途中需要站下来喘气，这些都可能是肺功能衰退的征兆。还有一个简单测试方法，在家里就能够轻松自测呼吸功能是否合格。

简单自测「肺年龄」

自测「肺年龄」检测步骤：

将2张纸巾用力揉成直径约2cm的紧实小球，用胶带固定。 将纸巾球放入保鲜纸纸筒的一端，并以这端为呼气口 身体站直，将纸筒水平举起，用尽全力「一口气」将球吹出纸筒。 测量卫生纸球飞行的距离。

检测结果：

1.4m以下：这是非常危险的警号，代表肺功能可能已严重衰退，建议到医院接受进一步的专业肺功能检测。

1.4-4.2m：肺年龄约为40-60岁。如果实际年龄超过60岁，保持这样的呼吸功能属于合理的范围；但若才40、50多岁，就代表肺功能已提早老化，需要开始注意保养了。

4.2m以上：肺年龄约在30-40岁，还非常年轻。但呼吸功能其实早在20多岁便会逐年下降，千万不能掉以轻心。

