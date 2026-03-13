Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吃太咸隔日脸肿肿怎么办？营养师推介6种高钾食物去水肿 多吃蕃茄更有效护血管！

保健养生
更新时间：18:30 2026-03-13 HKT
发布时间：18:30 2026-03-13 HKT

吃太咸隔日脸肿肿怎么办？想快速去水肿，有营养师特别推介6种高钾食物，有助排走身体多余水分，更能急救包包面，其中一款食物还能护心血管。

营养师推介6种高钾食物去水肿 多吃蕃茄更有效护血管！

营养师杨斯涵在Facebook专页发文指，钾离子是维持人体水分平衡、心跳规律及血压稳定和肌肉正常运作的关键电解质。当摄取过多钠质，身体便会囤积水分，形成水肿。而钾的角色，就是协助身体将这些多余的钠和水分排出体外，达到消水肿的效果。她特别推介以下6款食物，它们的共通点是，每100克热量全部低于30大卡，但钾含量却非常丰富，不仅能轻松排水，还能兼顾减脂需求。

6种去水肿食物（每100克计算）

1.菠菜

  • 热量24kcal/钾含量510毫克

不仅能高效排水，更富含膳食纤维，能大幅增加饱足感，是减脂期的超级食物。

2.苋菜

  • 热量18kcal/钾含量500毫克

热量极低，但钾含量却能与菠菜媲美。此外，它还富含钙质与铁质，营养价值极高，适合煮汤或清炒。

3.蘑菇（洋菇）

  • 热量24kcal/钾含量318毫克

在众多菇菌类中，洋菇的钾含量名列前茅。其口感厚实饱满，吃起来有满足感，同时热量极低，还能提供少量植物性蛋白质。

4.翠玉瓜

  • 热量13kcal/钾含量261毫克

栉瓜水份高、热量极低，钾含量亦相当丰富。不论是烤、煎，或是刨丝做成栉瓜面，都是取代高热量主食的绝佳选择。

5.芹菜

  • 热量14kcal/钾含量260毫克

芹菜含有独特的芹菜素，对于放松血管、辅助降低血压有很好的帮助。它的热量微乎其微，且富含粗纤维，能有效促进肠胃蠕动，预防便秘。

6.大番茄

  • 热量19kcal/钾含量217毫克

营养学上大番茄属蔬菜类，而非糖分与热量较高的水果类小番茄。大番茄不仅高钾，还含有丰富的茄红素，对心血管健康极为有益。

杨斯涵提醒，想保留食材中珍贵的钾离子，烹调时要特别留意。由于钾离子属水溶性，非常容易在水煮过程中流失到汤汁里。建议尽量缩短水煮时间，或改用快炒、微波、蒸烤等方式，更能锁住营养。此外，若患有慢性肾脏病或相关肾脏问题，由于肾脏排钾能力较弱，必须严格限制钾的摄取量。在食用上述食材前，请务必遵循主治医生或门诊营养师的专业饮食指引，切勿自行大量摄取。

