长寿｜73岁伯伯轻松拉一字马倒立 八块腹肌体能更胜年轻人 公开4大不老健康秘诀

「健康就是财富」是老生常谈，新加坡一名73岁的男子Victor Chan却用他的人生，真正活出了这句话的精髓。他在中年时曾一度因病而不良于行，但他坚持运动锻炼恢复体能，成功冲破困局，重拾健康活力。如今，他依然在职场上发光发热，甚至能做出许多年轻人都望尘莫及的「一字马」和倒立，用身体力行，鼓励银发族积极运动、活出健康。

73岁伯伯仍能拉一字马倒立 公开4大不老健康秘诀

根据外媒《Business Insider》报道，Victor Chan运动生涯始于年轻时代。他曾热衷健身，成为了健美运动员，甚至参加过社区级的比赛。后来，他又爱上了挑战极限的超级马拉松与三项铁人。然而，在大约50岁左右，他却因为「椎间盘退化」陷入人生的黑暗低谷。当时他无法久站或久走，连安稳睡觉都成了奢望。剧烈的疼痛让他只能依赖止痛药度日，从一个体能巅峰的运动健将，沦落到生活无法自理的状态，他坦言：「那段日子很可怕，我甚至觉得人生失去了意义。」

幸运的是，透过物理治疗和强大的决心，他成功战胜了背痛，重拾活力充沛的健康人生。年过70仍然维持一身结实体态，以及不输年轻人的矫健身手，实在令人佩服不已。他有甚么健康不老的秘诀？

1. 跑不动就慢慢走，但绝不停下

虽然不能再像从前那样高强度奔跑，但Victor并不会让自己完全停下来。他现在每天的目标是走两万步。他是一位泳池主管，每天5天在泳池边来回巡视、放弃搭乘大众运输工具改为步行，「慢慢走，继续走」，将「持续活动」无缝接轨到工作和生活当中。

2. 身体柔软灵活是自信的泉源

Victor认为，保持身体灵活对于长者至关重要，「我太太总说我疯了，一把年纪还看YouTube学新动作。」他每天坚持伸展，练习一字马、头倒立等对平衡与柔软度极高要求的动作。持续不懈的练习，不仅让他行动更自信，更相信即使不慎跌倒，身体也能敏捷地反应过来，避免严重受伤。

3. 饮食健康但不亏待自己

Victor的太太从三餐照料他的健康，料理总是少油、少盐，连米饭都选用更健康的印度香米。他坦言，家里只有自己能接受这种清淡的烹饪风格，「但这就是她煮的，我就吃，从不抱怨。」他日常以蔬食为主，为了维持肌肉量也会吃肉，但对油炸食品兴趣缺缺。不过，他偶尔也会尝一下甜点，「如果甚么都不能享受，那人生还意义吗？」

4. 志同道合的朋友彼此鼓励

Victor认为，不社交会让人感到孤独，对身心都不好。于是他加入了「银发强人队」（Team Strong Silvers），成员们是一群志同道合、热爱运动的长者。他们会一起到公园、利用社区的器材锻炼，也常受邀带领其他长者活动。「和大家一起运动时，自然就能结交朋友，互相作伴和鼓励，便是持之以恒的最佳动力。」此外，他也乐于和年轻的同事、邻居交流。对他而言，保持人际连结，与保持身体活跃同等重要，这让生命达到真正的平衡。

