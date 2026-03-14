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未到40岁长出白头发！营养师点名6大「营养素」 食对重新养出黑发

保健养生
更新时间：13:00 2026-03-14 HKT
发布时间：13:00 2026-03-14 HKT

未到40岁已经长出白头发？年纪轻轻已经出现白发除了遗传因素外，很多人都误以为是年纪提早老化有关。有营养师则表示，年过40岁长出白头发，未必与老化有关，可能是与身体缺乏6大营养素或细胞没有稳定代谢有关，只要补充关键的营养素，新长出的头发还是有可能恢复黑色。

营养师廖欣仪日前在facebook专页「欣仪的营养聊天室」分享资讯，遗传是白发的主要因素之一，若是毛囊老化，已经变白的头发通常不会再变黑。除了遗传因素外，由于头发的颜色来自黑色素，而黑色素的生成需要足够的原料、酵素及稳定细胞代谢，只要任何一环不足，头发便可能变白。

营养师揭6大关键营养素

廖欣仪提到，40岁前出现白头发，可能与缺乏以下6大营养有关：

1.蛋白质（酪胺酸）

酪胺酸是黑色素的原料，若长期摄取不足，便可能影响色素生成。

2.维生素B12

B12参与了黑色素的制造过程，其中素食者需特别留意，早期白发可能与缺乏这项营养素有关。

3.铜

铜是黑色素生成酵素的辅因子，缺乏会降低合成的效率。

4.铁

缺铁会影响毛囊供氧与代谢，此时毛囊功能便可能下降。

5.叶酸

叶酸参与了细胞分裂，维持毛囊健康。

6.锌

锌具有活化黑色素细胞、帮助酪胺酸酶运作及分解过氧化氢，也就是清除自由基的作用。

廖欣仪最后提醒，长出白头发，还有因为压力、营养不足或暂时性疾病所导致，只要调整生活作息、减轻压力或补充足够营养后，新长的头发还是可能恢复黑色。

白发并非不可逆转的宿命，更像是身体发出已过度疲劳、压力大、需要自我照护的警号。结合临床经验与最新科学研究，下列是经实证最能有效延缓，甚至逆转白发的具体方法：

延伸阅读：30至40岁后易出白发？医生教5招重现黑发

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