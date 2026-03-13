肾病男日饮1款「健康饮品」致洗肾！医生盘点7大早餐食物超伤肾 燕麦都上榜？

要避免肾功能受损，日常饮食除了少钠未必足够！有肾病男子为求健康，每日饮用1款「健康饮品」，导致需要紧急洗肾。有医生盘点7大最伤肾早餐，连一向被视为健康食品的燕麦也榜上有名。

肾病男日饮1款「健康饮品」致洗肾 医生盘点7大早餐食物超伤肾

肾脏科医生洪永祥在Facebook专页发文指，该名男子是邻居眼中的健康模范生。自半年前身体检查发现患上肾脏病第三期后，他戒掉牛肉面，改喝网上疯传的「排毒圣品」绿拿铁。每日早上亲自以果汁机搅拌，加入大量深绿色菠菜、香蕉、奇异果，再添一满勺坚果粉，深信此举能排出体内毒素、软化血管。他当时心想：「这下总该健康了吧？」未料两个月后，他开始感到胸口闷，心跳紊乱。某天早上喝完绿拿铁后，更突然眼前一黑，晕倒在客厅。

该男子送院后进行心电图检查，发现出现心律不整，心跳高达每分钟140下。抽血报告更显示，除肾功能急性恶化外，其血钾浓度飙升至6.8 mmol/L，医生即时发出病危通知并进行紧急洗肾。男子醒来后惊恐万分：「我喝的是养生果汁，怎么变成了催命符？」洪医生叹道：「你的肾已经排不掉钾，每一口绿拿铁，都在心脏停跳的边缘试探。」该名男子住院洗肾一周后虽保住性命，但肾功能因这次急性伤害由第三期恶化至第四期，距离终身洗肾仅剩一步之遥。

洪永祥医生借此病例列出7大伤肾早餐，提醒肾病患者及关注肾脏健康人士务必警惕：

第7名：水饺、煎饺与包馅食物

不少人认为水饺有肉、菜和淀粉，营养均衡，甚至常推荐给长者食用。然而，为让内馅多汁，店家通常选用脂肪比例高达50%以上的五花绞肉。这种淀粉皮包裹肥肉的组合，不仅热量惊人，更富含大量饱和脂肪，可引发全身慢性发炎，损害肾丝球微血管。若再蘸上酱油或辣油，一小碟钠含量随时突破1000毫克。根据《Journal of the American Society of Nephrology》研究，长期摄取高量红肉与饱和脂肪，会显著增加末期肾病风险。

第6名：铁板面

铁板面本身属加工面条，再加上黑胡椒酱或蘑菇酱是由大量盐、油脂、糖及修饰淀粉调制而成，并添加多种增稠剂。一份铁板面钠含量可超过1200毫克，相当于肾病患者全日钠摄取限量。过量钠会引致水分滞留、血压升高，直接加重肾丝球负担。

第5名：燕麦与早餐麦片

为提升口感，市售麦片常添加磷酸盐，加上全谷类本身天然磷含量亦高。对一般人而言，燕麦比白米饭健康，但肾病患者磷质排泄受阻，会引发皮肤痕痒、骨质脆弱，甚至心血管钙化。根据《Journal of Renal Nutrition》研究，饮食中的无机磷添加剂吸收率高达90%至100%。

第4名：烧饼油条

油条高油且高热量，制作过程中为求酥脆，常加入含铝或含磷的膨松剂。刊登于《American Journal of Kidney Diseases》研究指出，肥胖与代谢症候群会显著增加蛋白尿风险，加速肾功能衰退。

第3名：白粥配酱菜

白粥属高升糖指数食物，配搭的酱菜、肉松、豆腐乳、咸蛋等，均属于盐分腌制的加工品。根据美国心脏协会指引，过量摄取钠会导致水分滞留，增加肾脏排泄压力。

第2名：绿拿铁

菠菜、香蕉、奇异果、牛油果均属高钾食物，当肾功能受损时，钾离子排泄不畅，饮用这类饮品无助排毒，反而会导致高血钾，直接引发心律不整，甚至心跳骤停。根据《Kidney International Reports》期刊研究指出，高钾血症是肾病患者最危险的并发症。肾友若欲进食蔬菜，务必先焯水再食用。

第1名：汉堡热狗配奶茶

汉堡扒、热狗、烟肉等均属加工肉类，世界卫生组织辖下国际癌症研究机构已将加工肉列为第一类致癌物。此类食品通常含高钠、亚硝酸盐及磷添加物，长期大量摄取与心血管疾病、肾脏病及大肠癌风险增加有关。一份汉堡或热狗包连同酱料，钠含量往往接近或超过1000毫克，若再加芝士、烟肉或薯饼，轻易达每日建议摄取量一半。

早餐店常见的奶茶或大杯红茶，含糖量普遍偏高。发表于《Circulation》期刊的研究指出，经常饮用含糖饮料的人士，心血管疾病与代谢疾病风险明显较高。汉堡与热狗本身含饱和脂肪，加上油煎肉排、芝士或沙律酱，整体热量极高，若每日以此类早餐开始一天，容易增加体重及代谢负担。

这份早餐同时包含加工肉、高钠、高糖饮品、高脂肪及高热量，对心血管、代谢疾病及肾脏健康构成长期压力。根据《Clinical Journal of the American Society of Nephrolog》研究证实，高度加工饮食与慢性肾脏病进展有强烈关联。

肾病/肾衰竭初期症状 留意小便变化

据本港医管局资料指，肾脏主要功能包括排泄经新陈代谢产生的废物，协调体内水分、电解物、酸碱度、血压等，制造红血球激素，以及协助制造维他命D。当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，体内废物累积，引发多种身体功能的问题，有机会演变为慢性肾衰竭。

不过，初期的肾病及慢性肾衰竭征状并不明显，较常出现的症状如下：

小便带血 / 茶色尿（血尿） 小便带泡沫（蛋白尿） 小便混浊（尿感染） 小便赤痛、频密 小便感困难、不畅顺 小便排出小沙石 多尿、尿量减少、夜尿 腰腹疼痛 足踝或眼皮浮肿 血压高

肾衰竭4大高危人士 严重恐洗肾

根据本港医管局资料，当肾脏功能因某些原因长期受到严重伤害，其排泄体内新陈代谢废物的功能受损，身体内的废物会累积，且引发多种身体功能的问题，引发慢性肾衰竭。

当到达末期肾功能衰竭阶段，病人须透过透析（洗肾）或肾脏移植，才得以维持生命。当中，患有下列疾病的病人有较高风险患上慢性肾衰竭：

糖尿病 肾小球肾炎，包括红斑狼疮肾炎 高血压 先天性肾病及有肾病家族病历

