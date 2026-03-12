家长轻视眼红红征兆！5岁女童眼睛藏大量螨虫角膜穿孔险盲 急须做移植手术

若孩子眼睛反复出现红血丝，千万不要当成小事！内地湖北荆门一名5岁女童近一年来经常眼睛红红的，但家长长期忽视这些警号，最终导致女儿的眼角膜被螨虫啃食出一个大洞，严重到角膜穿孔，险些失明，不得不紧急接受角膜移植手术。

5岁女童眼睛藏大量螨虫角膜穿孔险盲 急须做移植手术

根据内媒《经视直播》报道，女童小星（化名）的妈妈回忆，女儿的眼睛经常布满红血丝，偶尔有些分泌物，但她总以为是孩子自己到处玩耍、不注意卫生所致，并未特别在意。直到小星双眼严重红肿充血，甚至无法睁开，到了相当危急的地步，家长才连忙带她到眼科求诊。

５岁女童小星（化名）眼睛因为螨虫感染，令双眼经常布满红血丝，最终导致角膜穿孔，需要接受角膜移植手术。（截图自《经视直播》）

武汉爱尔眼科汉阳医院时眼表角膜科副主任医生徐曼为小星检查后发现，她的眼睑边缘严重充血，左眼角膜下方更出现了一个约2mm的穿孔，眼内的虹膜组织明显突出并卡住在破洞处，画面怵目惊心。因为情况极为严重，必须进行角膜移植手术才能保住视力，右眼也没有幸免于难，需要进行针对性治疗。

医生进一步检验了睫毛，找到了酿成大祸的元凶——螨虫。在仅仅8根睫毛的样本中，竟藏匿了将近20条活生生的螨虫，情况令人震惊。而且由于长期感染，导致了她三分之二的睑板腺萎缩，严重破坏了眼睛的正常生理功能。

一年内反复长针眼 家长忽视螨虫问题

事实上，这并非小星第一次因眼睛问题就医。就诊纪录显示，她在一年前就因反复长针眼（生眼挑针）接受过治疗。其时医生已建议家长让孩子进行螨虫检查，无奈家长并未重视，错失了早期治疗的黄金时机。

医生检验了她的睫毛样本，８根睫毛竟藏匿了将近20条活生生的螨虫。（截图自《经视直播》）

徐曼医生解释指，孩童的免疫系统对螨虫的反应可能比成人更为剧烈，容易引发严重的自体免疫反应及发炎。小星反复长针眼的情况，与螨虫破坏睑板腺、造成腺体堵塞发炎有直接关系。因此家长千万不能忽视孩子「反复眼红」的现象，特别是那种「用几天药就好，过阵子又复发」的情况。

她又提醒，角膜穿孔若不即时处理，细菌可能入侵眼内引发「眼内炎」，轻则导致视力永久丧失，最严重的情况甚至需要进行眼球摘除手术。因此，如果发现孩子出现相关症状，务必及时到医院检查螨虫及睑板腺相关问题，及早治疗，方能避免无法挽回的严重后果。

为甚么眼睛会长有螨虫？

根据本港食环署资料，蠕形螨（毛囊螨）体型微小，通常寄生于哺乳类动物的毛囊或其周围。人的脸颊、睫毛和前额上，都可能会出现毛囊蠕形螨和皮脂蠕形螨。有研究提出，蠕形螨可能与人类的皮肤状况（例如粉刺）有关，长者的皮肤也尤其适合牠们生存。

杭州市卫生健康委员会资料显示，蠕形螨感染与个人卫生习惯及生活习惯有很大的关联，各个年龄层的人士都可能发生感染。当中以油性肤质、容易长痘或常化妆、以及脂溢性皮炎、酒渣鼻、毛囊皮疹、痤疮等皮肤病患者，较容易有蠕形螨感染问题。至于长者因为身体机能退化，腺体出现不同程度的萎缩，便会形成螨虫喜欢的偏碱性皮肤环境。另外宠物的毛发也会有螨虫寄生，和宠物玩耍或抚摸过宠物后，须清洁双手并切忌揉眼睛，否则也容易造成感染。

眼部生螨虫会出现哪些症状？

入侵眼部的蠕形螨会寄生在睫毛毛囊与睑板腺内，当发生蠕形螨感染，可导致眼睛出现以下不适症状：

眼睛反复发红、痕痒 眼睛干涩、畏光 眼睛分泌物多 眼睛有灼热感、异物感 容易掉眼睫毛

