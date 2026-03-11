医疗事故变成植物人 天瑜离世两周年 父亲撰文悼念：爱从不因离别消失

昨日（3月10日）是小天瑜离世两周年的日子，天瑜爸爸在社交媒体上发表了一封写给爱女天瑜的信，指虽然天瑜已经离开他七百多个日夜，尽管生活已回复正常，但他心中仍有失落感。天瑜爸爸向女儿承诺自己会带著对她的爱努力前行，把她未见过的风景替她看透。

天瑜离世两周年 父亲撰文悼念：爱从不因离别消失

天瑜的爸爸在信中写道，虽然两年过去，这个日子依然沉重。尽管生活早已回复正常，但他仍「习惯在人群中，下意识地寻找那道小小的身影」。他坦言，对女儿的思念已悄悄融入日常，每当路过女儿生前最爱的玩具店，或听到她喜欢的歌曲，心跳仍会「漏跳一拍」，那份失落感依然清晰。

他忆述，在天瑜离开的最初，他的世界仿佛被掏空，只能靠反复翻看旧照片、聆听女儿最后的语音、重游她曾踏足的游乐场来度日，形容「时间很慢，思念很长」。尽管时光流逝，对于坊间表示「你是累了，是去天堂做了小天使」的安慰，天瑜爸爸坦言自己心底最清楚，有些空缺是「永远无法被宏大的道理填满的」。

在信的最后，他向在天国的女儿承诺，会努力带着她的爱继续前行。「我会好好生活，好好照顾自己，把你未曾来得及看遍的风景，都替你看遍。」他嘱咐女儿在那边要好好等他，而他自己，也会在这边，好好地想念她。

天瑜爸爸本来也患有癌症，他在2023年11月成功切除上肺叶癌细胞，12月切除右手臂上的恶性肿瘤。不过，他在信件之中并没有提及自己的病情。

2018年，时年3岁的周天瑜3岁确诊恶性肿瘤横纹肌肉瘤，曾接受化疗，到2020年5月在玛丽医院手术期间，心跳一度暂停，医生为她剖腹排出积水，成功恢复呼吸和心跳。不过由于天瑜在手术期间长时间缺氧、心跳停顿52分钟，导致脑部严重受损、手术后一度处于昏迷状态，并成为植物人。

天瑜的家人曾就事件向医管局提出民事索偿，2023年10月达成和解协议，但继续追究刑事责任。天瑜爸爸在2023年10月曾到警察总部报案，希望他们调查关于玛丽医院医务人员涉嫌篡改天瑜医疗事故里的麻醉科即场手术纪录，2025年2月获警方回复完成调查，并征询律政司意见后，不会就此案展开刑事检控程序。