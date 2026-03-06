乳癌本港第3大致命癌症 营养师推介12种防乳癌食物 吃菠菜竟能降低癌风险28%？

乳癌高踞本港女性10大常见癌症首位，一年新增近5200宗病例，并造成超过800人死亡，致命率位列第3位。有营养师严选出12种食物，有助预防乳癌，当中平平无奇的菠菜，竟能将患癌风险降低高达28%？

推介12种防乳癌食物 吃菠菜竟能降低癌风险28%？

想有效预防乳癌，除了定期检查，营养师程涵宇在其Facebook专页发文，根据科学实证，有12种食物，能让身体维持强大的保护力，预防乳癌：

1.绿色蔬菜

绿色蔬菜富含胡萝卜素，例如菠菜、番薯叶，具抗氧化功能。研究证实，摄取较多胡萝卜素的女性，罹患乳癌的风险可降低18%至28%，同时亦有助减低复发机率。

2.十字花科蔬菜

西兰花、椰菜花等十字花科蔬菜含有丰富的萝卜硫素，这种营养素有助平衡体内雌激素水平，从而降低乳癌的发生风险。

3.大蒜、洋葱

大蒜、洋葱等葱蒜类食物中所含的硫化物，能有效降低乳癌风险。建议在烹调前先将葱蒜切得细碎，有助于释放更多抗癌物质，发挥更佳效果。

4.柑橘类

柑橘类水果中的橙、柚子含有类黄酮，有助抗氧化、抗发炎。研究指，经常食用柑橘类水果，约可将罹患乳癌的机率降低10%。

5.浆果

建议选择蓝莓、覆盆莓，普遍含有花青素及类黄酮，这两种强力抗氧化物能防止细胞受损，并有效阻止癌细胞生长及扩散。

6.水果

水蜜桃、苹果、梨及提子等水果，亦含有丰富的多酚、类黄酮等抗氧化物质，对预防乳癌同样大有帮助。

7.鱼类

三文鱼、鲭鱼等鱼类，富含Omega-3脂肪酸，有强效的抗发炎特性，不但有助预防乳癌，更能防心血管疾病。

8.发酵食物

无糖乳酪、味噌等发酵食物含有大量益生菌，能有效增强免疫系统功能，从而降低罹患乳癌的机率。

9.豆类

豆类食物富含膳食纤维、维他命和矿物质，建议可选择毛豆、大豆。研究发现，日常多摄取豆类，可将罹患乳癌的风险降低约20%，这主要归功于其高纤维含量。

10.香料

奥勒冈、姜黄等天然香料含有丰富的多酚，能透过强大的抗氧化作用来对抗癌症。

11.全谷类

未经精制加工的全谷类，如糙米、藜麦，完整保留了丰富的维他命、矿物质及膳食纤维，不仅能降低乳癌风险，对预防大肠癌、胃癌及食道癌亦有帮助。

12.坚果类

核桃、杏仁等坚果中含有α-次亚麻油酸，它能帮助乳腺细胞抵抗癌变，抑制癌细胞的生长。

乳癌有何症状？甚么人最高危？

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

资料来源：营养师程涵宇

专家履历：程涵宇

营养师，专长为减重、儿童营养、疾病营养、食谱设计。

