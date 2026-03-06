抑郁指数再创新高！中大调查：近3成港人受中重度困扰Z世代是重灾区 AI成情绪出口？

香港人的精神健康警号再度响起！香港中文大学（中大）社会工作学系联同香港心理衞生会，于日前公布最新的「全港抑郁指数调查」结果。调查发现，港人的整体抑郁及焦虑指数，双双创下历年新高。当中，Z世代（18至24岁）青年的精神健康状况最为严峻，而过度使用电子产品，与情绪困扰有显著的密切关联。

抑郁指数再创新高！中大调查：近3成港人受困扰

第七届「全港抑郁指数调查」于2025年进行，成功收集逾2,600份问卷。中大社会工作学系崔佳良教授在发布会上指出，港人整体的抑郁平均分高达7.27分，创历届新高。当中，近三成受访者正受「中度至重度抑郁」困扰。

中大公布最新的「全港抑郁指数调查」，结果显示，港人的整体抑郁及焦虑指数双双创新高。

最令人忧虑的是，估计需要接受专业治疗的「中重度或以上抑郁」群组，比例由2023年的11.1%显著上升至13.1%，升幅达18%；若与2020年的8.4%相比，升幅更高达56%，情况不容忽视。

焦虑情况同样严峻。整体焦虑平均分亦创历届最高的5.90分。属于「中度至重度焦虑」的比例，由2023年的18.5%急增至22.6%；而「重度焦虑」的比例更飙升超过4成。数据反映，港人在经历近年社会及经济环境转变后，在适应上仍面对巨大压力。

Z世代精神健康响警号，过度使用电子产品为元凶？

在众多年龄层中，尤以18至24岁的「Z世代」的精神健康状况最令人关注。崔教授指出，该年龄群组的抑郁及焦虑分数，均高于其他成年群组。

在Z世代受访者中，受「中度至重度」抑郁或焦虑困扰比例分别达到43.5%和32.7%，情况远超其他年龄层。调查数据更明确显示，Z世代的电子萤幕平均使用时间，与其抑郁及焦虑分数呈显著正相关，反映过度使用电子产品，与情绪困扰有密不可分的关系。

过半数受访者拒求助 与AI聊天成「情绪树窿」

面对压力，高达55%的受访者表示，不会或不确定会向社工、心理学家等专业人士求助，主要原因是「生活忙碌」和「相信自己有能力应付」。然而，数据显示，选择「不处理」压力的人，其抑郁及焦虑分数明显更高。

一个值得关注的新趋势是，「AI助手」已跃升为市民求助选项的第六位。数据显示，会向AI求助的人士，其抑郁及焦虑分数相对较高，这反映AI正成为部分情绪困扰者的「树窿」，亦为社会带来新的挑战。

精神科专科医生黎守信在会上提醒，抑郁症会从情绪、思想、行为等多方面影响患者，如持续情绪低落、失眠、食欲改变等，严重影响日常生活。他强烈建议市民多加留意身边亲友的情绪变化，建立良好的支援网络，以便及早察觉、及早求助。

呼吁筑全方位支援网络

针对是次调查结果，香港心理衞生会执行委员会副总干黄敏信呼吁市民切勿讳疾忌医，当情绪持续出现问题，应主动寻求专业协助，又提出多项建议，为社会筑构全方位支援网络。例如针对Z世代青年的精神健康，建议大专院校将「精神健康急救（MHFA）」列为必修科目，提升大学生在面对学业及前路压力时的自救与支援同侪能力。个人养成每天进行「休闲运动」（如散步或伸展）的习惯，有效管理情绪。企业也可以配合为设立员工运动时段。同时他也呼吁大众应正视电子产品潜在危害，避免过度依赖网络作为情绪出口，或将与AI互动当作真实的人际互动，因而延误寻求专业协助的时机。

延伸阅读：吃香蕉三文鱼可减压抗焦虑？营养师推介10种食物 改善情绪又护脑

