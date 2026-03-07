寒窗苦读16年！23岁博士生患胃癌晚期 曾历呕血暴瘦30公斤 仍盼早日重返校园追逐理想

寒窗苦读16载换来博士路，本应前途一片光明，一名23岁学霸却因长期忽略身体警号，确诊胃癌晚期。治疗过程艰苦，曾历呕血、暴瘦30公斤，但他仍未言放弃，盼望能战胜癌魔，重返校园追逐理想。

23岁博士生患胃癌晚期 曾历呕血暴瘦30公斤

综合内媒报道，在抖音平台拥有1.9万粉丝的23岁博士生张睿分享抗癌经历指，他拼搏16年，在2020年以超过650分的高考佳绩，成功考入中山大学。2024年大学毕业后，他更上一层楼，成功保研，展开为期五年的博士直读生涯。然而，就在他全力追逐学术梦想之际，病魔已悄然来袭。2025年7月，张睿开始出现胃部发胀、进食困难及腰痛等症状。但他当时一心扑在学习和实验上，并未在意。后来他出现腰痛，医生怀疑是源于肾结石。但经过进一步的胃肠镜详细检查后，最终确诊为胃癌晚期，且癌细胞已出现多处转移。

张睿坦言，自从进入大学后，生活作息便极不规律，吃饭更是饥一顿、饱一顿，加上巨大的学业压力和不良情绪，可能正是诱发疾病的元凶。此外，他的外婆曾患甲状腺癌，母亲的肠胃功能亦长期不佳，虽然家人未有确诊癌症，但家族病史可能也让他承受著较高的患癌风险。确诊以来，张睿已接受十多次化疗，治疗过程极其艰难，化疗药物对肠胃道造成强烈刺激，让他一度完全无法进食，甚至喝下的水很快就会吐出来。在最初两次化疗期间，他更出现呕血、尿血的症状，身体随之急剧消瘦，体重一度暴跌超过30公斤，连走路都变得举步维艰。幸运的是，经过大半年的艰苦治疗，他的病情已暂时趋于稳定。

盼战胜病魔 早日重返校园追逐理想

罹病期间，张睿所在的学校师生及社会各界的热心网友纷纷伸出援手，为他捐款。为治病他的父母已花费超过30万元人民币，仍坚定地表示：「只要有一丝希望，就绝对不会放弃！」。对于学校与社会各界的无私帮助，张睿心中充满感激并表示，期盼能早日战胜病魔，重返校园，继续追逐自己的理想。

为何胃癌出现年轻化？

胃癌过去被认为是中老年人才会有的病症，不过重症科医生黄轩曾在个人Facebook专页引述《全球疾病负担研究2019》指，自2015年以来，40岁以下胃癌患者出现小幅但显著的上升；另一项研究指，至2019年为止，中国青少年和年轻成人的胃癌发生率略有上升0.3%，而美国女性的发生率．每年上升0.4% ；可见年轻胃癌患者的病例数量在增加。

黄轩医生解释，许多年轻胃癌患者没有遗传基因、家族病史、幽门螺旋杆菌感染等情况，最大的问题便是现代年轻人的不良饮食模式及常吃外卖，餐餐高油高盐、重口味，蔬果摄取不足。这样的饮食习惯会对肠胃菌群造成以下3大危机，让胃癌有机可乘：

1. 肠道好菌少、坏菌多

研究显示，微生物失衡会诱发慢性发炎，生成细胞致突变物质及调控免疫环境，导致胃癌。如果食物有添加乳化剂（如羧甲基纤维素CMC和聚山梨醇酯80 P80），会改变肠胃黏膜相关菌群的组成和功能，导致体内出现低度肠胃发炎反应和代谢紊乱。

肠道内的好菌及坏菌分别像「保护胃的超人」和「搞破坏的坏蛋」；如果常吃高油盐糖、有添加剂的外卖食物，就像在喂养及壮大坏菌，而好菌「超人」却越来越虚弱，长期以来胃的抵抗力会变差、容易受攻击。

2. 肠道菌群多样性降低

如果肠道菌种的多样性和种类太少，遇到不同问题时，就没有足够的「兵力」去解决，更容易受到病菌或病毒感染，免疫力和代谢功能较低。

3. 产生更多毒素

有些外卖食物的成分会让肠胃菌群产生对身体有害的物质，这些「毒素」可能会伤害胃黏膜，甚至增加细胞变异的风险。这些毒素不会立即令身体产生变化，而是长时间慢慢累积在体内，可能会到比较严重的阶段，身体才会真正感到不舒服。

胃癌12种征兆较常见 腹胀/疲倦恐属警号？

胃癌有何常见症状？医管局指出，若发现身体出现以下征状，可能是患上胃癌的征兆，又或是其他更常见的消化疾病，例如胃炎或十二指肠溃疡，宜多加留意：

持续消化不良 持续食欲不振 体重急速下降 小腹肿胀 进食后腹胀不适 呕吐 吐血 大便出血 大便呈黑色 贫血 疲倦 虚弱

医管局指，由于胃癌初期症状并不明显，不少患者只当成胃部不适而掉以轻心，因此有过半患者确诊并接受治疗时，通常已属中晚期。若有怀疑征状，应尽早向家庭医生求诊。

做好4件事可预防胃癌 可以多吃甚么？

要预防胃癌，医管局建议日常可透过以下方式进行预防，当中包括多吃2类蔬菜及富含维他命C的食物。

1. 多吃新鲜蔬果

十字科类蔬菜（例如西兰花、白菜、椰菜花、芥兰等）含抗癌物质，有助分解体内致癌物质

含丰富胡萝卜素的蔬果（例如红萝卜、芒果、木瓜等）有助加强身体的抵抗能力，直接减低患癌的机会

含丰富维他命C的食物（例如橙、西柚、士多啤梨等）有抗氧化功能，可减低患上胃癌的机会

2. 少吃高盐食物

腌制、熏烤类食物（例如腊肠、咸蛋、香肠、火腿、烟肉、咸鱼等），制作过程中形成致癌化合物

油炸食物，油炸过程中会产生自由基，减低体内组织的氧含量，破坏身体的组织

3. 注意个人衞生

多洗手及避免接触排泄物或呕吐物，避免感染幽门螺旋杆菌

4. 定期身体检查

如果家族有近亲曾患上胃癌，建议40岁以上人士每年定期接受胃镜检查。

