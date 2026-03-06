女儿两度患上严重抑郁 李连杰陪伴看医生+学佛抗病 解构抑郁17大症状

一代武打巨星李连杰，日前在参与一场心灵健康的讲座，罕有地褪下巨星光环，以一位普通父亲的身份，剖白自己面对家人患病的无助，以及如何陪伴小女儿Jada走过严重抑郁症的岁月。他坦言，那段日子让他学懂放下骄傲与父亲的权威，重新学习「陪伴」的真义。有医生指出，抑郁症会影响患者大脑的思想、感受和行为回路的沟通和调节，让他们仿佛落入漩涡中，难以自拔。如果长期失眠、疲倦且对事物失去兴趣，就要注意可能已经身陷抑郁当中。

女儿两度患上严重抑郁 李连杰陪伴看医生+学佛抗病

李连杰忆述女儿Jada对抗抑郁症的经历，坦言非常自责。Jada自7岁起，便断断续续地受到严重抑郁症折磨，一度有所好转，却在16岁时复发，状态低落得只能一放学回家就躲在房间里。与此同时的李连杰却忙于帮助外面的人，「我在外做慈善却忽略家里，我甚么都做不了，最后只有一个办法，就是陪著她吧。」

他形容，那时的自己极度无助。为了女儿的健康，他停下所有工作，也放下父亲的权威，全心投入「陪伴」这个角色，更放手让女儿引领他：「妳要去哪里，我陪妳走吧！」

互相陪伴学习让父女关系升华

这趟复原的旅程走了很多年，互相扶持的父女之间，也衍生出师生、同学等角色。「我没办法教她，是她做甚么，我跟著做甚么。」他们一起看心理医生、学习冥想、学佛，甚至花了3年时间走遍世界，在佛法中寻求心灵的平静。李连杰感触道，「Jada是我最好的老师。」这位从小到大一直被护著、迁就著的巨星，最终找回了为人父的初心。「我内心深处的自我中心与傲慢，被我女儿一点一点、每日撕开。因为她，我才发现，原来自己可以一个人在街边喝咖啡。是她，让我放下了作为父亲的骄傲。」

Jada也亲口表达了对爸爸的感谢：「这几年，你不只是我的爸爸，更像是我最好的朋友与老师。」她提到，长大的时候，一直看著爸爸妈妈的状感越来越放松，自己却有抑郁症，就很想和他们一起开心地活著。她眼见爸爸即使面对压力，仍能保持快乐，这让她明白到「放下」的力量。

抑郁症是大脑生病 解构常见致病因素

本港精神科专科医生潘锦珊表示，任何人都有机会患上抑郁症。抑郁症潜在成因复杂，当中包括遗传、生理、心理及环境因素，亦有可能是由于众多因素集合而成。如果一个人惯常以非黑即白式判断、过度追求完美、过度放大缺陷及自我负面标签，经常出现负面思考，都比较容易患上抑郁症。另外，当在日常环境或生活经历面临巨大的冲击，如失去挚亲、人际关系不顺、工作或家庭压力、财务或健康问题等，都会产生压力，进而诱发抑郁症。

解构抑郁17大症状

如何察觉家人患上抑郁症？

潘医生指，抑郁症会在情感、认知、行为等各种方面影响患者。常见的症状包括情绪低落、忧虑伤感，对于以前有兴趣的事物会感到失去兴趣和投入感，表现得疲倦乏力。同时，思考力、专注力和记忆力下降，过分怪责自己或对于将来感到丧失希望，甚至出现自杀的想法，甚至企图自杀。患者的睡眠持续也会受影响，例如难以入睡、易醒或早醒。胃口改变并有明显的体重变化。

至于儿童和青少年患者，他们情绪低落的状态有可能会表现得容易暴躁。学习或生活能力可能发生倒退或拒绝上学。另外，抑郁也可能表现为不同的身体不适如头痛、肚痛，或出现分离焦虑和过度地哭泣的情况。孩子若有表达厌世的念头，或者出现一些自残行为如𠝹手等，都可以是抑郁的其中一些表现。

