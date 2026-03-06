TVB女主播谭诗雅离巢 自揭通宵工作挨出病 研究证持续5年夜班工作增患癌风险

女主播谭诗雅近日离巢TVB，自爆因长期通宵工作，挨出一身病，更表示「无野比健康更重要」。有研究证实，长期通宵工作持续5年，患癌症、心血管病等风险将显著增加。

谭诗雅离巢剖白通宵工作挨出病：无野比健康更重要

女主播谭诗雅近日在Instagram发文指，她正式离巢TVB。她坦言，新闻工作的专业背后，是「24小时轮班、打风当值、通宵达旦」的日常。为了实现主播梦，即使明知自己身体不适合，仍硬撑下去，经历新人必经的通宵更阶段。她写道，连续长期返全通宵更，身体挨过眼泪流过，后来即使转为正常轮班，身体早已出现警号，免疫力明显下降，引发各种健康问题。

她直言，要离开自己喜欢的岗位，是一个极其艰难的决定。然而，当真正经历入院、看医生、咬牙切齿感觉难受，就发现身体健康是不可逆的，并表示：「无东西比起健康的身体重要，休息是为了走更长的路，真的需要在这里停一下。」文末，她感谢大家的支持，并期待日后以更好的状态再见。

研究证持续5年通宵工作 易增患癌/糖尿病/心血管病风险

事实上，根据2023年发表于《eBioMedicine》的研究，研究团队透过在工作日和休息日对参与者的活动、睡眠和体温的昼夜节律进行为期一周的远端监测，参与者需要配戴蓝牙低功耗胸部加速度计和温度感测器。

研究对象为年龄介乎25至65岁的非怀孕女性或男性健康护理师及护理助理，全部具备至少5年固定夜班或白班工作经验，他们被分为两组：

夜班组：63名人员，每周工作三次以上夜班，每周工作需满10时。

白班组：77人，轮流负责「下午班」

研究结果发现，长期轮班工作与睡眠障碍、嗜睡、工作事故、代谢症候群、肥胖症、第二型糖尿病、冠状动脉疾病、血脂异常、高血压和癌症风险增加有显著关联。

英国华威大学统计学家进一步分析「睡眠中断」及「核心体温节律变化」，发现夜班工人的睡眠规律及质量，连白班同事的一半都不到。更惊人的是，多达48%的夜班工人出现生理时钟紊乱，且从事夜间工作的时间愈长，昼夜节律紊乱的情况就愈严重。

研究主要作者Julia Brettschneider博士对此发出严正警告：「很多人习惯做夜班工作，白天就会好好补眠，但是针对睡眠量进行补偿，却丝毫无助于改善睡眠品质。」更强调这种长期、无法靠补眠修复的生理时钟紊乱，正是对健康构成严重威胁，并最终转化为心血管疾病、癌症等健康风险的关键元凶。研究团队亦提醒，对于医护人员等职业需要改善轮班时间表方式，来降低对健康伤害。

资料来源：《eBioMedicine》

