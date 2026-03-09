Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不良睡姿加剧青光眼增失明风险 研究揭恐令眼压飙升 医生教挑选舒服不伤身枕头贴士改善睡姿

眼压升高是青光眼的危险因子。夜晚是眼压（Intraocular pressure）容易浮动的高峰期，随著身体姿势的变化，眼压显著产生波动，而在夜间最大的影响因素就是「睡姿」。有研究指，1种睡姿会令眼压飙升，青光眼患者需要特别留意，避免视力进一步受损，甚至可能引发失明。有医生提出3个挑选枕头的贴士，有助拣选睡得舒服又不伤身的「睡眠伴侣」。

青光眼别这样睡！研究揭1种睡姿令眼压飙升

眼压会随著体位变化而显著波动，调整适当的睡姿十分重要。根据《BMJ Journals》今年的一项研究，研究人员纳入144位青光眼患者，并选取每位患者的右眼进行分析。测量并比较了受试者在高枕睡姿（使用两个枕头将头部抬高20-35°）和仰卧时的眼压。此外，也透过超声波检查观察20名健康人士的颈静脉在睡姿变化时会产生何种反应。

研究有何发现？

研究结果发现，与仰卧睡姿的人相比，高枕睡姿与眼压显著升高、24小时眼压波动幅度增加和眼灌注压（Ocular Perfusion Pressure, OPP）降低有关。在年轻个体和原发性开角型青光眼（POAG）患者中观察到更大的姿势性眼压波动。至于健康人士的颈静脉超声波检查，结果显示，在高枕位时，颈内静脉和颈外静脉管腔均显著收缩，同时颈内静脉最大血流速度增加。

研究指，与仰卧睡姿相比，高枕位与青光眼患者眼压升高和眼灌注压降低有关，这可能由于颈静脉受压。研究人员推测，头部位置的调整可能导致颈部屈曲，这可能会机械性地压迫颈静脉，从而阻碍房水流出，导致眼压升高。青光眼患者应避免引起颈静脉受压的睡眠姿势，以减轻姿势性眼压升高，这种调整可优化长期的眼压管理。

平躺/睡适合甚么枕头？医生教3招挑选舒服不伤身枕头

除了影响睡姿和增加视力受损的风险，枕头不合适也是导致多种颈肩背部病痛的重要原因。内地华中科技大学附属协和医院关节外科副主任张波医生，建议挑选枕头时注意以下几点：

1. 枕头不宜过高

习惯仰睡者，枕头高度应该相当于一拳的高度；习惯侧睡者，枕头高度可大约等于一侧肩宽的高度。

2. 材质不要过软或过硬

太硬会导致睡眠时呼吸不畅，太软会造成头颈部压力过大，导致血流不畅。

  • 喜欢平躺者，枕头一定要选柔软且有弹力，透气且弹性好的多孔纤维枕头就是很好的选择。
  • 喜欢侧睡者，枕头需稍微硬些，枕下去时确保颈和身体平行，让颈部肌肉得以放松，例如荞麦枕头，能顺著头部的移动改变形状。
  • 有颈椎问题者，可选择记忆枕，它能固定头部位置，避免落枕，也可减轻压迫感。

3. 用两个枕头更舒服

一个枕头正常垫于颈下，侧睡时，另一个放在两个膝盖中间；而仰睡时，另一个矮枕头则可垫在膝盖下面。

