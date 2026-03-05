天气回暖鼻敏感大发作 营养师教补充6大营养纾缓敏感 苹果蓝莓连皮吃也有效？

春天正是鼻敏感发作的高峰期，可以吃甚么纾缓不适？有营养师推介补充6大关键营养素，助轻松度过换季敏感期，其中苹果、蓝莓连皮吃功效可倍增。

营养师教补充6大营养纾缓鼻敏感 苹果蓝莓连皮吃也有效？

营养师杨婷贻于脸书专页「好食课」发文指出，春天回暖出现狂流鼻涕，半夜鼻塞难眠，简直苦不堪言。面对转季过敏，除了戴口罩，尽量避开致敏原外，透过饮食调理身体同样重要。她特别推介补充以下6大关键营养素，助纾缓敏感不适，轻松度过过敏季：

1.Omega-3 脂肪酸

摄取充足的Omega-3脂肪酸不仅能抗发炎，更能有效缓解过敏症状。由于人体无法自行合成，必须依靠食物摄取。美国FDA建议每周至少食用约226克富含Omega-3的鱼类，例如鲭鱼、三文鱼、秋刀鱼及沙甸鱼等。

2.镁

镁有助降低体内组织胺的分泌，同时也是天然的支气管扩张剂，能有效减低过敏带来的不适感。食物来源包括菠菜、黑豆、坚果、朱古力、香蕉、三文鱼等。

3.维他命D

维他命D对于维持体内免疫系统平衡至关重要，同时具备抗发炎功效。获取维他命D最简单的方法是晒太阳，每天在阳光下晒约20至30分钟即可。若遇上天气不佳，亦可从经日晒的冬菇、蛋黄，或考虑服用营养补充品。

4.维他命C

维他命C有抗氧化及抗发炎能力，除此之外，它更可以协助分解体内的组织胺，助解除过敏症状。富含维他命C的食物包括番石榴、奇异果及车厘茄等。

5.槲皮素

槲皮素有效抑制免疫细胞分泌组织胺，降低发炎性细胞激素的生成。建议从浆果类，例如蔓越莓、蓝莓、洋葱、苹果及菠菜中摄取，但最好连皮食用，才能摄取最完整的营养。

6.益生菌与益生元

益生菌能协助调整过敏体质，不要忘记为肠道好菌提供食物。建议多吃富含膳食纤维的全榖及未精制杂粮，例如糙米、燕麦、番薯等，才能把吃进去的菌群养好。

延伸阅读：经常鼻塞是感冒/鼻敏感？鼻鼾声大恐患心血管病？医生教4招分辨鼻塞成因

---

相关文章：

转季鼻敏感狂打喷嚏？医生列10类抗过敏营养素食物 吃洋葱都有效？

转季狂咳打喷嚏？误吃6类食物恐加剧敏感致休克 吃苹果西瓜都中招？

29岁女长期鼻敏感狂流鼻水 治疗3周后收鼻水 中医推介3款汤水通鼻 附成因

转季鼻塞流鼻水是鼻敏感/感冒？洗鼻有用吗？医生拆解6大成因+纾缓方法