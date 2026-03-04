Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

腊味煲仔饭=吃3个猪柳蛋汉堡？11款煲仔饭热量大比拼 营养师教5招「食唔肥」小贴士

许多人喜爱吃煲仔饭，但小心堕入致肥陷阱！有营养师列出11款常见煲仔饭热量，其中原来一煲腊味煲仔饭，热量随时等同吃下3个猪柳蛋汉堡。她更教5招「食唔肥」实用贴士，大家可作参考。

腊味煲仔饭=吃3个猪柳蛋汉堡？11款煲仔饭热量大比拼

注册营养师谭熙然在Instagram专页发文特别整理出11款常见煲仔饭的热量，其中腊味煲仔饭热量惊人，一份高达1315卡路里，相等于进食3个猪柳蛋汉堡：

11款煲仔饭热量大比拼（卡路里以份计算）

  1. 腊味煲仔饭：1315 kcal
  2. 凤爪排骨煲仔饭：1300 kcal
  3. 腊味排骨煲仔饭：1200 kcal
  4. 咸鱼肉饼煲仔饭：1100 kcal
  5. 油鸭髀煲仔饭：1070 kcal
  6. 豉椒排骨煲仔饭：985 kcal
  7. 北菇滑鸡煲仔饭：900 kcal
  8. 豉汁白鳝煲仔饭：850 kcal
  9. 窝蛋牛肉煲仔饭：800 kcal
  10. 左口鱼煲仔饭：750 kcal
  11. 田鸡煲仔饭：700 kcal

她指出，煲仔饭亦暗藏高脂高钠陷阱：

  • 为免饭粒黏底，会在煲饭前于煲底涂抹一层油，此举已率先增加热量及脂肪摄取。
  • 加上腊味、排骨等肉类在烹煮过程中释出大量油脂，米饭犹如「浸油」完全吸收，变相「肥油捞饭」，热量瞬间飙升。
  • 一条腊肠已有40至50克脂肪，相等于8至10茶匙油。
  • 若再配搭甜豉油，热量与钠含量更不容忽视。单是一汤匙甜豉油已有约680毫克钠，若落足3匙，已超过每日建议摄取量。

5招煲仔饭「食唔肥」小贴士 配搭这类蔬果可防致癌物

想享受煲仔饭美味又不想堕入致肥陷阱？谭熙然也教5个小贴士：

  • 建议额外点一碟灼菜（走油）、杂菜煲或上汤浸菜，增加膳食纤维摄取，提升饱肚感。
  • 点餐时可优先选择相对低脂的肉类，例如肉片、田鸡、左口鱼、海鲜等；白鳝及鸡肉。
  • 甜豉油钠含量高，建议每次控制在1汤匙以内。
  • 香脆饭焦虽是煲仔饭精髓，但烧焦食物有机会含致癌物质，建议只宜浅尝，并可配搭富含维他命C的蔬果，有助中和部分有害物质。
  • 「独食易肥」绝非玩笑，建议与亲友共享煲仔饭。

资料来源：注册营养师 谭熙然（获授权转载）

