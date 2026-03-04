腊味煲仔饭=吃3个猪柳蛋汉堡？11款煲仔饭热量大比拼 营养师教5招「食唔肥」小贴士

许多人喜爱吃煲仔饭，但小心堕入致肥陷阱！有营养师列出11款常见煲仔饭热量，其中原来一煲腊味煲仔饭，热量随时等同吃下3个猪柳蛋汉堡。她更教5招「食唔肥」实用贴士，大家可作参考。

腊味煲仔饭=吃3个猪柳蛋汉堡？11款煲仔饭热量大比拼

注册营养师谭熙然在Instagram专页发文特别整理出11款常见煲仔饭的热量，其中腊味煲仔饭热量惊人，一份高达1315卡路里，相等于进食3个猪柳蛋汉堡：

11款煲仔饭热量大比拼（卡路里以份计算）

腊味煲仔饭：1315 kcal 凤爪排骨煲仔饭：1300 kcal 腊味排骨煲仔饭：1200 kcal 咸鱼肉饼煲仔饭：1100 kcal 油鸭髀煲仔饭：1070 kcal 豉椒排骨煲仔饭：985 kcal 北菇滑鸡煲仔饭：900 kcal 豉汁白鳝煲仔饭：850 kcal 窝蛋牛肉煲仔饭：800 kcal 左口鱼煲仔饭：750 kcal 田鸡煲仔饭：700 kcal

她指出，煲仔饭亦暗藏高脂高钠陷阱：

为免饭粒黏底，会在煲饭前于煲底涂抹一层油，此举已率先增加热量及脂肪摄取。

加上腊味、排骨等肉类在烹煮过程中释出大量油脂，米饭犹如「浸油」完全吸收，变相「肥油捞饭」，热量瞬间飙升。

一条腊肠已有40至50克脂肪，相等于8至10茶匙油。

若再配搭甜豉油，热量与钠含量更不容忽视。单是一汤匙甜豉油已有约680毫克钠，若落足3匙，已超过每日建议摄取量。

5招煲仔饭「食唔肥」小贴士 配搭这类蔬果可防致癌物

想享受煲仔饭美味又不想堕入致肥陷阱？谭熙然也教5个小贴士：

建议额外点一碟灼菜（走油）、杂菜煲或上汤浸菜，增加膳食纤维摄取，提升饱肚感。

点餐时可优先选择相对低脂的肉类，例如肉片、田鸡、左口鱼、海鲜等；白鳝及鸡肉。

甜豉油钠含量高，建议每次控制在1汤匙以内。

香脆饭焦虽是煲仔饭精髓，但烧焦食物有机会含致癌物质，建议只宜浅尝，并可配搭富含维他命C的蔬果，有助中和部分有害物质。

「独食易肥」绝非玩笑，建议与亲友共享煲仔饭。

资料来源：注册营养师 谭熙然（获授权转载）

延伸阅读：五香肉丁公仔面不是最邪恶？16款茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼 营养师教3大进食小贴士

---

相关文章：

10款中式点心卡路里排行榜 水饺竟比萝卜糕邪恶？营养师教3大聪明食法控热量

鱼肉烧卖竟比咖哩鱼蛋高卡？16款街头小食卡路里大比拼 营养师推介5款低卡之选

12款中式传统饼类热量排行榜 吃1个鸡批=1碗白饭 营养师教3大进食贴士

1杯热朱古力热量等于9片烟肉 专家揭12大常见减肥地雷 小心生活中「隐形卡路里」