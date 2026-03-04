《造星4》WinWin自爆患罕见病 曾深夜呕血随时中风 坦言「一场大病看清人情冷暖」

《全民造星IV》中出身的杨安妮（WinWin）近日在节目中自爆患罕见病，甚至出现深夜呕血和可能会随时出现中风，更感叹「一场大病看清人情冷暖」。

《造星4》WinWin自爆患罕见病 曾深夜呕血随时中风

29岁的杨安妮（WinWin）近日在ViuTV节目《晚吹－怨女俱乐部》中透露，自己患有先天性肺动静脉瘤，更被医生断言30岁随时有中风风险。她忆述，约20岁时因身体检查住院，血含氧量竟低至86%（正常值为95%-100%）。当时护士见状大惊，直指此状况的病人理应躺床插喉，更一度以为血氧仪失灵，几位护士紧张得轮流为她量度。谈及病情最严重时，WinWin表示，曾在家中突然眼前一黑晕倒，全身乏力，只能拼命爬出房间。由于当时她刚如厕后衣衫不整，母亲见状竟一度误以为她遭遇强暴。其后，WinWin更自爆3个月后在深夜突然呕血，因担心一躺下便会血涌喉头，整晚只能坐著入睡。然而，当时睡在身旁的男友亦不觉得病情严重，其冷漠反应令三位节目主持大感错愕。

WinWin挨过8小时手术 康复路饱受折磨

由于WinWin当时年纪尚轻，医生首次决定采取微创方式，用金属塞为她肺部的八个漏洞进行修补。这场手术历时长达8小时，且全程只能局部麻醉。WinWin形容，手术过程中能清晰感觉到仪器在体内「不断被嘢笃」，加上长时间强忍尿意，令她极度不适及剧痛。WinWin病重时经常出入医院，曾在2023年4月时在Instagram限时动态出帖文，当时她病塌在床，她写道仍未能查出晕倒原因，而身体其他部分仍然正常：「今日照咗脑、心、肺，我一次喺度简单覆大家医生点讲。虽然个脑撞亲仲系好痛，但个脑入面无咩大碍！好彩IQ依然系180。」直至2023年，WinWin与医生商讨后，决定再进行微创手术，将有问题的肺部组织切除，庆幸术后仅在腋下留下3个小疤痕，才算稳定病情。

然而，术后的康复之路同样让她吃尽苦头。她形容，刚完成手术后体力大不如前，连「吹涨气球」这个简单动作也无法完成，甚至连基本舞步也做不到，令她大受打击。她更忆述，住院时曾因护士不慎触碰到血管，令她痛得彻夜难眠。出院后，她连晾衣服这些简单家务，完成后竟也需休息足足三日。

隐瞒病情被怨体能差 「一场大病看清人情冷暖」

WinWin坦言，由于当时并未公开病情，很多人反而埋怨她体能大不如前，这让她大感委屈。但为了不麻烦别人，对于一些早已安排好的拍摄工作，她都选择坚持进行。经历这场大病，WinWin直言人生观出现转变，后悔以前未有好好珍惜与家人、朋友相处的时光，更感叹「一场大病看清人情冷暖」，没有任何事比得上身体健康。

甚么是先天性肺动静脉瘤？有何症状？

据东元综合医院影像医学中心资料显示，先天性肺动静脉瘤又称肺动静脉畸形（Pulmonary Arteriovenous Malformations,PAVMs）主要是肺动脉和肺静脉之间的联结异常。肺动静脉瘘管是肺动脉不经过肺微血管及肺的气体交换而直接注入肺静脉。其结果是，血液通过肺部没有接收到足够的氧气。

肺动静脉畸形产生的原因不一定，多数肺动静脉畸形患者合并有染色体显性遗传性疾病-出血性毛细血管扩张症，但至少有15％的患者不符合HHT的诊断标准，也没有其它的全身性疾病。部分肺动静脉畸形可以发生在慢性肝脏疾病患的者，也可能肺慢性感染的后遗症如血吸虫病，放线菌病，肺结核等。约70％的患者是单侧发病，36％有多个病灶；50％有多个病灶双侧发病。肺动静脉畸形可以是极微小（如毛细血管扩张） ，也可以是数cm长及宽，偶尔肺动静脉畸形可大到约10cm。肺动静脉畸形依结构可以被分类为简单型及复杂型：

简单型： 有单一的喂养动脉及单一引流静脉，大约79％的肺动静脉畸形是简单型。

有单一的喂养动脉及单一引流静脉，大约79％的肺动静脉畸形是简单型。 复杂型：大约21％的肺动静脉畸形是复杂型的，具有2个或多个以上的喂养动脉或引流静脉。

常见症状：

呼吸困难

痰中有血

手指和脚趾变蓝色

手指和脚趾变得浮肿或扩大（杵状指）

在HHT患者的肺中有血流杂音及流鼻血。

延伸阅读：防中风/心肌梗塞 中医教按2穴位通血管/改善胸闷 必喝1款「护心茶」补气血

---

相关文章：

冬天缺维他命降抵抗力/骨质疏松 营养师教吃4种蔬菜补充 吃这种更防中风/糖尿病

心肌梗塞/中风难发现？研究揭近99%患者现4大征兆 这类人病发风险达93%

血栓恐中风心肌梗塞易致命 一年近万名港人丧命 医生教饮食5招 通血管/降三高/防中风

彩虹餐盘护心排毒防中风 营养师解构五色蔬果营养 三餐如何搭配？