惊蛰肠胃易不适 中医教煲养生汤水茶饮消滞去湿气 老人家/疲倦气虚宜饮党参汤？

惊蛰节气2026｜3月5日是春天节气中的「惊蛰」，潮湿春天气息日渐浓厚。新年过后由雨水到惊蛰节气来临，对体质有相对影响，加上在新年节日氛围下，美食不断，肠胃有不少负担，是时候开始消消滞，清清肠。注册中医师赖玟锜向《星岛头条》分享多款适合不同年龄、体质人士的袪湿消潮汤水食谱，帮助一家大小调理身体。

惊蛰2026｜湿气重容易「春困」肠胃不适

赖玟锜医师表示，新年后的节气特点是「倒春寒」，易受风受冷、头痛、肌肉关节不舒、易敏感。乍冷乍热，可能有上火心烦，睡眠不佳等情况。可从轻量排湿消滞的角度，尝试以下方法：

轻量食法：计划1-2日食用白粥加入少量姜丝和少量陈皮、另加水煮菜，让肠胃消滞排毒。

适当补充暖水：每日1.2-1.8公升。

高纤维食物：燕麦、奇亚籽清走肠道垃圾。

苹果醋：肠胃良好人士可以饮用苹果醋，，帮助消化，比例为1茶匙苹果醋加入1杯暖水。

推介汤水茶饮食谱 养生消滞化解身体湿气

除此之外，饮汤饮茶也是非常好的化湿消滞方法。赖医师针对不同年龄和体质的人士，推介多款对应的消滞养生食谱：

儿童：节气前后易敏感、易冷易热

苹果雪梨无花果陈皮汤

材料：苹果和雪梨各1-2个（连皮去芯切块）、无花果3-4粒、陈皮1小瓣、瘦肉半斤

做法：雪梨洗净连皮切块，瘦肉汆水，所有材料煲1.5小时。

功效：针对食滞热气，提升免疫并解滞，清走肠道积滞，理气和胃

成人：节气前后易心烦失眠、易敏感

1. 佛手瓜陈皮瘦肉汤

材料：佛手瓜2个、淮山20g、陈皮1小瓣、瘦肉适量、生姜几片

做法：所有材料煲1.5小时

功效：理气、解郁消滞

2. 萝卜陈皮猪骨汤

材料：白萝卜1条、陈皮1小瓣、猪骨适量、生姜几片

做法：所有材料煲1.5小时

功效：下气消胀

其他建议

食疗：可以适量食用绿色蔬菜

运动：每天散步半个钟，多做伸展运动。

老人：节气易引发心血管病、关节痛症

推介汤水

材料：党参12g、淮山15g、炒薏米10g，生薏米12g，莲子10g，茨实12g，陈皮1小瓣

做法：所有材料煲1.5小时

功效：健脾补气消滞

注意：老人脾胃弱，消滞不宜太猛，需温养，配合饮食习惯，每餐5-7分饱

虚弱人士（长期病患、大病初愈、产后）：易正气不足，寒邪入侵

汤水：五指毛桃30g、淮山20g、陈皮1小瓣

茶疗：党参10g、陈皮3g焗水。

以下是不同体质人士相配的消滞养生方法：

1. 阳虚质

特征：怕冻、易手脚冻、喜热饮食 ，遇寒更怕冻。

焗茶方：陈皮1小角、生姜2片、桂圆2-3粒

2. 阴虚质

特征：手心热、常口渴、睡眠质素差， 易口干。

焗茶方：石斛8g、麦冬10g

3. 气虚质

特征：易攰、唔够气、语声细， 遇冷易病。

汤方：党参15g、淮山20g、陈皮1小角

4. 痰湿质

特征：易胖、水肿倾向、 易腹胀便软而粘。

焗茶方：陈皮1小角、山楂3片、麦芽5g、炒薏米10g

5. 湿热质

特征：口苦、口气、生痱滋、大便黏湿，易生疮。

焗茶方：荷叶8g、麦芽5g、薏米10g

6. 血瘀质

特征：面色晦暗、易瘀、记性差善忘，肌肉关节或有刺痛感。

焗茶方：山楂3-5片，洛神花3-5朵，加入适量红糖

7. 气郁质

特征：易紧张、生闷气、胸脇易胀痛。

焗茶方：玫瑰花4-5朵，桑椹6-7粒，陈皮1小瓣

8. 特禀质

特征：易敏感、鼻敏感、皮肤易痒，易感冒。

汤方：白术12g、防风8g、五爪龙12g、生姜1-2片、大枣2-3粒

9. 平和质

特征：体质稳定，心情平和，精神状态良好。

基本汤方：茨实10g、莲子10g、茯苓10g、淮山10g

专家履历：注册中医师 赖玟锜

香港中文大学中医学理学硕士、香港大学中医全科学士、中国保健咨询师

延伸阅读：食滞胃胀气要饮陈皮水消滞？中医解构陈皮青皮功效/用法/禁忌 燥热生口疮忌吃！

---

相关文章：

吃饱后做错6件事恐胃溃疡 饮茶消滞成禁忌？ 医生教预留时间消化贴士

潮湿天气室内晾衫难干有噏味 专家警告：肺部恐遭真菌感染 即学5大速干晾衣法

湿气重口腔/腋下易发臭？中医教3招健脾袪湿 浸脚加3物更有效！

回南天周身骨痛？专家教生熟薏米水这样煲最有效 最好每周饮X次