「工作狂」患乳癌悟出「做人唔好太执着」 退而不休深水埗开平民小店活在当下

由阮兆祥（祥师兄）主持的综艺节目《香港系列之细间始终你好》，在上星期六（2月28日）晚8点翡翠台播映。节目中，祥师兄走访了一间由6旬夫妇开立在深水埗西九龙中心的小食店，其中现年69岁的女店主Wendy，原来曾是一名「工作狂」，更在10年前确诊患上乳癌。她坦言昔日过于固执，一场大病令她领悟出「做人唔好太执着」的道理，并将这份快乐哲学注入经营的小店之中。

TVB节目《香港系列之细间始终你好》，最新一集介绍深水埗西九龙中心一间人情味小食店，小店由63岁的男店主Jo与69岁的女店主Wendy，为了退而不休、活得更精彩，约1年前合力开设。小店的餐牌洋溢著正能量，菜式包括「笑口祖」、「开朗」、「快乐」等，价钱亦相当「开心」。其中一个有海鲜炒饭、笑口枣、油菜及花茶的套餐，仅售26元，Jo笑言一切只为大家开心： 「俾客食到好嘅嘢，佢哋隔两日又返嚟撑一撑你，咁就开心喇」。

Jo与Wendy之所以合作无间，全因2人都是工作狂。然而，叫得工作狂，亦难免有其执念。Wendy在节目中便坦言，年轻时的自己相当固执，直至10年前患上乳癌，才真正懂得放开：「其实我以前唔系咁开朗，我依家就好开朗。10年前我患咗乳癌，因为我真系好固执、好睇唔开，点解会有呢个病，都系原因之一……即系原来做人真系唔好太执着。」一场病让她对生命有了全新的体会，学会放下执著，活在当下。节目中阮兆祥访问了小店的顾客及附近的商户，无一不对这对夫妇赞不绝口，盛赞他们无论对待客人还是行家，都是付出了百分百的真诚，洋溢著满满的爱。

乳癌有何症状？甚么人最高危？

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

资料来源：《香港系列之细间始终你好》、医管局

