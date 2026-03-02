Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「工作狂」患乳癌悟出「做人唔好太执着」 退而不休深水埗开平民小店活在当下

保健养生
更新时间：14:57 2026-03-02 HKT
发布时间：14:57 2026-03-02 HKT

由阮兆祥（祥师兄）主持的综艺节目《香港系列之细间始终你好》，在上星期六（2月28日）晚8点翡翠台播映。节目中，祥师兄走访了一间由6旬夫妇开立在深水埗西九龙中心的小食店，其中现年69岁的女店主Wendy，原来曾是一名「工作狂」，更在10年前确诊患上乳癌。她坦言昔日过于固执，一场大病令她领悟出「做人唔好太执着」的道理，并将这份快乐哲学注入经营的小店之中。

69岁工作狂女店长 曾患乳癌悟人生：做人唔好太执着

TVB节目《香港系列之细间始终你好》，最新一集介绍深水埗西九龙中心一间人情味小食店，小店由63岁的男店主Jo与69岁的女店主Wendy，为了退而不休、活得更精彩，约1年前合力开设。小店的餐牌洋溢著正能量，菜式包括「笑口祖」、「开朗」、「快乐」等，价钱亦相当「开心」。其中一个有海鲜炒饭、笑口枣、油菜及花茶的套餐，仅售26元，Jo笑言一切只为大家开心： 「俾客食到好嘅嘢，佢哋隔两日又返嚟撑一撑你，咁就开心喇」。

Jo与Wendy之所以合作无间，全因2人都是工作狂。然而，叫得工作狂，亦难免有其执念。Wendy在节目中便坦言，年轻时的自己相当固执，直至10年前患上乳癌，才真正懂得放开：「其实我以前唔系咁开朗，我依家就好开朗。10年前我患咗乳癌，因为我真系好固执、好睇唔开，点解会有呢个病，都系原因之一……即系原来做人真系唔好太执着。」一场病让她对生命有了全新的体会，学会放下执著，活在当下。节目中阮兆祥访问了小店的顾客及附近的商户，无一不对这对夫妇赞不绝口，盛赞他们无论对待客人还是行家，都是付出了百分百的真诚，洋溢著满满的爱。

乳癌有何症状？甚么人最高危？

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

  • 乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化
  • 乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷
  • 腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

患乳癌的高危族群

  • 性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌
  • 年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高
  • 遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关
  • 经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者
  • 饮食：长期进食高动物脂肪食物
  • 生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动
  • 生育：从没有生育过或三十五岁以后首次生育
  • 药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者
  • 个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

资料来源：《香港系列之细间始终你好》医管局

延伸阅读：本港乳癌年增5500宗新症 营养师推介12种食物防乳癌 多吃1种患癌风险降20%

---

相关文章：

防癌食物｜医生推介4种超强蔬菜杀7大癌症 患乳癌风险减70% 防肠癌前列腺癌

48岁乳癌女常吃2种食物 病情3年半不复发 防3大癌症控三高

4种食油恐致超恶乳癌 削治疗效果恶化快 营养师教4招防癌降风险

全球癌症病例2040年恐达2840万 医生推介4类防癌食物 这种每周吃1次降30%乳癌风险

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
9小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
3小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
2小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
01:27
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
6小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
5小时前