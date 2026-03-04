煎茶可淡化皱纹？抹茶可缓解便秘？专家推荐5种茶改善常见身体问题

茶的种类繁多，从风味、香气到营养成分各有不同。有些茶能缓解不同的身体问题，例如便秘和皱纹。有专家针对各种身体问题推荐5种最佳茶饮。

根据《Yahoo! Japan》报导，大妻女子大学荣誉教授及茶专家大森正司指，茶富含多种有益的营养成分，它美味又健康，能够同时提供多种营养。他列出5种对便秘、皱纹和睡眠不足等各种身体问题特别有效的茶饮。

5种茶改善常见身体问题

1. 抹茶

抹茶如今不仅在日本，在世界各地都广受欢迎。它的魅力不仅在于其浓郁的口感，还有它丰富的营养。抹茶所含的膳食纤维远高于其他以热水冲泡的茶饮，饮用抹茶相当于直接摄取膳食纤维。

此外，抹茶富含儿茶素，能够增加肠道益生菌的数量，调节肠道环境，有助缓解便秘。抹茶也有助改善畏寒症状，茶胺酸能活化副交感神经系统，透过抑制手脚血管收缩来改善血液循环。

2. 普洱茶

普洱茶是用霉菌发酵茶叶制成的，富含一种称为聚合儿茶素的化合物。这种化合物不仅能抑制脂肪的吸收，还能有效分解脂肪。此外，它还能促进有益菌的生长，具有燃脂作用，配合适度的运动，就可获得更佳的燃脂效果。

3. 玉露

玉露是一种绿茶，与煎茶和其他茶叶相比，玉露的制作过程更为繁琐，产量也有限，因此属于高端产品。与抹茶一样，玉露也含有茶氨酸，但玉露的茶氨酸浓度更高。茶氨酸被认为可以产生α波，从而放松大脑。急于饮用优质玉露是一种浪费，建议慢慢品尝，放松身心，更能有效缓解压力。

4. 绿茶（煎茶）

想改善脸部皱纹，不妨试试绿茶。大森正司特别推荐煎茶，他指煎茶是日本所有绿茶中产量最高、消费量最大的。煎茶中的单儿茶素具有抗氧化功效，被认为可以防止皮肤过度氧化。普洱茶含有的聚合儿茶素也具有抗氧化功效，但煎茶中的单儿茶素更胜一筹。

5. 花草茶

很多草药茶都很受欢迎，但大多数都不含咖啡因，咖啡因具有提神作用。大森正司特别推荐洋甘菊茶，在众多草本茶中，洋甘菊茶散发著令人愉悦的苹果香气，口感温暖，能够舒缓身心，促进睡眠。睡前饮一小杯洋甘菊茶，能令你睡得更好。

资料来源： 《Yahoo! Japan》

