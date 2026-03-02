Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回南天周身骨痛？专家教生熟薏米水这样煲最有效 最好每周饮X次

保健养生
更新时间：12:59 2026-03-02 HKT
发布时间：12:59 2026-03-02 HKT

农历新年后，香港正式踏入潮湿春季。天文台预测未来数日持续有雨，相对湿度高达95%，不少市民开始感到整个人「重重」又易疲劳，甚至关节酸软疼痛，这正是「湿气重」的典型表现，而最简单帮助身体祛湿的食疗就是「薏米水」。

薏米水｜有助祛湿、清热利尿兼抗痘

临床肿瘤科专科医生、注册中医师苏子谦在个人Facebook专页分享面对「湿重」的小贴士，从中医学角度来看，薏米具备出色的祛湿与利尿功效，能有效将体内多余湿气排出体外。在潮湿天气下，若出现以下症状，饮用薏米水往往能见到明显改善：

  • 身体浮肿
  • 关节酸软
  • 精神不振、容易疲倦

苏医生观察到，不少人在饮用薏米水后，连暗疮问题也得到缓解。这与薏米的另一项重要功效有关——清热排脓。在传统中药应用中，薏米常用于治疗疮疡疾病，帮助身体「排脓」消炎。近年更有研究指出，薏米具备一定的抗癌作用。不过苏医生强调，这仅属食疗辅助性质，绝不能取代任何正规西医癌症治疗，市民必须有正确认知。

薏米水｜生熟薏米如何分辨？理想配搭？

不少市民购买薏米时，才发现原来有生熟之分。两者功效各异，选择不当可能影响祛湿效果：

生薏米

  • 外观：表面微灰白
  • 功效：祛水（利水渗湿）及清热能力较强
  • 特性：性质偏寒凉

熟薏米

  • 外观：经过炒制，表面像爆谷般微微爆开
  • 功效：祛水能力较生薏米弱，但多了健脾保健作用
  • 特性：性质较平和

苏医生建议，最理想的配搭是「生熟各半」，坊间俗称「生熟水」，这种组合既能中和生薏米的寒凉之性，又能同时获得健脾与强效祛湿的双重好处。

薏米水｜简单煲法/材料/步骤/每周饮用次数

苏医生指，煲薏米水过程简单，在家轻松做到：

材料
  • 生薏米 30克
  • 熟薏米 30克
  • 清水 1.5至2公升
步骤
  1. 将生薏米和熟薏米用水冲洗干净。
  2. 生薏米需用清水浸泡约30分钟至1小时，使其更容易煲腍。
  3. 熟薏米因已炒过，洗净备用即可，无需浸泡。
  4. 将清水煲滚，放入生薏米和熟薏米。
  5. 水再次滚起后，转慢火煲约45分钟至1小时，煲至薏米变腍，即可饮用。

​​​虽然薏米水益处多，但苏医生提醒，每星期煲一次、饮一次已经足够，无需日日饮用，过量饮用反而可能带来反效果。薏米水虽是祛湿好帮手，但并非人人适合，例如孕妇、体质虚寒者未必适合饮用​​​​。苏医生强调，每个人体质不同，对食疗的反应亦有差异，如有疑问，最好先请教注册中医师的专业意见。

运动可健脾活血双重祛湿

虽然薏米有效，但中医治湿都会采用祛风去湿药。苏医师解释：「薏米主要透过利尿排走身体下部、较实在的水湿。但天气潮湿引起的全身性、弥漫性湿气，则需要祛风去湿中药。这类药物能带动阳气运行，在体内生起『微风』，将停滞湿气慢慢吹散。」若不愿依赖药物，推荐运动作为祛湿良方：

运动两大好处

  1. 健运脾胃：运动可强化脾胃功能（中医认为脾主运化水湿）
  2. 带动气血循环：出汗时血液循环加快，等如在体内制造「自然流动的风气」，有助吹散湿气

资料来源：中西医说－ 苏子谦（获授权转载）

