五香肉丁公仔面不是最邪恶？16款茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼 营养师教3大进食小贴士
更新时间：10:00 2026-02-28 HKT
茶餐厅一碟「快靓正」的粉面，是不少人的饱肚首选。提到「邪恶」美食，原来五香肉丁公仔面未必最致肥！有营养师整合16款常见茶餐厅粉面的热量及脂肪含量，发现卡路里冠军竟然是一款意想不到的粉面。
16款茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼 五香肉丁公仔面不是最邪恶？
本港营养学硕士团队、营养学家Gavin和Stephy在Instagram上发文分享16款茶餐厅粉面含有的热量、蛋白质、碳水化合物和脂肪，提醒大家小心选择：
茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼（以1份计算）：
1.干烧伊面
- 热量：1300 kcal
- 蛋白质：33 g
- 碳水化合物：130 g
- 脂肪：72 g
2. 炒贵刁
- 热量：1200 kcal
- 蛋白质：32 g
- 碳水化合物：180 g
- 脂肪：46 g
3. 星州炒米粉
- 热量：1100 kcal
- 蛋白质：39 g
- 碳水化合物：120 g
- 脂肪：51 g
4. 干炒牛河
- 热量：970 kcal
- 蛋白质：26 g
- 碳水化合物：140 g
- 脂肪：33 g
5. 雪菜肉丝炆米粉
- 热量：860 kcal
- 蛋白质：30 g
- 碳水化合物：120 g
- 脂肪：29 g
6. 五香肉丁公仔面
- 热量：710 kcal
- 蛋白质：29 g
- 碳水化合物：62 g
- 脂肪：37 g
7. 餐肉蛋公仔面
- 热量：680 kcal
- 蛋白质：22 g
- 碳水化合物：59 g
- 脂肪：38 g
8. 牛腩汤河粉
- 热量：670 kcal
- 蛋白质：40 g
- 碳水化合物：86 g
- 脂肪：19 g
9. 沙爹牛肉公仔面
- 热量：640 kcal
- 蛋白质：29 g
- 碳水化合物：64 g
- 脂肪：27 g
10. 鱼皮饺汤米粉
- 热量：560 kcal
- 蛋白质：22 g
- 碳水化合物：79 g
- 脂肪：17 g
11. 贡丸汤米粉
- 热量：520 kcal
- 蛋白质：24 g
- 碳水化合物：80 g
- 脂肪：12 g
12. 牛筋汤幼面
- 热量：480 kcal
- 蛋白质：56 g
- 碳水化合物：43 g
- 脂肪：9.3 g
13. 牛什汤粗面
- 热量：460 kcal
- 蛋白质：40 g
- 碳水化合物：43 g
- 脂肪：14 g
14. 云吞汤幼面
- 热量：450 kcal
- 蛋白质：33 g
- 碳水化合物：47 g
- 脂肪：14 g
15. 鱼蛋汤米粉
- 热量：400 kcal
- 蛋白质：24 g
- 碳水化合物：66 g
- 脂肪：4.8 g
16. 雪菜肉丝汤米粉
- 热量：350 kcal
- 蛋白质：12 g
- 碳水化合物：58 g
- 脂肪：7.1 g
3大进食粉面小贴士 粉面优先选这类更低卡
Gavin和Stephy表示亦提醒，想在茶餐厅吃得更健康，可参考以下4个小贴士：
- 汤粉面比炒粉面饭低卡。
- 选择清汤底，避，免浓汁 。
- 不妨多加蔬菜，增加膳食纤维摄取量。
- 加工肉类例如午餐肉、贡丸钠含量高，要慎选。
资料来源：营养学家Gavin和Stephy（获授权转载）
