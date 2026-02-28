Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五香肉丁公仔面不是最邪恶？16款茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼 营养师教3大进食小贴士

保健养生
更新时间：10:00 2026-02-28 HKT
发布时间：10:00 2026-02-28 HKT

茶餐厅一碟「快靓正」的粉面，是不少人的饱肚首选。提到「邪恶」美食，原来五香肉丁公仔面未必最致肥！有营养师整合16款常见茶餐厅粉面的热量及脂肪含量，发现卡路里冠军竟然是一款意想不到的粉面。

16款茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼 五香肉丁公仔面不是最邪恶？

本港营养学硕士团队、营养学家Gavin和Stephy在Instagram上发文分享16款茶餐厅粉面含有的热量、蛋白质、碳水化合物和脂肪，提醒大家小心选择：

茶餐厅粉面卡路里脂肪大比拼（以1份计算）：

1.干烧伊面

  • 热量：1300 kcal
  • 蛋白质：33 g
  • 碳水化合物：130 g
  • 脂肪：72 g

2. 炒贵刁

  • 热量：1200 kcal
  • 蛋白质：32 g
  • 碳水化合物：180 g
  • 脂肪：46 g

3. 星州炒米粉

  • 热量：1100 kcal
  • 蛋白质：39 g
  • 碳水化合物：120 g
  • 脂肪：51 g

4. 干炒牛河

  • 热量：970 kcal
  • 蛋白质：26 g
  • 碳水化合物：140 g
  • 脂肪：33 g

5. 雪菜肉丝炆米粉

  • 热量：860 kcal
  • 蛋白质：30 g
  • 碳水化合物：120 g
  • 脂肪：29 g

6. 五香肉丁公仔面

  • 热量：710 kcal
  • 蛋白质：29 g
  • 碳水化合物：62 g
  • 脂肪：37 g

7. 餐肉蛋公仔面

  • 热量：680 kcal
  • 蛋白质：22 g
  • 碳水化合物：59 g
  • 脂肪：38 g

8. 牛腩汤河粉

  • 热量：670 kcal
  • 蛋白质：40 g
  • 碳水化合物：86 g
  • 脂肪：19 g

9. 沙爹牛肉公仔面

  • 热量：640 kcal
  • 蛋白质：29 g
  • 碳水化合物：64 g
  • 脂肪：27 g

10. 鱼皮饺汤米粉

  • 热量：560 kcal
  • 蛋白质：22 g
  • 碳水化合物：79 g
  • 脂肪：17 g

11. 贡丸汤米粉

  • 热量：520 kcal
  • 蛋白质：24 g
  • 碳水化合物：80 g
  • 脂肪：12 g

12. 牛筋汤幼面

  • 热量：480 kcal
  • 蛋白质：56 g
  • 碳水化合物：43 g
  • 脂肪：9.3 g

13. 牛什汤粗面

  • 热量：460 kcal
  • 蛋白质：40 g
  • 碳水化合物：43 g
  • 脂肪：14 g

14. 云吞汤幼面

  • 热量：450 kcal
  • 蛋白质：33 g
  • 碳水化合物：47 g
  • 脂肪：14 g

15. 鱼蛋汤米粉

  • 热量：400 kcal
  • 蛋白质：24 g
  • 碳水化合物：66 g
  • 脂肪：4.8 g

16. 雪菜肉丝汤米粉

  • 热量：350 kcal
  • 蛋白质：12 g
  • 碳水化合物：58 g
  • 脂肪：7.1 g

3大进食粉面小贴士 粉面优先选这类更低卡

Gavin和Stephy表示亦提醒，想在茶餐厅吃得更健康，可参考以下4个小贴士：

  • 汤粉面比炒粉面饭低卡。
  • 选择清汤底，避，免浓汁 。
  • 不妨多加蔬菜，增加膳食纤维摄取量。
  • 加工肉类例如午餐肉、贡丸钠含量高，要慎选。

资料来源：营养学家Gavin和Stephy（获授权转载）

延伸阅读：9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量 营养师教4大减糖贴士

---

