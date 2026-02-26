Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鱼肉烧卖竟比咖哩鱼蛋高卡？16款街头小食卡路里大比拼 营养师推介5款低卡之选

保健养生
更新时间：16:00 2026-02-26 HKT
发布时间：16:00 2026-02-26 HKT

不少香港人也喜欢「扫街」，一次过品尝不同款式的小食，而常吃的鱼肉烧卖可能比咖哩鱼蛋更「邪恶」？有营养师列出16款街头小食热量排行榜，并推介5款「低卡饱肚之选」，让大家享受美食之余也能吃得健康。

16款街头小食卡路里大比拼 营养师推介5款低卡之选

减肥期间「扫街」又怕卡路里超标？本港营养学硕士团队、营养学家Gavin和Stephy在Instagram上发文分享16款香港街头小食的热量，并按照高至低排名，大家不妨参考一下：

16款街头小食卡路里大比拼：

1. 章鱼小丸子（8粒）

  • 热量：630 kcal
  • 蛋白质：16.5g
  • 碳水化合物：54g
  • 脂肪：39g

2. 格仔饼（1底，含奶酱、牛油、砂糖）

  • 热量：504 kcal
  • 蛋白质：9g
  • 碳水化合物：61.6g
  • 脂肪：23.8g

3. 鸡蛋仔（1底）

  • 热量：420 kcal
  • 蛋白质：6.2g
  • 碳水化合物：65g
  • 脂肪：15.6g

4. 猪肠粉（4条，含豉油、芝麻）

  • 热量：316 kcal
  • 蛋白质：6g
  • 碳水化合物：56g
  • 脂肪：7.5g

5. 鱼肉烧卖（6粒）

  • 热量：312 kcal
  • 蛋白质：6.4g
  • 碳水化合物：36.4g
  • 脂肪：15.6g

6. 砵仔糕（1件）

  • 热量：260 kcal
  • 蛋白质：4.2g
  • 碳水化合物：58g
  • 脂肪：2.2g

7. 臭豆腐（2件）

  • 热量：225 kcal
  • 蛋白质：25g
  • 碳水化合物：16.5g
  • 脂肪：6.5g

8. 煎酿三宝（茄子+青椒 各2件）

  • 热量：176 kcal
  • 蛋白质：11.2g
  • 碳水化合物：11.4g
  • 脂肪：8.6g

9. 生肠（1串）

  • 热量：142 kcal
  • 蛋白质：7g
  • 碳水化合物：3g
  • 脂肪：11g

10. 韭菜猪红（1碗）

  • 热量：150 kcal
  • 蛋白质：12g
  • 碳水化合物：10g
  • 脂肪：5g

低卡饱肚推荐：

11. 生菜鱼肉（1碗）

  • 热量：120 kcal
  • 蛋白质：13g
  • 碳水化合物：8g
  • 脂肪：4g

12. 咖喱鱼蛋（6粒）

  • 热量：117 kcal
  • 蛋白质：7.8g
  • 碳水化合物：14.4g
  • 脂肪：2.5g

13. 碗仔翅（1碗）

  • 热量：112 kcal
  • 蛋白质：3.5g
  • 碳水化合物：17.9g
  • 脂肪：2.8g

14. 豆腐花（1碗，无糖）

  • 热量：90 kcal
  • 蛋白质：6g
  • 碳水化合物：5g
  • 脂肪：5g

15. 鸡肾（1串）

  • 热量：82 kcal
  • 蛋白质：14g
  • 碳水化合物：2g
  • 脂肪：2g

16. 墨鱼（1串）

  • 热量：78 kcal
  • 蛋白质：13g
  • 碳水化合物：2g
  • 脂肪：2g

进食街头小食3大贴士 避免吃这种「淀粉炸弹」

营养学家Gavin和Stephy亦提供了3个实用贴士，助大家在享受美食的同时，也能避开致肥陷阱：

  1. 避开致肥酱料及炸物：例如吃肠粉时，应走甜酱、麻酱；吃格仔饼时走砂糖、炼奶。
  2. 烹调方式是关键：应优先选择蒸煮、烤焗、烧烤类的小食。
  3. 小心「淀粉炸弹」：例如一件砵仔糕看似不大，但几乎全是淀粉和糖分。

资料来源：营养学家Gavin和Stephy （获授权转载）

延伸阅读：9款茶餐厅冻饮糖分大比拼 1杯冻柠茶=5粒方糖占1餐摄取量 营养师教4大减糖贴士

---

相关文章：

12款中式传统饼类热量排行榜 吃1个鸡批=1碗白饭 营养师教3大进食贴士

早餐吃牛角包超高脂？12款面包卡路里脂肪大比拼 减脂稳血糖首选哪款？

20款茶餐厅食物卡路里大比拼 西炒饭肥过干炒牛河？最高卡竟是这款面？

15款酒热量大比拼 奶酒卡路里竟排第一？营养师教饮酒前后3步骤防宿醉/护肝

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
21小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
23小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
7小时前
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
鲗鱼涌生记粥面结业！逾40年老字号分店 获蔡澜大赞「香港第一」 网民不舍：生意很好
饮食
22小时前
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
连续两期六合彩13.5注中二奖 金多宝一期派逾百万 上期奖金仅5位数字｜Juicy叮
时事热话
6小时前
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
豪宅保安风骚晒新春彪炳战绩 黑仔同行年初四只得$630利是钱 行家自爆逗利是绝招｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
「御用师奶」黄梓玮整容全直击 告别肥师奶重返颜值巅峰 撞样90年代性感女星关秀媚
影视圈
6小时前
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
千人斩Bonnie Blue怀孕︱男同志揭400人「繁衍计划」现场 参与者戴眼罩房外排队
即时国际
19小时前
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
佳宝超市开年第一击！一连10日全线分店8折优惠 油盐米/急冻食品/饮品都有折
生活百科
23小时前