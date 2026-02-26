鱼肉烧卖竟比咖哩鱼蛋高卡？16款街头小食卡路里大比拼 营养师推介5款低卡之选

不少香港人也喜欢「扫街」，一次过品尝不同款式的小食，而常吃的鱼肉烧卖可能比咖哩鱼蛋更「邪恶」？有营养师列出16款街头小食热量排行榜，并推介5款「低卡饱肚之选」，让大家享受美食之余也能吃得健康。

16款街头小食卡路里大比拼 营养师推介5款低卡之选

减肥期间「扫街」又怕卡路里超标？本港营养学硕士团队、营养学家Gavin和Stephy在Instagram上发文分享16款香港街头小食的热量，并按照高至低排名，大家不妨参考一下：

16款街头小食卡路里大比拼：

1. 章鱼小丸子（8粒）

热量：630 kcal

蛋白质：16.5g

碳水化合物：54g

脂肪：39g

2. 格仔饼（1底，含奶酱、牛油、砂糖）

热量：504 kcal

蛋白质：9g

碳水化合物：61.6g

脂肪：23.8g

3. 鸡蛋仔（1底）

热量：420 kcal

蛋白质：6.2g

碳水化合物：65g

脂肪：15.6g

4. 猪肠粉（4条，含豉油、芝麻）

热量：316 kcal

蛋白质：6g

碳水化合物：56g

脂肪：7.5g

5. 鱼肉烧卖（6粒）

热量：312 kcal

蛋白质：6.4g

碳水化合物：36.4g

脂肪：15.6g

6. 砵仔糕（1件）

热量：260 kcal

蛋白质：4.2g

碳水化合物：58g

脂肪：2.2g

7. 臭豆腐（2件）

热量：225 kcal

蛋白质：25g

碳水化合物：16.5g

脂肪：6.5g

8. 煎酿三宝（茄子+青椒 各2件）

热量：176 kcal

蛋白质：11.2g

碳水化合物：11.4g

脂肪：8.6g

9. 生肠（1串）

热量：142 kcal

蛋白质：7g

碳水化合物：3g

脂肪：11g

10. 韭菜猪红（1碗）

热量：150 kcal

蛋白质：12g

碳水化合物：10g

脂肪：5g

低卡饱肚推荐：

11. 生菜鱼肉（1碗）

热量：120 kcal

蛋白质：13g

碳水化合物：8g

脂肪：4g

12. 咖喱鱼蛋（6粒）

热量：117 kcal

蛋白质：7.8g

碳水化合物：14.4g

脂肪：2.5g

13. 碗仔翅（1碗）

热量：112 kcal

蛋白质：3.5g

碳水化合物：17.9g

脂肪：2.8g

14. 豆腐花（1碗，无糖）

热量：90 kcal

蛋白质：6g

碳水化合物：5g

脂肪：5g

15. 鸡肾（1串）

热量：82 kcal

蛋白质：14g

碳水化合物：2g

脂肪：2g

16. 墨鱼（1串）

热量：78 kcal

蛋白质：13g

碳水化合物：2g

脂肪：2g

进食街头小食3大贴士 避免吃这种「淀粉炸弹」

营养学家Gavin和Stephy亦提供了3个实用贴士，助大家在享受美食的同时，也能避开致肥陷阱：

避开致肥酱料及炸物：例如吃肠粉时，应走甜酱、麻酱；吃格仔饼时走砂糖、炼奶。 烹调方式是关键：应优先选择蒸煮、烤焗、烧烤类的小食。 小心「淀粉炸弹」：例如一件砵仔糕看似不大，但几乎全是淀粉和糖分。

资料来源：营养学家Gavin和Stephy （获授权转载）

