鱼肉烧卖竟比咖哩鱼蛋高卡？16款街头小食卡路里大比拼 营养师推介5款低卡之选
更新时间：16:00 2026-02-26 HKT
不少香港人也喜欢「扫街」，一次过品尝不同款式的小食，而常吃的鱼肉烧卖可能比咖哩鱼蛋更「邪恶」？有营养师列出16款街头小食热量排行榜，并推介5款「低卡饱肚之选」，让大家享受美食之余也能吃得健康。
减肥期间「扫街」又怕卡路里超标？本港营养学硕士团队、营养学家Gavin和Stephy在Instagram上发文分享16款香港街头小食的热量，并按照高至低排名，大家不妨参考一下：
16款街头小食卡路里大比拼：
1. 章鱼小丸子（8粒）
- 热量：630 kcal
- 蛋白质：16.5g
- 碳水化合物：54g
- 脂肪：39g
2. 格仔饼（1底，含奶酱、牛油、砂糖）
- 热量：504 kcal
- 蛋白质：9g
- 碳水化合物：61.6g
- 脂肪：23.8g
3. 鸡蛋仔（1底）
- 热量：420 kcal
- 蛋白质：6.2g
- 碳水化合物：65g
- 脂肪：15.6g
4. 猪肠粉（4条，含豉油、芝麻）
- 热量：316 kcal
- 蛋白质：6g
- 碳水化合物：56g
- 脂肪：7.5g
5. 鱼肉烧卖（6粒）
- 热量：312 kcal
- 蛋白质：6.4g
- 碳水化合物：36.4g
- 脂肪：15.6g
6. 砵仔糕（1件）
- 热量：260 kcal
- 蛋白质：4.2g
- 碳水化合物：58g
- 脂肪：2.2g
7. 臭豆腐（2件）
- 热量：225 kcal
- 蛋白质：25g
- 碳水化合物：16.5g
- 脂肪：6.5g
8. 煎酿三宝（茄子+青椒 各2件）
- 热量：176 kcal
- 蛋白质：11.2g
- 碳水化合物：11.4g
- 脂肪：8.6g
9. 生肠（1串）
- 热量：142 kcal
- 蛋白质：7g
- 碳水化合物：3g
- 脂肪：11g
10. 韭菜猪红（1碗）
- 热量：150 kcal
- 蛋白质：12g
- 碳水化合物：10g
- 脂肪：5g
低卡饱肚推荐：
11. 生菜鱼肉（1碗）
- 热量：120 kcal
- 蛋白质：13g
- 碳水化合物：8g
- 脂肪：4g
12. 咖喱鱼蛋（6粒）
- 热量：117 kcal
- 蛋白质：7.8g
- 碳水化合物：14.4g
- 脂肪：2.5g
13. 碗仔翅（1碗）
- 热量：112 kcal
- 蛋白质：3.5g
- 碳水化合物：17.9g
- 脂肪：2.8g
14. 豆腐花（1碗，无糖）
- 热量：90 kcal
- 蛋白质：6g
- 碳水化合物：5g
- 脂肪：5g
15. 鸡肾（1串）
- 热量：82 kcal
- 蛋白质：14g
- 碳水化合物：2g
- 脂肪：2g
16. 墨鱼（1串）
- 热量：78 kcal
- 蛋白质：13g
- 碳水化合物：2g
- 脂肪：2g
进食街头小食3大贴士 避免吃这种「淀粉炸弹」
营养学家Gavin和Stephy亦提供了3个实用贴士，助大家在享受美食的同时，也能避开致肥陷阱：
- 避开致肥酱料及炸物：例如吃肠粉时，应走甜酱、麻酱；吃格仔饼时走砂糖、炼奶。
- 烹调方式是关键：应优先选择蒸煮、烤焗、烧烤类的小食。
- 小心「淀粉炸弹」：例如一件砵仔糕看似不大，但几乎全是淀粉和糖分。
资料来源：营养学家Gavin和Stephy （获授权转载）
