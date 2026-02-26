财政预算案2026｜长者医疗券奖赏延长 用于验身/洗牙/慢病管理每年额外多$500 20间大湾区医院睇病都计数

政府昨日（25日）公布2026-27年度的财政预算案，包括多项医疗福利方面的措施，其中「长者医疗券奖赏先导计划」将会延长2年至2028年底。当长者接受身体检查、慢病管理等特定基层医疗服务时使用医疗券，并于同一年度累计使用满$1000，便可额外获得$500奖赏，减轻长者的医疗负担。哪些服务涵盖在内？北上求医都能赚奖赏？

财政预算案2026｜甚么是长者医疗券奖赏先导计划？

「长者医疗券奖赏先导计划」于2023年推出，旨在推动基层医疗，鼓励香港长者使用医疗券接受私营医疗机构提供的健康检查、慢性疾病诊断和管理等服务。原本合资格长者每年医疗券金额为$2000，只要是用于支付特定基层医疗服务的金额都能够赚取奖赏，每年度累积使用满$1000，最多可获取1次$500的奖赏，并可用于日后支付特定基层医疗服务费用。政府宣布将计划延长2年，涉及额外开支约10亿元。

财政预算案2026｜医疗券奖赏计划包括哪些特定基层医疗服务？

1. 私营基层医疗提供者

涵盖预防疾病、跟进或监测慢性病症的服务：

西医：健康评估、验身、筛检、防疫注射、处方预防药物及治理慢性病症等

中医：健康评估及慢性病症管理等

牙医：牙齿检查、洗牙、脱牙、补牙等

已登记参与长者医疗券计划的医疗服务提供者名单，请参阅「医健通」网站。

2. 慢性疾病共同治理先导计划

高血压和糖尿病筛查服务

治疗阶段的诊症、药物、化验、护士诊所和专职医疗服务

3. 地区康健中心或地区康健站

膝关节痛症及腰背痛症的慢性疾病管理计划，以及针对心肌梗塞、髋骨折及中风后的社区复康计划等个人化服务

财政预算案2026｜哪些大湾区医院可以使用医疗券和赚取奖赏？

至于北上求医的香港长者，只要在以下「香港大学深圳医院计划」和「大湾区试点计划」纳入的指定诊疗中心和科室，使用医疗券接受预防疾病、跟进或监测慢性疾病的门诊服务，都计入赚取奖赏的金额。

1. 香港大学深圳医院

家庭医学全科门诊、体检中心、急诊科、骨科、眼科、牙科、中医科、内科、妇科、外科及康复科门诊

港大深圳医院属下的华为荔枝苑社区健康服务中心

2. 大湾区试点计划下的试点医疗机构

中山大学附属第一医院﹕内科、外科、妇科、眼科、口腔科、康复医学科、中医科、健康管理中心和急诊科

中山陈星海中西结合医院：全科、内科、外科、体检中心、预防保健科、急诊科、口腔科、治未病科、康复科、推拿科、骨伤科、妇科和眼科

深圳新风和睦家医院：全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、内科、妇科和耳鼻喉科

深圳爱康健口腔医院

深圳紫荆口腔门诊部／深圳朱胜吉口腔门诊部

中山大学附属第一医院南沙院区：内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、中医科、神经科、心血管医学部、临床营养科、健康管理中心和急诊科

东莞东华医院：内科、外科、骨科、妇科、眼科、口腔科、急诊医学科、全科医学科、临床营养科、中医科、健康体检科、皮肤科、康复科和临床心理科

中山大学附属第五医院：内科、外科、骨科、心血管病科、神经科、妇科、中医科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉及头颈外科、口腔科、康复医学科、精神心理科、临床营养科、健康管理中心和急诊医学科

珠海市人民医院：内科、外科、骨科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、中医科、康复医学科、急诊医学部、全科医学科、健康管理中心、皮肤科、心理咨询科和临床营养科

中山市中医院：内科、外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、妇科、中医特色门诊、健康管理中心、心理科、睡眠医学科、口腔科和急诊科

广东祈福医院：内科、外科、妇科、中医科、康复科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、体检科、全科医学科、急诊科和护理专科门诊

佛山市第一人民医院：内科、外科、骨科、妇科、全科医学科、口腔医学中心、中医科、健康管理中心、耳鼻咽喉科、眼科、康复医学科、感染科、急诊科和营养科

南方医科大学第八附属医院：内科、外科、骨科、妇科、口腔科、中医科、健康管理科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、康复医学科、临床心理科、皮肤性病科、全科医学科、急诊科和营养科

广东省中医院：内科、外科、眼科、耳鼻咽喉头颈科、口腔科、骨科、妇科、皮肤科、乳腺科和针推康复

江门市中心医院：内科、康复医学科、感染科、中医科、精神心理科、营养科、健康管理、外科、骨科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、护理专科和急诊科

惠州市中心人民医院：内科、外科、中医科、急诊医学科、眼科、口腔科、骨科、妇科、体检中心和营养科

肇庆市第一人民医院：内科、外科、骨科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、创面修复中心、中医科、康复科、皮肤科、体重管理中心、体检中心和急诊科

南方医科大学深圳医院：内科、外科、骨科、中医科、全科、妇科、康复医学科、口腔科、急诊科、眼科、耳鼻喉科和健康管理中心

北京大学深圳医院：内科、外科、骨科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中医科、康复科、皮肤科、全科医学科、营养科、体检科和专科护理中心

财政预算案2026｜医疗券奖赏金额有哪些使用限制？

医健通（资助）系统只要录得累积支付金额达$1,000，奖赏会即时发放，同步以手机短讯通知并提示使用到期日。奖赏的使用期限为下一个年度的年底，逾期作废，不能累积。已获得奖赏的长者，使用医疗券支付上述层医疗服务费用时，系统将先自动扣除奖赏金额，有需要时才会从医疗券余额扣除余下费用。

---

相关文章：

睇急症怕贵点拣好？2026年全港13间私家医院急症室最新收费懒人包 诊金最平$270

中大医院急症新收费 早上时段划一400元 推3日肠胃炎/感冒药组合收费$180

政府资助白内障手术懒人包｜3类人睇私家眼科 手术连覆诊只需$8000 一文看清参加方法/诊所地址

乳癌筛查先导计划｜政府资助免费乳房X光造影检查 一文看清参加资格/诊所地址 参加者需符7条件