睇急症怕贵点拣好？2026年全港13间私家医院急症室最新收费懒人包 诊金最平$270

保健养生
更新时间：16:00 2026-02-25 HKT
发布时间：16:00 2026-02-25 HKT

突然发烧、肚痛或急需处理诊治的情况，若担心公立医院急症室轮候时间漫长，未能即时获得诊治，寻求私家医院是另一快捷选择。除了中大医院近期调整收费模式外，全港多间私家医院亦有提供24小时门诊及急症服务，诊金最平低至$270。本文整合了九龙、港岛、沙田及荃湾等各区私院的诊症费用及服务时间，助大家在急需时快速作出求医决定。

2026年全港13间私家医院急症室最新收费懒人包

港岛区24小时私家医院门诊有哪些？

九龙区24小时私家医院门诊有哪些？

新界区24小时私家医院门诊有哪些？

港岛区私家医院门诊服务收费

1.嘉诺撒医院（普通科门诊）

  • 地址：香港旧山顶道一号 
  • 电话：2522 2181
  • 门诊部电话：2825 5805
  • 官网︰canossahospital.org.hk
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
星期一至星期五 上午8时至下午5时59分 $388
  下午6时至下午11时59分 $500
  午夜12时至早上7时59分 $700
星期六 上午8时至下午12时59分 $388
  下午1时至下午11时59分 $500
  午夜12时至早上7时59分 $700
星期日及公众假期 上午8时至下午11时59分 $500
  午夜12时至早上7时59分 $700
 

备注：不包括药物，医疗用品，实验室或其他特殊治疗。价钱只供参考之用，具体收费视乎病人个别情况而定，详情请向本院职员查询。

2.港怡医院（24小时门诊及急症室）

  • 地址：黄竹坑南风径1号
  • 电话：3153 9000
  • 网站︰gleneagles.hk
诊症日期 诊症时段 门诊收费（港元） 危急个案收费（港元）
星期一至星期五 早上9时至晚上7时59分 $420 $1,500
  晚上8时至晚上11时59分 $600 $1,500
  午夜0时至早上8时59分 $1,000 $1,500
星期六 早上9时至下午12时59分 $420 $1,500
  下午1时至晚上11时59分 $600 $1,500
  午夜0时至早上8时59分 $1,000 $1,500
星期日及公众假期（不适用于长假期、连续两日或以上的公众假期） 早上9时至晚上7时59分 $600 $1,500
  晚上8时至晚上11时59分 $1,000 $1,500
  午夜0时至早上8时59分 $1,000 $1,500

备注：上述为医生诊金，并谨供参考，其他费用如小手术、药费、化验费等另计。实际费用须视乎病人实际情况、服务时间及个别医生而定。欢迎向门诊收费处查询其他项目收费。分流时判定为「第一类 — 危急」的个案需收取危急个案诊金，额外的急救服务费用另计。接受使用「医疗券」支付医疗服务费用。接受医疗券的医生名单可于医院网站「医疗券计划」页面中查阅。

3.香港港安医院-司徒拔道（24小时急诊服务）

  • 地址：司徒拔道四十号
  • 电话：3651 8888
  • 官网︰hkah.org.hk
  诊症日期 诊症收费（港元） 备注
普通科 星期一至星期五 $450  
  星期日及公众假期 $550  
急诊服务 所有日子 $1,200 由2021年10月1日起，凡特别诊症均需收取「设施费」，一般诊症为每30分钟港币$500；如有关特别诊症或治疗需
特别仪器辅助，须另收取「设施费–程序」港币$1,500。

备注：上述诊金仅供参考，所需费用须视乎病人实际情况及个别医生和治疗师而定。其他费用如小手术、药费、化验费等另计，欢迎向门诊收费处查询其他项目收费。

4.养和医院（24小时门诊）

  • 地址：香港跑马地山村道二号
  • 电话：2572 0211
  • 官网： hksh-hospital.com
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
星期一至星期五 上午8时至9时 $500
  上午9时至下午7时 $400
  下午7时至午夜12时 $500
  午夜12时至上午8时  $700
星期六 上午8时至9时 $500
  上午9时至下午1时 $400
  下午1时至午夜12时 $500
  午夜12时至上午8时 $700
星期日及公众假期 上午8时至午夜12时 $500
  午夜12时至上午8时  $700

备注：上述资料仅供参考，实际收费会视乎个别病人的情况而定，医院会按要求提供上述服务以外的收费资料。非办公时间之预约或紧急服务的收费会有所调整。上述收费并不包括药费。

5.明德国际医院（24小时门诊）

  • 地址：山顶加列山道41号
  • 电话：2849 0111
  • 官网︰matilda.org
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
所有日子（星期日及公众假期除外） 上午8时至晚上8时 $590
  晚上8时至午夜12时 $900
  午夜12时至上午8时 $1000
星期日及公众假期 上午8时至晚上8时 $800

备注：以上收费仅为诊金，不包括小手术、药物及化验服务等费用。总收费由主诊医生厘定，并视乎服务时段及病人状况而异。于星期六、日、公众假期及办公时间以外，专科诊症收费将按专科医生之指示厘定。

6. 圣保禄医院（24小时门诊普通科

  • 地址：铜锣湾东院道2号
  • 电话：2890 6008
  • 官网︰stpaul.org.hk
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
星期一至星期五 上午8时至晚上7时59分 $280
  晚上8时至上午7时59分 $430
星期日及公众假期 上午8时至晚上7时59分 $350
  晚上8时至上午7时59分 $470

备注：于星期一至六晚上7时至早上8时前，星期日及公众假期全日，非当值驻院专科医生回院应诊之费用为$1000。医生诊症费不包括检查、治疗、药物及医疗仪器用品之费用，客人需额外支付所使用之以上有关项目。

九龙区私家医院门诊服务收费

7.播道医院（全科门诊）

  • 地址：九龙亚皆老街222号
  • 电话：2711 5222
  • 官网︰evangel.org.hk

诊症时间：上午7时至晚上9时（周日及公众假期照常）

登记时间：上午7时至晚上8时45分（登记时间会按实际情况作出调整）

诊症日期 诊症收费（港元） 年满65岁诊症收费（九折）
星期一至星期六 $285 $ 257
星期日及公众假期（农历新年假期除外） $395 $356
当悬挂黑色暴雨警告、八号或更高台风讯号 $395 $356

备注：医院不提供急症室服务。如病人需要有关服务，当值医生将会安排病人转介到附近的医管局辖下医院。

8.香港浸信会医院（24小时门诊）

  • 地址：九龙窝打老道222号
  • 电话 ：2339 8888/2339 8941
  • 官网︰hkbh.org.hk
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
星期一至星期五 上午8时至下午6时 $400
  下午6时至晚上8时 $700
  *晚上8时至晚上10时 $700
  *晚上10时至翌日早上8时 $1,000
星期六 上午8时至下午1时 $400
  *下午1时至晚上10时 $700
  *晚上10时至翌日早上8时 $1,000
星期日及公众假期 *上午8时至晚上10时 $700
  *晚上10时至翌日早上8时 $1,000

备注：此收费表只列出常见之24小时门诊项目以作参考。（*）在非办公时间或假期内提供检查服务及治疗程序会另收附加费。

9. 宝血医院（明爱）（普通科门诊）

  • 地址：深水埗青山道113号
  • 电话：3971 9900
  • 官网︰pbh.hk
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
星期一至星期六 上午8时至晚上7时59分 $280
  下午8时至晚上10时 $390
星期日、公众假期、八号或以上台风信号及黑色暴雨警告   $390

备注：诊症费不包括药物、注射、换症、化验、X光、小手术及其他施行程序，文件填写及打印费用等。如意外受伤、工伤或紧急危疾病人，医院门诊会安排到明爱医院急症室诊治。

10. 圣德肋撒医院（门诊部）

  • 地址：九龙太子道327号
  • 电话：2200 3434
  • 官网︰sth.org.hk
诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元）
星期一至星期六 早上8时至晚上7时59分 $280
  晚上8时至翌日早上7时59分 $430
星期日及公众假期 早上8时至晚上7时59分 $350
  晚上8时至翌日早上7时59分 $470

备注：以上资料只供参考，本部门可因应情况及需要而更改服务时间。专科的收费只包括门诊费及诊金，并不包括药费及其他治疗费。

新界区私家医院门诊服务收费

11. 香港中文大学医院（24小时门诊及急症服务

  • 地址：沙田泽祥街9号
  • 电话：3946 6888
  • 官网︰cuhkmc.hk

诊症日期

 诊症时段 诊症费用（港元）
星期一至星期五 （不包括公众假期） 早上8时至下午5时59分 $400
  晚上6时至晚上9时59分 $600
  晚上10:00时至翌日早上7时59分 $800
 星期六（不包括公众假期） 早上8时至下午12时59分 $400
  下午1时至晚上9时59分 $600
  晚上10时至翌日早上7时59分 $800

星期日、公众假期及恶劣天气		 早上8时至晚上9时59分 $600
  晚上10时至翌日早上7时59分 $800

备注：上述诊症费，并谨供参考，实际费用须视乎病人情况及个别医生而定。其他费用如小手术费、药费及化验费等另行计算。非办公时间服务的收费会有所调整。

12.仁安医院（急症门诊中心）

  • 地址：沙田大围富健街18号
  • 电话：2608 3388
  • 官网︰union.org
诊症日期 诊症时段 诊症费用（港元） 年满60岁之长者诊症费用（港元）
星期一至五 早上8时至 早上8时59分 $700 $620
  早上9时至下午5时59分
$420		 $370
  晚上6时至晚上9时59分 $900 $800
  晚上10时至午夜1时59分 $1,100 $970
  午夜2时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380
星期六 早上8时至 早上8时59分 $700 $620
  早上9时至中午12时59分 $450 $390
  下午1时至下午5时59分 $600 $530
  晚上6时至晚上9时59分
$900		 $800
  晚上10时至午夜1时59分 $1,100 $970
  午夜2时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380
星期日及公众假期 早上8时至早上8时59分 $700 $620
  早上9时至下午5时59分 $600 $530
  晚上6时至晚上9时59分 $900 $800
  晚上10时至午夜1时59分 $1,100 $970
  午夜2时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380
长公众假期 早上8时至下午5时59分 $800 $710
  晚上6时至午夜1时59分 1,100 $970
  午夜12时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380
加长诊症（每30分钟） $800

备注：以上收费不包括治疗/程序费、药费、化验费、额外敷料、消耗用品费及医生程序费等。

13. 香港港安医院-荃湾（一般门诊/急诊中心）

  • 地址：新界荃湾荃景围199号
  • 电话：2275 6688
  • 官网︰twah.org.hk

 

 诊症日期 诊症时段 诊症费用（港元）
一般门诊 （星期六及医院假期除外） 星期一至星期四 早上8时至晚上8时30分 $270
  星期五 早上9时至下午5时 $270
  星期日 早上9时至下午4时30分 $270
 急诊中心 星期一至五 早上8时至晚上7时59分 $480
    晚上8时至晚上11时59分 $800
    午夜12时至翌日早上7时59分早上7时59分 $950

 		 星期六、日及公众假期 早上8时至晚上11时59分 $800
    午夜12时至翌日早上7时59分 $950

备注：首次登记病人需缴付港币$30作登记咭费用。以上费用不包括医生治疗费、药费、 物料、化验等费用。医院登记处及病房备有详细价目表及医院假期列表，以供阁下参考。

