睇急症怕贵点拣好？2026年全港13间私家医院急症室最新收费懒人包 诊金最平$270
发布时间：16:00 2026-02-25 HKT
突然发烧、肚痛或急需处理诊治的情况，若担心公立医院急症室轮候时间漫长，未能即时获得诊治，寻求私家医院是另一快捷选择。除了中大医院近期调整收费模式外，全港多间私家医院亦有提供24小时门诊及急症服务，诊金最平低至$270。本文整合了九龙、港岛、沙田及荃湾等各区私院的诊症费用及服务时间，助大家在急需时快速作出求医决定。
2026年全港13间私家医院急症室最新收费懒人包
港岛区24小时私家医院门诊有哪些？
九龙区24小时私家医院门诊有哪些？
新界区24小时私家医院门诊有哪些？
港岛区私家医院门诊服务收费
1.嘉诺撒医院（普通科门诊）
- 地址：香港旧山顶道一号
- 电话：2522 2181
- 门诊部电话：2825 5805
- 官网︰canossahospital.org.hk
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|星期一至星期五
|上午8时至下午5时59分
|$388
|下午6时至下午11时59分
|$500
|午夜12时至早上7时59分
|$700
|星期六
|上午8时至下午12时59分
|$388
|下午1时至下午11时59分
|$500
|午夜12时至早上7时59分
|$700
|星期日及公众假期
|上午8时至下午11时59分
|$500
|午夜12时至早上7时59分
|$700
备注：不包括药物，医疗用品，实验室或其他特殊治疗。价钱只供参考之用，具体收费视乎病人个别情况而定，详情请向本院职员查询。
2.港怡医院（24小时门诊及急症室）
- 地址：黄竹坑南风径1号
- 电话：3153 9000
- 网站︰gleneagles.hk
|诊症日期
|诊症时段
|门诊收费（港元）
|危急个案收费（港元）
|星期一至星期五
|早上9时至晚上7时59分
|$420
|$1,500
|晚上8时至晚上11时59分
|$600
|$1,500
|午夜0时至早上8时59分
|$1,000
|$1,500
|星期六
|早上9时至下午12时59分
|$420
|$1,500
|下午1时至晚上11时59分
|$600
|$1,500
|午夜0时至早上8时59分
|$1,000
|$1,500
|星期日及公众假期（不适用于长假期、连续两日或以上的公众假期）
|早上9时至晚上7时59分
|$600
|$1,500
|晚上8时至晚上11时59分
|$1,000
|$1,500
|午夜0时至早上8时59分
|$1,000
|$1,500
备注：上述为医生诊金，并谨供参考，其他费用如小手术、药费、化验费等另计。实际费用须视乎病人实际情况、服务时间及个别医生而定。欢迎向门诊收费处查询其他项目收费。分流时判定为「第一类 — 危急」的个案需收取危急个案诊金，额外的急救服务费用另计。接受使用「医疗券」支付医疗服务费用。接受医疗券的医生名单可于医院网站「医疗券计划」页面中查阅。
3.香港港安医院-司徒拔道（24小时急诊服务）
- 地址：司徒拔道四十号
- 电话：3651 8888
- 官网︰hkah.org.hk
|诊症日期
|诊症收费（港元）
|备注
|普通科
|星期一至星期五
|$450
|星期日及公众假期
|$550
|急诊服务
|所有日子
|$1,200
|由2021年10月1日起，凡特别诊症均需收取「设施费」，一般诊症为每30分钟港币$500；如有关特别诊症或治疗需
特别仪器辅助，须另收取「设施费–程序」港币$1,500。
备注：上述诊金仅供参考，所需费用须视乎病人实际情况及个别医生和治疗师而定。其他费用如小手术、药费、化验费等另计，欢迎向门诊收费处查询其他项目收费。
4.养和医院（24小时门诊）
- 地址：香港跑马地山村道二号
- 电话：2572 0211
- 官网： hksh-hospital.com
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|星期一至星期五
|上午8时至9时
|$500
|上午9时至下午7时
|$400
|下午7时至午夜12时
|$500
|午夜12时至上午8时
|$700
|星期六
|上午8时至9时
|$500
|上午9时至下午1时
|$400
|下午1时至午夜12时
|$500
|午夜12时至上午8时
|$700
|星期日及公众假期
|上午8时至午夜12时
|$500
|午夜12时至上午8时
|$700
备注：上述资料仅供参考，实际收费会视乎个别病人的情况而定，医院会按要求提供上述服务以外的收费资料。非办公时间之预约或紧急服务的收费会有所调整。上述收费并不包括药费。
5.明德国际医院（24小时门诊）
- 地址：山顶加列山道41号
- 电话：2849 0111
- 官网︰matilda.org
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|所有日子（星期日及公众假期除外）
|上午8时至晚上8时
|$590
|晚上8时至午夜12时
|$900
|午夜12时至上午8时
|$1000
|星期日及公众假期
|上午8时至晚上8时
|$800
备注：以上收费仅为诊金，不包括小手术、药物及化验服务等费用。总收费由主诊医生厘定，并视乎服务时段及病人状况而异。于星期六、日、公众假期及办公时间以外，专科诊症收费将按专科医生之指示厘定。
6. 圣保禄医院（24小时门诊普通科）
- 地址：铜锣湾东院道2号
- 电话：2890 6008
- 官网︰stpaul.org.hk
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|星期一至星期五
|上午8时至晚上7时59分
|$280
|晚上8时至上午7时59分
|$430
|星期日及公众假期
|上午8时至晚上7时59分
|$350
|晚上8时至上午7时59分
|$470
备注：于星期一至六晚上7时至早上8时前，星期日及公众假期全日，非当值驻院专科医生回院应诊之费用为$1000。医生诊症费不包括检查、治疗、药物及医疗仪器用品之费用，客人需额外支付所使用之以上有关项目。
九龙区私家医院门诊服务收费
7.播道医院（全科门诊）
- 地址：九龙亚皆老街222号
- 电话：2711 5222
- 官网︰evangel.org.hk
诊症时间：上午7时至晚上9时（周日及公众假期照常）
登记时间：上午7时至晚上8时45分（登记时间会按实际情况作出调整）
|诊症日期
|诊症收费（港元）
|年满65岁诊症收费（九折）
|星期一至星期六
|$285
|$ 257
|星期日及公众假期（农历新年假期除外）
|$395
|$356
|当悬挂黑色暴雨警告、八号或更高台风讯号
|$395
|$356
备注：医院不提供急症室服务。如病人需要有关服务，当值医生将会安排病人转介到附近的医管局辖下医院。
8.香港浸信会医院（24小时门诊）
- 地址：九龙窝打老道222号
- 电话 ：2339 8888/2339 8941
- 官网︰hkbh.org.hk
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|星期一至星期五
|上午8时至下午6时
|$400
|下午6时至晚上8时
|$700
|*晚上8时至晚上10时
|$700
|*晚上10时至翌日早上8时
|$1,000
|星期六
|上午8时至下午1时
|$400
|*下午1时至晚上10时
|$700
|*晚上10时至翌日早上8时
|$1,000
|星期日及公众假期
|*上午8时至晚上10时
|$700
|*晚上10时至翌日早上8时
|$1,000
备注：此收费表只列出常见之24小时门诊项目以作参考。（*）在非办公时间或假期内提供检查服务及治疗程序会另收附加费。
9. 宝血医院（明爱）（普通科门诊）
- 地址：深水埗青山道113号
- 电话：3971 9900
- 官网︰pbh.hk
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|星期一至星期六
|上午8时至晚上7时59分
|$280
|下午8时至晚上10时
|$390
|星期日、公众假期、八号或以上台风信号及黑色暴雨警告
|$390
备注：诊症费不包括药物、注射、换症、化验、X光、小手术及其他施行程序，文件填写及打印费用等。如意外受伤、工伤或紧急危疾病人，医院门诊会安排到明爱医院急症室诊治。
10. 圣德肋撒医院（门诊部）
- 地址：九龙太子道327号
- 电话：2200 3434
- 官网︰sth.org.hk
|诊症日期
|诊症时段
|诊症收费（港元）
|星期一至星期六
|早上8时至晚上7时59分
|$280
|晚上8时至翌日早上7时59分
|$430
|星期日及公众假期
|早上8时至晚上7时59分
|$350
|晚上8时至翌日早上7时59分
|$470
备注：以上资料只供参考，本部门可因应情况及需要而更改服务时间。专科的收费只包括门诊费及诊金，并不包括药费及其他治疗费。
新界区私家医院门诊服务收费
11. 香港中文大学医院（24小时门诊及急症服务）
- 地址：沙田泽祥街9号
- 电话：3946 6888
- 官网︰cuhkmc.hk
|
诊症日期
|诊症时段
|诊症费用（港元）
|星期一至星期五 （不包括公众假期）
|早上8时至下午5时59分
|$400
|晚上6时至晚上9时59分
|$600
|晚上10:00时至翌日早上7时59分
|$800
|星期六（不包括公众假期）
|早上8时至下午12时59分
|$400
|下午1时至晚上9时59分
|$600
|晚上10时至翌日早上7时59分
|$800
|
星期日、公众假期及恶劣天气
|早上8时至晚上9时59分
|$600
|晚上10时至翌日早上7时59分
|$800
备注：上述诊症费，并谨供参考，实际费用须视乎病人情况及个别医生而定。其他费用如小手术费、药费及化验费等另行计算。非办公时间服务的收费会有所调整。
12.仁安医院（急症门诊中心）
- 地址：沙田大围富健街18号
- 电话：2608 3388
- 官网︰union.org
|诊症日期
|诊症时段
|诊症费用（港元）
|年满60岁之长者诊症费用（港元）
|星期一至五
|早上8时至 早上8时59分
|$700
|$620
|早上9时至下午5时59分
|
$420
|$370
|晚上6时至晚上9时59分
|$900
|$800
|晚上10时至午夜1时59分
|$1,100
|$970
|午夜2时至翌日早上7时59分
|$1,500
|$1,380
|星期六
|早上8时至 早上8时59分
|$700
|$620
|早上9时至中午12时59分
|$450
|$390
|下午1时至下午5时59分
|$600
|$530
|晚上6时至晚上9时59分
|
$900
|$800
|晚上10时至午夜1时59分
|$1,100
|$970
|午夜2时至翌日早上7时59分
|$1,500
|$1,380
|星期日及公众假期
|早上8时至早上8时59分
|$700
|$620
|早上9时至下午5时59分
|$600
|$530
|晚上6时至晚上9时59分
|$900
|$800
|晚上10时至午夜1时59分
|$1,100
|$970
|午夜2时至翌日早上7时59分
|$1,500
|$1,380
|长公众假期
|早上8时至下午5时59分
|$800
|$710
|晚上6时至午夜1时59分
|1,100
|$970
|午夜12时至翌日早上7时59分
|$1,500
|$1,380
|加长诊症（每30分钟）
|$800
备注：以上收费不包括治疗/程序费、药费、化验费、额外敷料、消耗用品费及医生程序费等。
13. 香港港安医院-荃湾（一般门诊/急诊中心）
- 地址：新界荃湾荃景围199号
- 电话：2275 6688
- 官网︰twah.org.hk
|
|诊症日期
|诊症时段
|诊症费用（港元）
|一般门诊 （星期六及医院假期除外）
|星期一至星期四
|早上8时至晚上8时30分
|$270
|星期五
|早上9时至下午5时
|$270
|星期日
|早上9时至下午4时30分
|$270
|急诊中心
|星期一至五
|早上8时至晚上7时59分
|$480
|晚上8时至晚上11时59分
|$800
|午夜12时至翌日早上7时59分早上7时59分
|$950
|星期六、日及公众假期
|早上8时至晚上11时59分
|$800
|午夜12时至翌日早上7时59分
|$950
备注：首次登记病人需缴付港币$30作登记咭费用。以上费用不包括医生治疗费、药费、 物料、化验等费用。医院登记处及病房备有详细价目表及医院假期列表，以供阁下参考。
延伸阅读：香港中医医院正式分阶段投入服务 一文即睇4大预约方式 首年可享低至7折优惠
---
相关文章：
中大医院急症新收费 早上时段划一400元 推3日肠胃炎/感冒药组合收费$180
护士新丁实测港九医院餐厅 北区医院获封「世一」 青山医院最伏？
袁国勇偕港大医学院成功研发湿疹新配方 20年患者重获「少女手」新药售价低至2xx元
医管局家庭医学门诊本月起推新措施 4大弱势群组可优先预约门诊｜附参加方法
本文为整合各区私院名单、诊症时段及收费详情，可以按需求作出求医决定。
仁安医院为例，院方为年满60岁的长者提供诊症费用优惠；而播道医院则为年满65岁的长者提供九折诊症优惠