睇急症怕贵点拣好？2026年全港13间私家医院急症室最新收费懒人包 诊金最平$270

突然发烧、肚痛或急需处理诊治的情况，若担心公立医院急症室轮候时间漫长，未能即时获得诊治，寻求私家医院是另一快捷选择。除了中大医院近期调整收费模式外，全港多间私家医院亦有提供24小时门诊及急症服务，诊金最平低至$270。本文整合了九龙、港岛、沙田及荃湾等各区私院的诊症费用及服务时间，助大家在急需时快速作出求医决定。

港岛区24小时私家医院门诊有哪些？

九龙区24小时私家医院门诊有哪些？

新界区24小时私家医院门诊有哪些？

港岛区私家医院门诊服务收费

地址：香港旧山顶道一号

电话：2522 2181

门诊部电话：2825 5805

官网︰canossahospital.org.hk

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 星期一至星期五 上午8时至下午5时59分 $388 下午6时至下午11时59分 $500 午夜12时至早上7时59分 $700 星期六 上午8时至下午12时59分 $388 下午1时至下午11时59分 $500 午夜12时至早上7时59分 $700 星期日及公众假期 上午8时至下午11时59分 $500 午夜12时至早上7时59分 $700



备注：不包括药物，医疗用品，实验室或其他特殊治疗。价钱只供参考之用，具体收费视乎病人个别情况而定，详情请向本院职员查询。

诊症日期 诊症时段 门诊收费（港元） 危急个案收费（港元） 星期一至星期五 早上9时至晚上7时59分 $420 $1,500 晚上8时至晚上11时59分 $600 $1,500 午夜0时至早上8时59分 $1,000 $1,500 星期六 早上9时至下午12时59分 $420 $1,500 下午1时至晚上11时59分 $600 $1,500 午夜0时至早上8时59分 $1,000 $1,500 星期日及公众假期（不适用于长假期、连续两日或以上的公众假期） 早上9时至晚上7时59分 $600 $1,500 晚上8时至晚上11时59分 $1,000 $1,500 午夜0时至早上8时59分 $1,000 $1,500

备注：上述为医生诊金，并谨供参考，其他费用如小手术、药费、化验费等另计。实际费用须视乎病人实际情况、服务时间及个别医生而定。欢迎向门诊收费处查询其他项目收费。分流时判定为「第一类 — 危急」的个案需收取危急个案诊金，额外的急救服务费用另计。接受使用「医疗券」支付医疗服务费用。接受医疗券的医生名单可于医院网站「医疗券计划」页面中查阅。

诊症日期 诊症收费（港元） 备注 普通科 星期一至星期五 $450 星期日及公众假期 $550 急诊服务 所有日子 $1,200 由2021年10月1日起，凡特别诊症均需收取「设施费」，一般诊症为每30分钟港币$500；如有关特别诊症或治疗需

特别仪器辅助，须另收取「设施费–程序」港币$1,500。

备注：上述诊金仅供参考，所需费用须视乎病人实际情况及个别医生和治疗师而定。其他费用如小手术、药费、化验费等另计，欢迎向门诊收费处查询其他项目收费。

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 星期一至星期五 上午8时至9时 $500 上午9时至下午7时 $400 下午7时至午夜12时 $500 午夜12时至上午8时 $700 星期六 上午8时至9时 $500 上午9时至下午1时 $400 下午1时至午夜12时 $500 午夜12时至上午8时 $700 星期日及公众假期 上午8时至午夜12时 $500 午夜12时至上午8时 $700

备注：上述资料仅供参考，实际收费会视乎个别病人的情况而定，医院会按要求提供上述服务以外的收费资料。非办公时间之预约或紧急服务的收费会有所调整。上述收费并不包括药费。

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 所有日子（星期日及公众假期除外） 上午8时至晚上8时 $590 晚上8时至午夜12时 $900 午夜12时至上午8时 $1000 星期日及公众假期 上午8时至晚上8时 $800

备注：以上收费仅为诊金，不包括小手术、药物及化验服务等费用。总收费由主诊医生厘定，并视乎服务时段及病人状况而异。于星期六、日、公众假期及办公时间以外，专科诊症收费将按专科医生之指示厘定。

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 星期一至星期五 上午8时至晚上7时59分 $280 晚上8时至上午7时59分 $430 星期日及公众假期 上午8时至晚上7时59分 $350 晚上8时至上午7时59分 $470

备注：于星期一至六晚上7时至早上8时前，星期日及公众假期全日，非当值驻院专科医生回院应诊之费用为$1000。医生诊症费不包括检查、治疗、药物及医疗仪器用品之费用，客人需额外支付所使用之以上有关项目。

九龙区私家医院门诊服务收费

诊症时间：上午7时至晚上9时（周日及公众假期照常）

登记时间：上午7时至晚上8时45分（登记时间会按实际情况作出调整）

诊症日期 诊症收费（港元） 年满65岁诊症收费（九折） 星期一至星期六 $285 $ 257 星期日及公众假期（农历新年假期除外） $395 $356 当悬挂黑色暴雨警告、八号或更高台风讯号 $395 $356

备注：医院不提供急症室服务。如病人需要有关服务，当值医生将会安排病人转介到附近的医管局辖下医院。

地址：九龙窝打老道222号

电话 ：2339 8888/2339 8941

官网︰hkbh.org.hk

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 星期一至星期五 上午8时至下午6时 $400 下午6时至晚上8时 $700 *晚上8时至晚上10时 $700 *晚上10时至翌日早上8时 $1,000 星期六 上午8时至下午1时 $400 *下午1时至晚上10时 $700 *晚上10时至翌日早上8时 $1,000 星期日及公众假期 *上午8时至晚上10时 $700 *晚上10时至翌日早上8时 $1,000

备注：此收费表只列出常见之24小时门诊项目以作参考。（*）在非办公时间或假期内提供检查服务及治疗程序会另收附加费。

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 星期一至星期六 上午8时至晚上7时59分 $280 下午8时至晚上10时 $390 星期日、公众假期、八号或以上台风信号及黑色暴雨警告 $390

备注：诊症费不包括药物、注射、换症、化验、X光、小手术及其他施行程序，文件填写及打印费用等。如意外受伤、工伤或紧急危疾病人，医院门诊会安排到明爱医院急症室诊治。

地址：九龙太子道327号

电话：2200 3434

官网︰sth.org.hk

诊症日期 诊症时段 诊症收费（港元） 星期一至星期六 早上8时至晚上7时59分 $280 晚上8时至翌日早上7时59分 $430 星期日及公众假期 早上8时至晚上7时59分 $350 晚上8时至翌日早上7时59分 $470

备注：以上资料只供参考，本部门可因应情况及需要而更改服务时间。专科的收费只包括门诊费及诊金，并不包括药费及其他治疗费。

新界区私家医院门诊服务收费

诊症日期 诊症时段 诊症费用（港元） 星期一至星期五 （不包括公众假期） 早上8时至下午5时59分 $400 晚上6时至晚上9时59分 $600 晚上10:00时至翌日早上7时59分 $800 星期六（不包括公众假期） 早上8时至下午12时59分 $400 下午1时至晚上9时59分 $600 晚上10时至翌日早上7时59分 $800

星期日、公众假期及恶劣天气 早上8时至晚上9时59分 $600 晚上10时至翌日早上7时59分 $800

备注：上述诊症费，并谨供参考，实际费用须视乎病人情况及个别医生而定。其他费用如小手术费、药费及化验费等另行计算。非办公时间服务的收费会有所调整。

诊症日期 诊症时段 诊症费用（港元） 年满60岁之长者诊症费用（港元） 星期一至五 早上8时至 早上8时59分 $700 $620 早上9时至下午5时59分

$420 $370 晚上6时至晚上9时59分 $900 $800 晚上10时至午夜1时59分 $1,100 $970 午夜2时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380 星期六 早上8时至 早上8时59分 $700 $620 早上9时至中午12时59分 $450 $390 下午1时至下午5时59分 $600 $530 晚上6时至晚上9时59分

$900 $800 晚上10时至午夜1时59分 $1,100 $970 午夜2时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380 星期日及公众假期 早上8时至早上8时59分 $700 $620 早上9时至下午5时59分 $600 $530 晚上6时至晚上9时59分 $900 $800 晚上10时至午夜1时59分 $1,100 $970 午夜2时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380 长公众假期 早上8时至下午5时59分 $800 $710 晚上6时至午夜1时59分 1,100 $970 午夜12时至翌日早上7时59分 $1,500 $1,380

加长诊症（每30分钟） $800

备注：以上收费不包括治疗/程序费、药费、化验费、额外敷料、消耗用品费及医生程序费等。

诊症日期 诊症时段 诊症费用（港元） 一般门诊 （星期六及医院假期除外） 星期一至星期四 早上8时至晚上8时30分 $270 星期五 早上9时至下午5时 $270 星期日 早上9时至下午4时30分 $270 急诊中心 星期一至五 早上8时至晚上7时59分 $480 晚上8时至晚上11时59分 $800 午夜12时至翌日早上7时59分早上7时59分 $950

星期六、日及公众假期 早上8时至晚上11时59分 $800 午夜12时至翌日早上7时59分 $950

备注：首次登记病人需缴付港币$30作登记咭费用。以上费用不包括医生治疗费、药费、 物料、化验等费用。医院登记处及病房备有详细价目表及医院假期列表，以供阁下参考。

延伸阅读：香港中医医院正式分阶段投入服务 一文即睇4大预约方式 首年可享低至7折优惠

