71岁金燕玲在2019年患上子宫颈癌，挨过多次痛苦的化疗才康复，未料几年后再患乳癌，所幸能够再次打赢作恶的癌症，重拾正常生活，继续从事热爱的演员工作。燕玲姐接受《星岛头条》访问，分享自己的对生死的看法。对于还能够活著做自己喜欢的事，她非常感恩，如果要为了过去的事而不开心，其实是一件「好蠢」的事，更重要的是把握现在、过好今日。

《金多宝》｜金燕玲曾两度战胜癌症 洒脱谈生死已安排后事：感恩仍能好好生活

燕玲姐坦言，即使手术切除了病灶，也不会说已经完全「医好」，现在是与癌症共存著过日子，「医生话只要过咗复发期，咁就叫做OK啦。」

不过，即使是患癌，燕玲姐也觉得「天都对我好好呀」，即使患癌也不至于是无药可救的晚期阶段，治疗后现在仍然能够好好生活，「虽然我嘅身体冇以前咁好，但系都可以呀，自己钟意做咩都仲有能力可以去做，我就已经好感恩啦！」

金燕玲在电影中饰演一位患有脑退化的嫲嫲角色，多年来一直用同一组号码买六合彩。（电影《金多宝》剧照）

照样吃爱吃的食物 乐观迎战癌症

性格积极乐观的燕玲姐，连癌魔也没法击溃她的心态。「我系好辛苦，但我都系好正面。」在治疗期间，燕玲姐睡不好也食不下，「化疗食任何嘢都呕。」既然如此，她就直接与癌细胞「谈判」：「喂，你仲唔俾我瞓，我就会瓜㗎喇㖞，咁你都会瓜埋」。还有当大家劝她戒口，不要吃无益的东西时，她却反其道而行，既然吃甚么都吐，不如任性一点吃自己想吃的东西，甚至曾让朋友给她带来葱油饼。「在精神上面我要令自己开心。」

对于能够挺过癌症，燕玲姐认为还有一部分要归功于长期跳舞。她以往曾习拉丁舞10几年，跳舞对她而言不单单只是爱好，也是帮助她度过许多不开心时光的情绪出口，同时为她的身体建立了很好的抵抗力基础，这才有力气撑过化疗。

因为患癌，她坦言现在比以前更加重视当下，活好每一天。例如日常饮食，为了健康著想少吃煎炸，但想吃的东西还是会吃，懂得收歛就好，「呢样唔好食，𠮶样唔好做，去到咁嘅年纪，做人仲有咩意思先！」虽然会看中医调理身体，但没有吃补品或保健品的习惯，反而注重多摄取蛋白质，避免肌肉流失退化。

金燕玲表示，脑退化患者本人可能甚么都不记得，连身上的痛都没有意识，但最辛苦的其实是一直照顾患者的家人。（电影《金多宝》剧照）

最怕成为家人负担

因为17岁便离家工作，燕玲姐自小养成独立自主的个性，一直以来都是自己照顾自己和家人。对于生死，她看得很开，反而担心「唔死」却需要人照顾。尤其她曾照顾患病的父母十多年，深知照护病人的艰辛，以及照顾者面对亲人病痛却无能为力的痛苦。她希望自己有足够的钱，能够照顾自己，不成为家人的负担，这样就已经很富足了。她也已经和伴侣苏施黄交代后事，「唔使搞咩丧礼，有咁快得咁快烧咗就得㗎啦。」她认为最重要的是把握现在和家人相处的时间，想说甚么、交待甚么都不要等到来不及的时候。

最近燕玲姐尝试重新跳舞，但发现体力上确实不如以往。比起以往一跳就3个小时，现在短短1个小时就感到吃力，可见仍然需要时间恢复状态。另外，她也担心自己太过勉强会摔倒，因为年纪大了，跌倒的后果会很严重。为了恢复体力，她日常会做一些简单的运动和拉筋，甚至在接受访问的当下，她也一边与记者聊电话，一边在家中走动，把握时间活动身体。至于在工作方面，她会与制作团队沟通自己的身体状况，尽量将拍摄时长限制在11小时之内，不希望因为体力不支、太过疲累而影响表现。但强调如果有需要，她也会尽量配合，非常敬业。

选择开心地过每一天

燕玲姐认为快乐的定义是「只要你冇唔开心嘅嘢呢，你就系开心㗎喇。」在她看来，当面对困境时选择不开心也无法解决问题，一直记著以前的苦难反而会「苦上加苦」。她总是将每一天都当作最后一天，不要为过去浪费时间。至于明天呢？「你过好今日你自然有听日啊嘛，你谂咁多做咩啫！」

