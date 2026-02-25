8旬夫妇先后患脑退化/胰脏癌 转院后携手相伴6天离世 黄昏恋相守27年丈夫坚持送亡妻最后一程

一对年过八旬的夫妇赖华忠与王秀娥，在人生下半场谱写出动人的黄昏恋曲，结婚27年来始终互相扶持，即使晚年分别罹患脑退化症及胰脏癌，依然对彼此不离不弃；赖华忠转院后，夫妇俩得以相伴六天，随后王秀娥离世，丈夫虽身患癌末，仍坚持送别挚爱最后一程，最终于一个月后也随之离世。

8旬夫妇先后患脑退化/胰脏癌 转院后携手相伴6天离世

综合媒体报道，84岁的赖华忠与81岁的王秀娥，二人20多年前在一间中途之家相识。当时50多岁的赖华忠曾三度进出监狱，人生重回正轨后，到中途之家分享自己的人生经历，在那里遇见了王秀娥，并瞬间被她的温柔气质深深吸引。两人的共同友人、突破宣道之家总干事兼创办人梁西门回忆道，赖华忠曾经笑说自己60岁以后便终身不娶，没想到在中途之家遇到王秀娥。在朋友的鼓励下，两人最终赶在赖华忠58岁前，携手步入婚姻殿堂。梁西门更忆述：「那时候中途之家有两对新人，一对是20多岁的年轻人，另外一对就是50多岁的秀娥姐和华忠哥。」

【同场加映】认知障碍症+胰脏癌症状

大约6年前，王秀娥被诊断患上脑退化症，后更因病情恶化在家中昏倒，语言能力也逐渐丧失。赖华忠迫不得已将她送入疗养院，但每日风雨不改地坚持前往探望、陪伴在侧。他相信，即使妻子已无法言语，从她的眼神中仍能感受到，自己还是被认得的那个人。

2025年5月，赖华忠确诊患上胰脏癌，入住雅西西慈怀病院接受照护。院方得悉他对妻子牵挂至深，特别安排他前往疗养院与妻子见面。同年6月，王秀娥病情恶化，院方于是将她从疗养院转至同一间慈怀病院，让两夫妇能把握最后时光互相陪伴。不幸的是，王秀娥转院仅6天后便与世长辞。

黄昏恋相守27年丈夫坚持送亡妻最后一程

尽管赖华忠身体虚弱，仍坚持亲自送别挚爱。无论是丧礼、火化，还是在追思花园撒下骨灰的过程，他都全程参与，在护理团队的陪伴与支持下，完成了最后的告别。妻子离世一个多月后，赖华忠于同年8月8日在同一间病院离世，骨灰同样撒于蔡厝港的怀念园，与妻子永远相伴。

为夫缝衣煮饭近30载 爱得简单而纯粹

结婚27年来，赖华忠与王秀娥互相用最朴实的方式表达爱意。身为裁缝的王秀娥，除了为丈夫下厨，还会细心缝补他掉落的钮扣和破损的衣物。赖华忠则经常以言语表达关怀，更不时赞赏妻子的厨艺。他曾说：「她听了总是特别开心，就算吵架后，也会主动再和我说话。」梁西门更透露，王秀娥患病后赖华忠每日都会牵着她的手，不时轻抚她的脸颊，为她默默祷告。

资料来源：狮城新闻、星洲日报

延伸阅读：胰脏癌年杀逾900港人 多吃3类食物降30%风险 按这穴位护胰脏

---

相关文章：

胰脏癌末期可逆转？病人靠3招抗癌续命10年 医生教必吃5类食物防癌

医生教自测胰脏癌3大警号！腹部1部位遭「蚂蚁咬」高危 血糖升高速求医

研究揭黄金饮品组合 每日喝患脑退化症风险降32% 医生警告忌下午3点后饮用

1条问题可自测脑退化？医生解构认知障碍症3大成因 1类患者有机会逆转？