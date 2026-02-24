Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

养生必吃8种红色食物 护心/控血糖/降血压 吃辣椒可延寿？

保健养生
更新时间：17:55 2026-02-24 HKT
发布时间：17:55 2026-02-24 HKT

想护心脏首选红色食物？有中医推介8种红色食物，除了能养生，更有护心。控血糖和降血压等多种功效，其中吃辣椒更能延年益寿。

养生必吃8种红色食物 护心/控血糖/降血压

据内媒《人民日报健康时报》引述中医理论指，「五色入五脏」中的红色入心，包括番茄红素、花青素、胡萝卜素等天然的护心营养及补气血成分，就藏在日常各种红色食物里。因此，特别推荐以下8种红色食物，养出红润好气色：

养生必吃8种红色食物：

1.番茄

番茄中含丰富的钾元素、番茄红素以及维他命C，而国际期刊《营养》上的一项研究更显示，适量摄入番茄有助于维持血压稳定，每日只需约10至13克（约相等于每周一个中等大小番茄）。此外，其强效抗氧化剂，能清除自由基，对抗身体炎症，从而达到延缓衰老的效果；而丰富的胡萝卜素则有益于眼睛与皮肤健康。

  • 建议食法：凉拌番茄、番茄炒蛋、番茄炖牛腩

2.士多啤梨

2025年《营养学杂志》上的研究显示，适量食用有助于控血糖、控炎症、改善心脏健康状况。其含丰富的维他命C和强大抗氧化力，有助保持皮肤弹性。此外，士多啤梨糖含量低，每100克只有4.89克，同时膳食纤维又能延缓葡萄糖吸收，特别适合需要控制血糖人士的低GI水果。

  • 建议食法：士多啤梨鲜果拼盘、士多啤梨淮山泥

3.车厘子

富含铁质，是合成血红蛋白的重要原料，能预防缺铁性贫血，令人面色红润。其含有的花青素是强大的抗氧化剂，有助延缓衰老；而钾质则能调节体内电解质平衡，辅助调节血压。此外，含有丰富的维他命A，有助保护视力和皮肤健康；而丰富的有机酸，例如苹果酸、柠檬酸，能刺激胃液分泌，促进消化。

  • 建议：车厘子应适量，每日约15颗即可，肠胃较敏感或糖尿病人士则需浅尝。

4.山楂

山楂除了有消食健胃、行气散瘀、化浊降脂的功效，有助于缓解肉食积滞、胃脘胀满等症状外，其富含的维他命C、E及多糖等成分，有助于抗氧化、抗疲劳，提升身体防护力。不过，脾胃虚弱、胃酸过多或怀孕妇女等则不宜过多食用。

  • 建议食法：饭后一杯山楂茶饮（山楂10克、绿茶3克、冰糖10克，用200毫升开水泡饮）。

5.红枣

红枣富含氨基酸与微量元素，具有强效的抗氧化能力，有助延缓衰老；同时能提高机体抵抗力、保护肝脏功能，同时亦有养心安神之效，有助改善睡眠。

  • 建议食法： 红枣银耳汤、红枣发糕、红枣糯米饭。

6.红豆 

红豆富含钾质和膳食纤维，有助于维持血压稳定，并具备强心、利尿、补血等多重功效，特别适合需要保养心血管的长者食用。

  • 建议食法：红豆年糕、红豆八宝饭、红豆莲子汤。由于红豆外皮较厚，建议烹煮前先浸泡或蒸煮至稍软，再用来熬粥或制作红豆饭，会更易消化吸收，也更能释放其营养精华。

7.牛肉

牛肉中血红素铁的含量远超猪肉与鸡肉，吸收效率更高，能有效预防和改善缺铁性贫血。其富含的优质蛋白及钙、磷等矿物质，其胺基酸组成与人体需求高度匹配，更易消化吸收，还能帮助修复组织、强健肌肉与骨骼，特别适合需要增强体力、改善体质的人。此外，牛肉性平温和，补益而不燥热，是老少咸宜的滋补选择。

  • 建议食法： 牛肉炖白萝卜、山药烧牛肉，建议选择瘦肉部位，并搭配足量蔬菜。

8.辣椒

辣椒性热味辛，具有温中散寒、开胃消食的功效。《美国预防心脏病学杂志》的一项研究发现，常吃辣的人寿命更长，死于心血管疾病、癌症等的风险降低；而2025年《营养学》期刊的研究更显示，常吃辣的人在生物学上可能老得更慢尤其是在代谢和肾脏方面的衰老更为缓慢。

  • 建议： 辣椒虽好，但需量力而食，肠胃敏感、易上火的人士应适量食用。

延伸阅读：抗衰老/抗发炎/抗癌 推介17种黄色食物！粟米防癌？番薯降胆固醇？

---

相关文章：

18种红色食物营养大公开 护心防癌增免疫力 车厘子/番茄/红提有何功效？

营养师推介15种橙色食物 护眼/抗发炎/淡斑 南瓜防癌？蛋黄降血脂？

18种绿色食物好处多 降脂/排毒/清肠/控糖！吃牛油果可降胆固醇？

冬天必吃18种白色食物 润肺/止咳/抗发炎！吃豆腐更可防癌降胆固醇？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕　用一方法即可锁定生父
即时国际
23小时前
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
荃湾商场开年醒狮被批「Hea舞」 表演者现身吐苦水：底薪$600为爱发电｜Juicy叮
时事热话
7小时前
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
本港宽频市场爆新春减价战 大送router及现金券等 「可较官方定价更低」
投资理财
13小时前
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
《欢乐今宵》女主持历恐怖车祸险破相  淡出近30年罕现身香港  与近半世纪生死之交聚首
影视圈
10小时前
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
第28批八达通5.23起失效！逾期换卡要支付额外行政费 即睇2大免费更换方法
生活百科
23小时前
刘美贤冬奥会女子花式溜冰夺冠。中新社
中国观察：刘美贤母亲曝光 「中功」二姐
即时中国
10小时前
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
前上市公司主席晒英护照称「零用途」 Hashtag「只系装饰品」「废物利用」掀议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
01:15
巴拿马临时接管两座港口 长和斥行动不合法 「员工不得沟通 否则面临检控」
商业创科
7小时前
包括黄咏雯及李洁冰在内的13名家长，以及1名商人被裁定罪名成立。资料图片
行贿英基国际幼稚园行政主任换学位 13家长与1商人串谋受贿罪成还押候判 官：监禁无可避免
社会
6小时前
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
黄子华罕评英国不留情面 狂踩揾食艰难：我唔系诋毁 若赴当地必带一物免凄惨
影视圈
2026-02-23 19:00 HKT