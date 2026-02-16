避免放置盆菜超过这时间！消委会教加热盆菜小贴士 处理不当可致食物中毒

【新年/盆菜/贺年】不少家庭每逢新年都会聚首一堂，在家享用暖笠笠的外卖盆菜庆祝节日，喻意阖家团圆、盆满钵满和丰衣足食。但过往不时有发生市民因为进食了处理不当的盆菜，而引致食物中毒的个案，消委会曾分享过盆菜要注意的选购及食用贴士，让大家食得安心。

避免放置盆菜超过这时间！消委会教加热盆菜小贴士

据消委会资料显示，食物放入盆菜之前，一般都已经预先煮熟，但煮熟后通常不会立即食用，而制作过程中会将食物层层叠叠排列成形，由于食物种类繁多，因此制作时间相对较长，可能会因过早配制食材以致存放在室温的环境过久。食物的危险温度范围为4℃至60℃，室温正正在这个危险温度范围之内，细菌容易滋生。另外盆菜亦可能因为运送时储存的温度不当而导致细菌繁殖。

盆菜内的高危食物

如果翻热不够彻底，容易滋生沙门氏菌等细菌，而部分细菌包括金黄葡萄球菌会产生有害毒素，可引致食物中毒，特别是身体抵抗力较弱的人士例如长者、孕妇和小孩，常见的征状是肚泻及呕吐。

放在最上层的食物较难加热：切鸡。

容易变坏的食物：豆腐、枝竹等豆制品。

选购及食用盆菜贴士：

食用盆菜小贴士

预好分量免浪费

不要订购分量过多的盆菜，以免因吃不完而将食物重复翻热。

如盆菜是自取的话，订购时应向供应商说明提取盆菜的时间，建议在食用前半小时至一小时提取，以及在附近的店舖提取。

如盆菜是由供应商运送，订购时应约好送达时间，以免过早运到。

注意食物是否保存在合适温度

自取盆菜时，消费者应主动向店员查询正确处理及翻热盆菜的方法、翻热所需时间，以及可否使用盛载盆菜的器皿直接翻热食物。

另亦应留意供应商是否有相应工具例如保温袋、冰包等以帮助保持食物在安全温度范围内，热存的盆菜应保持在60℃以上，经冷藏处理的盆菜应保持在4℃或以下。

自取盆菜后应尽快送到目的地，以避免盆菜放置在4℃至60℃的危险温度范围内超过4小时。烹制好的食物如置于室温超过4小时，便须弃掉。

如盆菜是由供应商运送，消费者在盆菜到达时，应大致检查一下食物是否保存在上述安全温度范围内。

确保食物安全小贴士

提取盆菜回家后，应尽快彻底翻热才食用，经冷藏处理的盆菜，在食用前应储存在4℃或以下。

翻热前，如发现盆菜有异味、异样或发霉，便不应食用并立即弃掉。

彻底翻热盆菜使其中心温度达75℃或以上，或以慢火完全煮沸并再加热约5至10分钟。分量较大的盆菜需要较长的时间翻热，才可令食物热透。

应保持良好的个人、食具及环境衞生，进食前要洗手。

进食时应使用公筷和公羹，避免交叉污染。

彻底翻热盆菜后，应立即进食，并一次过吃完，避免将食物重复翻热。

加热盆菜小贴士

提取盆菜回家后，应尽快彻底翻热才食用，经冷藏处理的盆菜，在食用前应储存在4℃或以下。翻热前，如发现盆菜有异味、异样或发霉，便不应食用并立即弃掉。加热盆菜小贴士如下：

中心温度达75℃：彻底翻热盆菜使其中心温度达75℃或以上，或以慢火完全煮沸并再加热约5至10分钟。分量较大的盆菜需要较长的时间翻热，才可令食物热透。 不时翻转上下层食物：在加热过程中，应不时翻转放在上层和下层的食物，确保食物充分翻热。 进食时要加热：在进食时亦应细火加热，把盆菜的温度保持在60℃以上，有需要时可加入适量的水以防㶶底。 一次过吃完：彻底翻热盆菜后，应立即进食，并一次过吃完，避免将食物重复翻热。

另外，进食盆菜时应使用公筷和公羹，避免交叉污染；保持良好的个人、食具及环境衞生。

资料来源：消委会

