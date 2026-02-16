Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年健康食谱！伊院营养师推介5道「食极唔肥」贺年菜 告别高油高钠

保健养生
更新时间：12:11 2026-02-16 HKT
发布时间：12:11 2026-02-16 HKT

过年期间餐餐大鱼大肉，很多传统菜色无论是食材选择抑或烹调方式，都是高油、高钠、高糖，体重不知不觉间直线上升。究竟要点先可以食得健康？伊利沙伯医院在官方facebook，分享伊营养师赖颖琪的新年饮食建议，只要遵循「三低一高」（低油、低盐、低糖、高纤维）的饮食原则，并巧妙选择食材，即使是传统贺年菜，也能吃得健康无负担。

赖颖琪建议大家要遵循「三低一高」的饮食原则，即低油、低盐、低糖、高纤维，例如以全谷杂粮取代部分精制年糕和白饭，以低脂蛋白质例如鱼、去皮鸡肉等，取代腊肠等加工食品，以新鲜水果、原味坚果代替贺年糖果和糕点。

她特意设计了一道六人份量的「轻盈版盆菜」，包含五款精致又美味的菜式，全部符合健康原则，让市民在享受节日气氛的同时，也能保持健康体态！


健康食谱｜「吉庆有余面」—鱼蓉面

1. 将鱼柳、波菜、盐、木薯粉和白胡椒粉放入食物处理器，搅打至细腻起胶。
2. 将鱼面糊放入裱花袋（或厚实的保鲜袋，在一角剪一个小口）。
3. 将水煲后转中小火保持微滚。将鱼蓉面糊直接挤入沸水中，形成面条状。
4. 待面条浮起后捞出，过冷河使口感更爽弹。

健康食谱｜⁠「锦绣百花卷」—蔬菜鸡卷

1. 鸡扒以少许盬及白胡椒粉腌制。 蔬菜切条，用少许油炒至半熟备用。
2. 蔬菜放鸡肉上卷紧，用棉绳绑紧成鸡卷。
3. 将水煲滚，把鸡卷放入锅中。转小火慢煮约20分钟，直到鸡肉熟透。
4. 将煮熟的鸡卷放入冰水至完全冷却便可切片。


健康食谱｜「哈哈笑常开」—虾胶酿羊肚菌

1. 虾滑: 将冰鲜虾、盐、粟粉放入食物处理机，打成粗粒状，再拌入芦笋粒。
2. 羊肚菌干用暖水浸15分钟，浸软后印干水。
3. 将大约2汤匙的虾滑酿入羊肚菌里面。
4. 水滚后，将酿好的羊肚菌放入碟中，大火蒸8分钟。

健康食谱｜「翡翠白玉丸」—豆腐蔬菜素丸子

1. 将板豆腐压碎沥干，红萝卜，冬菇及马蹄切成细粒。
2. 将所有食材与调味料放入碗中，搅拌均匀至可成团。
3. 取适量馅料，用手揉成丸子的形状。
4. 放入预热的烤箱以180°C烤15分钟，或使用少油煎至金黄熟透。

健康食谱｜ ⁠「鸿运金蕉卷」—全麦薄饼配红豆香蕉

红豆蓉：

1. 红豆洗净后浸泡至少4小时（或隔夜）。
2. 将红豆放入锅中，加水盖过红豆，大火煮沸后转小火，盖锅盖煮约40-60分钟，期间偶尔搅拌并补充热水，直至红豆软烂。
3. 加入蜜糖，用锅铲边压碎红豆边搅拌，煮至喜欢的浓稠度即可。

全麦薄饼配红豆香蕉
1. 将鸡蛋，脱脂奶及糖放入碗中拌均，再加入全麦面粉搅拌均匀至无颗粒的糊状。
2. 热锅后转小火，倒入适量面糊，摊成圆形薄饼。煎至一面定型后翻面，两面微焦即可取出。
3. 将薄饼平铺，放上红豆与香蕉条，卷起成卷状即可。

资料来源：伊利沙伯医院

