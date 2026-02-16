头发稀疏老10岁！专家拆解5个伤发坏习惯 吹头先吹浏海是大忌？

发线及浏海稀疏并非只因老化，也可能与压力、营养不良、不正确的护发方法或不良习惯有关。有专家教如何透过改善日常习惯来防止发线及浏海稀疏，以免看起来显老10年！

头发稀疏并非只因老化 专家列5个不良护发习惯

据日媒《女性セブンプラス》报道，毛发诊断专家Naomi Yokei及浜中聡子医生（Satoko Hamanaka）指，浏海稀疏的问题主要有以下3大原因，大家不妨参考。

1. 女性荷尔蒙分泌减少

浏海稀疏的原因是头皮环境恶化。不正确的护理习惯会减少头发的蓬松度，加速浏海稀疏的进程。随著女性荷尔蒙的减少，浏海会变得稀疏。更年期后，头发生长速度显著减慢，发量也随之减少，尤其是浏海的头发比后脑勺的头发少，发线会更显稀疏。

2. 血液循环不良

血液循环不良也会导致头发稀疏。因为头皮血液循环不良会阻碍营养物质到达头皮，从而影响头发的健康生长。这可能是由于饮食不均衡或睡眠不足造成的，过度使用手机也是诱发因素；盯著手机萤幕会导致颈部肌肉僵硬，从而影响头皮血液循环。

3. 过度压力

压力也是头发稀疏的成因之一。建议不要把所有压力都憋在心里，找出缓解压力的方式，改善血液循环。

5个不良的护发习惯

2位专家列出5个不良的护发习惯：

错误习惯｜1. 头发微湿时就使用洗头水

解决方案：先用热水冲洗约2分钟

为了彻底清除头皮上的污垢，洗发前应先用热水彻底冲洗。用热水冲洗2分钟左右，就能去除70%的污垢，其后再使用洗头水，洗发时可用指腹按摩头皮。

错误习惯｜2. 只为造型梳头

解决方案：养成梳头的习惯

每天梳头3次可以改善头皮环境，使头发更加亮泽。梳头具有按摩作用，可以促进血液循环及头发生长。在洗发前、早上准备出门时或回家后梳头，可以帮助去除花粉和其他过敏原。用梳子梳理发梢，去除打结，然后轻轻地从发根梳到发梢，贴近头皮。

错误习惯｜3. 先吹干浏海

解决方案：先吹干后脑勺

洗头后，从后脑勺头发最浓密的地方开始、距离头发约10厘米用风筒快速吹干。完全吹干后，用冷风收紧头皮。为了加快吹干速度而反复用热风吹同一位置，可能会损伤头皮。

错误习惯｜4. 用橡皮筋扎头发

解决方案：用发夹或发带绑头发。

一直用橡皮筋把头发扎得太紧会导致脱发加剧。使用发夹或发带可以减轻头皮的压力，也能让浏海看起来不那么稀疏。

错误习惯｜5. 在家染发后彻底洗发

解决方案：使用对头皮温和的护发素

市售染发剂对头皮刺激性强，反复使用会导致头发稀疏。最好使用对头皮温和的染发产品。避免过度洗头有助于保持发色。在美发沙龙染发后，连续2到3天用温水洗头，有助延长发色。

50岁后，可以开始使用生发产品。洗完头后，用毛巾擦干头发。使用吹风机前，先在头皮的几个区域涂抹生发产品并按摩吸收。可用含有米诺地尔生发成分的产品。增加浏海的蓬松度，避免显得稀疏。用卷发棒或吹风机蓬松浏海，可以避免头发分线过于明显，要留意在干发上使用卷发棒，不建议在湿发上使用。

5个不良生活习惯 导致头发稀疏

如果在50岁以后开始出现血液循环不良，营养素将无法输送到头发，导致头发稀疏，就需要养成健康的生活习惯。改变生活方式，就可恢复头发健康，以下是5个会导致头发稀疏的不良生活习惯。

不良习惯｜1. 整天​​躺著玩手机

解决方案：每天在家做伸展运动

长时间看手机会导致眼睛疲劳，缺乏运动亦会导致血液循环不良。每天步行约10分钟，并做一些伸展运动来放松肩膀，从而改善血液循环，能将营养输送到头皮。

不良习惯｜2. 只淋浴

解决方案：多浸浴

用温水（低于40°C）浸泡约10分钟能促进血液循环。如果不能每天都泡，至少养成周末浸浴的习惯。

不良习惯｜3. 睡眠不足

解决方案：午夜前睡觉

睡眠不足会导致血液循环不良，减少输送到头皮的营养，​​对头发生长产生负面影响。晚上10点生长激素分泌旺盛，即使晚上10点睡觉很难做到，也要在午夜前睡觉。

不良习惯｜4. 使用晴雨伞来防晒

解决方案：使用双层防紫外线雨伞来防晒

紫外线会损伤头皮，导致脱发。很多人在炎热的季节会使用遮阳伞，但如果遮阳伞不具备防紫外线功能，防晒效果其实也很差。雨伞和遮阳伞使用2年左右后效果就会下降，所以如果长期使用，就要定期更换，或者使用防紫外线喷雾。帽容易被汗水浸湿，滋生细菌，所以不建议一直戴帽。

不良习惯｜5. 午餐吃甜面包或杯面

解决方案：均衡饮食，注重蛋白质摄取

高脂和高糖饮食会导致皮脂分泌过多，阻碍头发生长，甚至造成掉发。头发的主要成分是蛋白质，均衡摄取肉类、鱼类、豆制品、矿物质、维他命和锌对头发也至关重要，所以要补充蔬菜和海藻。为了头发健康，请均衡饮食，摄取豆制品、蔬菜、肉类、鱼类、乳制品、贝类、肝脏和海藻。

资料来源：《女性セブンプラス》

延伸阅读：健康食油不只橄榄油！6类植物油营养功效大比拼 哪种护心血管抗发炎更可煎炒？

