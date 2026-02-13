搽美白精华不如吃对食物！营养师严选6款超级抗氧化美白食物 吃出韩星般的「冷白皮」

羡慕韩国女偶像一般透亮雪白的肌肤？除了入手美白精华和勤敷面膜保养之外，日常饮食补充抗氧化营养素也是非常重要的一环。有营养师推介6款超级美白食物，价钱亲民，就有效提亮肌肤，抑制黑色素，更能改善水肿，拥有与韩妹同款的「冷白皮」。

搽美白精华不如吃对食物！营养师严选6款超级抗氧化美白食物

吃白色食物可以美白原来是真的？营养师李婉萍在个人网志上发文，推介6款平民美白食材，有效点亮肌肤光泽，改善暗沉肤色，更有抗衰老功效。

6大平民美白食物 吃出韩星般的「冷白皮」

美白食物｜1. 薏仁

薏仁是公认的消水肿食物，含有维他命B群、E及矿物质，对抗老和美白和都很有帮助。

美白食物｜2. 豆腐

豆腐不只是优质的植物蛋白质，更富含大豆异黄酮，提供肌肤天然抗氧化；还含有神经醯胺，这是护肤品常见的美白成分，能够赋予肌肤光泽。

美白食物｜3. 水梨

水梨的维他命C含量丰富，更含有熊果素，双重抗氧化成分合力促进胶原蛋白生成，同时抑制黑色素。

美白食物｜4. 山药

山药含有多种维他命、矿物质等抗氧化营养素，对维持肌肤亮白有很好的效果。

美白食物｜5. 茭白笋

茭白笋含有一种名为豆甾醇的植物固醇，具有阻止黑色素生成的作用，配合丰富的维他命C加倍提升美白效果。

美白食物｜6. 雪耳

雪耳是非常经典的养颜食材，当中的丰富多糖体不但有效抗氧化，同时有强大的保湿作用，是维持肌肤水嫩的恩物。

