9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了

年仅9岁的抗癌小天使「米粒」在确诊横纹肌肉瘤后，勇敢接受长达一年的治疗，与病魔奋力抗争。期间，母亲更为爱女剃去长发，全程陪伴走过化疗历程。米粒生前曾含泪说出「我想离开了」，一句话令无数网民为之动容，但最后仍于今年2月9日不敌病魔，安详离世。

9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗

9岁的抗癌小天使「米粒」罹患横纹肌肉瘤，过去一年米粒妈妈在抖音平台「陪著米粒打怪兽」分享米粒的抗癌经历。她透露，米粒最初感到腿部不适，在太原接受治疗后效果不明显，于是转往北京医院就医。米粒接受了长达1年的治疗，期间经历多次化疗、放疗及手术，并伴随著无数次的检查。

米粒在妈妈的陪伴下顽强抗争，其母亲更为女儿剃去长发，共同面对艰辛的化疗历程。米粒妈妈心痛地忆述：「我的宝贝也从那个胆小害怕的小女孩变成了一名坚强的小勇士，甚至自己排队取号去抽血。」然而，随著病情恶化，癌细胞在体内迅速扩散，米粒的身体无法承受频繁的抽血与治疗。米粒妈妈带著她从北京回到家乡，试图透过药物缓解不适。无奈癌细胞持续挑战著米粒的生命，她逐渐消瘦，全身无力，食欲不振，米粒妈妈发现她的身体已疲惫不堪。

抗癌小天使现意识模糊/幻听幻觉 生前哭诉：我想离开了

米粒妈妈持续发布米粒的「抗癌日记」，同时记录治疗期间的生活，获得许多网友的鼓励与支持。家人在今年2月3日为米粒庆祝9岁生日，但生日过后，米粒的身体状况急剧恶化，出现意识模糊、幻听幻觉等症状。米粒妈妈心碎地发文指，米粒在虚弱中曾问妈妈：「你还是以前的那个妈妈吗？」并说出「我想过世了」。

在米粒离世前一晚，她不断呼喊著「妈妈」。直到2月9日，米粒妈妈透过帐号上传了一封遗书，写道：「宝贝，你陪妈妈一程，妈妈念你一生，今日飘雪，是大自然与宝贝最后的告别，安心走吧，宝贝！」

甚么是横纹肌肉瘤？有何症状？

根据儿童癌病基金资料，横纹肌肉瘤是一种比较罕见的癌病，约占所有儿童癌病的百分之五。这种病源自肌肉细胞，普遍生长在头、颈、盘骨或手脚等部位。较常在男孩子身上发生，通常影响二至六岁的儿童。最常见的症状包括：

头、面颊、颈、胸或手脚上出现肿胀

鼻和耳出血

女患者可能有阴道出血

生长在膀胱一带，可能导致排尿困难

