湿疹折磨多年！郑秀文自揭湿疹爆发「周身痕」 抗病多年分享快速止痕法

天后郑秀文最近为宣传电影《夜王》搏到尽，Sammi出席《夜王》首映礼时更自揭因休息不足，导致湿疹大爆发，周身痕痒。饱受湿疹困扰多年的她，一直靠中医、运动对抗湿疹，甚至平日使用有一款「湿疹救星」。

郑秀文《夜王》宣传自揭休息不足 致湿疹大爆发周身痕

53岁郑秀文（Sammi）前日（9日）日出席电影《夜王》香港群星首映礼，她更特别重录《星秀传说》作为电影主题曲。她接受传媒访问时透露，最近为宣传电影而行程紧密，先要飞往马来西亚，实在不敢说「攰」。她更笑言：「做到气咳，年廿九后一定要放假休息，因为湿疹大爆发，周身痕，幸好脸部没事」。

靠中药+运动抗湿疹 推介1款「湿疹救星」

郑秀文多年来都受到湿疹困扰，不过她积极抗病。早在数年前，郑秀文便曾透过Instagram推荐一款美国品牌的草本护肤品，帮助纾缓湿疹所引起的不适。她亦建议，当湿疹发作时，应避免使用过热的水洗澡，而在尝试草本护肤品前，最好先咨询专业皮肤科医生的意见。

除了借助外用护肤品，郑秀文亦倚重中药进行体质调理，并持之以恒地维持运动习惯及调整饮食，例如尽可能减少摄取糖分和辛辣食物，以多管齐下的方式管理皮肤健康。

推介4大食物纾缓湿疹防复发 水果首选这3款

本港湿疹患者数目不少，如何能预防湿疹复发？注册中医师陈洁丽曾接受《星岛头条》访问时表示，有4类食物可纾缓湿疹，并推介1款有助预防湿疹复发的汤水：

富含胡萝卜素的食物：红萝卜、番茄、南瓜、菠菜等，有助细胞修复，可舒缓湿疹皮肤的瘙痒和干燥。

富含维他命C的水果：奇异果、橙、桑椹等，能增强人体抵抗力，帮助湿疹皮肤复原。

富含维他命E的食物：各类坚果、深绿色蔬菜、植物油等，有助抗氧化，对抗自由基损害，改善皮肤炎症。

富含益生菌的食物：乳酪、纳豆、味噌等，能调整肠道微生物的平衡，有益消化道健康。

